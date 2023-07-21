Забил до смерти за бардак: 44 удара руками и ногами нанес житель Хабаровского края мужчине

56-летний мужчина насмерть забил человека, который его приютил Фото: Михаил ФРОЛОВ

Олег* из поселка Чегдомын оказался за решеткой СИЗО по обвинению в зверском убийстве. 56-летний мужчина насмерть забил человека, который его приютил. И все из-за разбросанных по квартире вещей.

СОСЕД

Олег перебрался к 64-летнему знакомому в августе 2022 года. У мужчины было туго с финансами: из-за неназванных проблем со здоровьем он не мог устроиться на работу. Жить было негде, на помощь пришел приятель и предложил жить под одной крышей.

По словам Олега, жизнь с товарищем была не сахар. Мужчина не ухаживал ни за собой, ни за квартирой, ломал технику, выпивал. 28 декабря 2022 года Олег пришел домой и увидел жуткий бардак. Личные вещи мужчины были разбросаны по квартире, пьяный хозяин спал.

Олега это настолько вывело из себя, что он набросился на товарища. Нещадно колотил руками и ногами. Потерпевший даже ничего не смог сделать. Когда хозяин квартиры перестал подавать признаки жизни, Олег отпрянул. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

ОФИЦИАЛЬНО

Олега задержали, уголовное дело было заведено по статье «Убийство».

- По уголовному делу проведен ряд следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили следователю сделать вывод о причастности его к совершению инкриминируемого преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Свою вину мужчина признал частично. Говорит, что бил, но убивать не хотел.

- Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы будет рассматривать Верхнебуреинский районный суд, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Мужчине грозит от шести до 15 лет колонии.

*Имя изменено

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