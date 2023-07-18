Бежать, или обойдется: стало известно, придет ли китайский тайфун «Талим» в Хабаровский край

Стоит ли ждать тайфуна в регионе - рассказали синоптики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тайфун «Талим» обрушился на юг Китая. Стихия сносит дома, топит провинции и выбрасывает на берег китов. Людей эвакуируют, рейсы и поезда отменяют. Тем временем соседствующий с КНР Хабаровский край застыл в ожидании прихода «Талима». А стоит ли ждать тайфуна в регионе - рассказали синоптики.

В Хабаровском крае царят жара и духота. После трехдневных дождей в регионе распогодилось, температуры воздуха взлетели с +26 до +30 градусов, местами столбики термометров приближаются к +35 градусам. В симбиозе с высокой влажностью в некоторых районах края стоит духота.

Визуально ничего не предвещает пришествие тайфуна «Талим». Но непогода, как известно, может обрушиться внезапно. Например, на прошлой неделе в Хабаровске неожиданно прошел ливень, причем только в одной части города. Пока Южный район топило по колено, в остальных небольшой дождь лишь намочил асфальт.

Так и сейчас люди задаются вопросом: «Затронет ли тайфун «Талим» Хабаровский край?» Ведь к приходу разрушительной стихии необходимо быть готовым, в первую очередь - экстренным и городским службам. Но ни МЧС, ни гидрометеоцентр никаких предупреждений не делают. И неспроста.

- Тайфун «Талим» не затронет Хабаровский край. Наш регион соседствует с северной частью Китая, а непогода - на юге. Тайфун будет уходить на запад, к нам не подберется, - рассказали «КП» - Хабаровск» в Дальневосточном УГМС.

Осадки в крае все же ожидаются: возможно, к концу недели на юге и севере пройдут дожди. Это связано с циклоном, тайфун «Талим» здесь ни при чем.

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