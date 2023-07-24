Позвонил другу и исчез: безутешная мать приехала в Хабаровск из Нижегородской области на поиски пропавшего сына

Михаил Березин сошел с рейсового автобуса у села Аван и бесследно исчез Фото: ДПСО "Лига Спас"

Уже две с половиной недели от Михаила Березина нет никаких вестей, мужчина просто пропал бесследно где-то в Вяземском районе Хабаровского края 7 июля. Исчез житель при весьма странных обстоятельствах. Последний раз его видели выходящим из рейсового автобуса, он хотел доехать до Приморского края, а сошел у села Аван.

Как рассказали «КП» - Хабаровск» в ДПСО «Лига Спас», в минувшие выходные отряд выезжал на поиски Березина в Вяземский район, поисковики прочесали почти пять квадратных километров площади от места исчезновения, но никаких следов пропавшего не обнаружили. В Хабаровск из Нижегородской области приехала мама Михаила Березина - куда подевался сын, она и предположить не может.

Когда мужчина сошел с автобуса, начал голосовать на трассе. По всей вероятности, он намеревался добраться-таки до Лучегорска в Приморье, куда изначально и собирался. Подобрал ли кто-то мужчину - неизвестно, по информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, с трассы он ушел в поле.

- Согласно обращению районного отдела полиции, требуется помощь в поисках мужчины 1989 года рождения, который 7 июля вышел из рейсового автобуса в районе села Аван Вяземского района и ушел в поле. Мобильный телефон у него отключен. В настоящее время местоположение мужчины неизвестно, - рассказали в МЧС.

Последний раз на связь Михаил Березин выходил в день, когда его видели на трассе, как раз 7 июля. В тот раз он разговаривал по телефону с другом. С тех пор дозвониться ему невозможно - аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Пошел ли он в лес или двигался вдоль трассы, почему не продолжил путешествие, и что стало с телефоном - села батарейка, или мужчина его потерял, могло ли с ним что-то случиться - эти вопросы пока остаются без ответа. Но поиски не прекращаются.

Мужчину искали сотрудники МЧС Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Обследовали почти пять квадратных километров площади, осмотрены все коллекторы и колодцы, пока Михаила найти не удалось, - сообщили редакции в ДПСО «Лига Спас».

Поисковики отмечают, что в том районе очень много колодцев, их осмотрели, однако жителей региона призывают быть внимательными, так как угодить туда можно запросто. Сейчас, в сезон отпусков, многие едут из Хабаровска в Приморье на машинах. По пути кто-то мог видеть Березина голосующим или просто идущим по обочине. Всех, кто может обладать какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщать незамедлительно поисковикам по телефону 8 914-190-12-17.

Пока следов пропавшего обнаружить не удалось. Поиски продолжаются Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Узнать гостя из Нижегородской области можно по особым приметам: в день пропажи он был в черной кепке с белым принтом. На нем была синяя футболка и темные спортивки, на ногах - кроссовки. Вероятно наличие рыжей бороды, так как времени с момента пропажи прошло достаточно много.

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