Убирают с полок и открещиваются: вместо «Мистера сидра» в Хабаровске нашли смертельный лосьон «Чистый люкс»

Предварительно, мужчину нашли прохожие возле киоска на улице Уборевича Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Хабаровск обсуждает информацию об отравлении мужчины. По предварительным данным, 36-летний местный житель умер, выпив косметический лосьон. Официального подтверждения этому пока нет, но из некоторых киосков подозрительно быстро исчезли бутылочки со спиртом.

«Убивает микробы и вирусы, отлично очищает кожу, предметы и поверхности», - говорится в отзывах на косметический лосьон «Чистый люкс». Ни в одном не сказано о его вкусовых свойствах, что понятно: в составе средства содержится 75-процентный этиловый спирт. По-сути - это антисептик и пить такое средство категорически запрещено.

Но некоторых людей это не останавливает. «Фунфырики» (так называют бутылочки со спиртом) лосьона разлетаются из киосков, как горячие пирожки. Естественно, подпольно и только своим. Тем, кто знаком с «Чистым люксом» и не будет задаваться вопросами происхождения средства. Цены в киосках разные: от 50 до 150 рублей за 100 миллилитров.

Именно «Чистый люкс» подозревают в смерти хабаровчанина. Предварительно, мужчину нашли прохожие возле киоска на улице Уборевича. В бессознательном состоянии его доставили в токсикологию, где он и умер. Точная причина смерти пока неизвестна, но, по неподтвержденным данным, в том самом ларьке нашли «фунфырики» с лосьоном. Корреспондент «КП» - Хабаровск» попробовала купить «Чистый люкс» в том самом киоске.

- Нету у нас, мы сейчас не продаем. Когда будет - не знаю даже, - сказала продавец журналисту.

Открестились от «Чистого люкса» и другие ларьки в Северном районе города, где, по словам местных, отпускают опасные «фунфырики».

Пока о массовом отравлении речи не идет. Правоохранительные органы зафиксировали еще одну смерть, похожую на отравление лосьоном. По факту гибели мужчин проводится проверка.

- В ходе осмотра места происшествия установлено, что в торговом павильоне происходила реализация косметической продукции, по предварительным данным содержащей не токсичный этиловый спирт. Достоверных сведений об употреблении мужчинами данной косметической продукции в пищу до настоящего времени не получено. Назначены экспертизы, следствием принимаются меры, направленные на установление обстоятельств случившегося, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по региону.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Ксения Говорина, врач-нарколог

Заменители алкоголя провоцируют более тяжелый похмельный синдром, который некоторые снимают новой дозой спиртного. Соответственно, снова покупают спиртосодержащие лосьоны и дальше по кругу. Таким образом человек быстрее выпадает из социума. Кроме этого, подобные спиртосодержащие косметические средства могут содержать компоненты, отравляющие организм при приеме внутрь. Они могут привести к спазмам сосудов головного мозга, нарушению сердечной деятельности и токсическому шоку.

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