Мотоциклист скончался от травм после столкновения с грузовиком Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Новая неделя началась в Хабаровске с трагичных новостей. В понедельник около полудня на одной из главных улиц города произошла авария, в которой погиб человек. Врачи пытались спасти мужчину, но травмы были настолько серьезными, что медики оказались бессильны.

ДТП случилось 24 июля в районе бизнес-центра «Золотые башни». Мужчина ехал на мотоцикле «Хонда» по Восточному шоссе, когда не уследил за дорогой и столкнулся с грузовиком «Исудзу». 33-летний водитель байка от удара отлетел на несколько метров. Он оставался лежать на дороге, пока к месту не приехала скорая. Врачи осмотрели пострадавшего, но травмы оказались слишком тяжелые. Мужчина погиб на месте.

- Вызов поступил в 11:55. До приезда скорой мужчина 33 лет скончался от травм, несовместимых с жизнью. Его переехала машина, - рассказали «КП» - Хабаровск» в минздраве Хабаровского края.

Тело погибшего оставалось лежать на дороге до прибытия полиции. Позже также приехала пожарная машина, чтобы смыть с дороги разлитое при аварии топливо.

Тело мужчины пролежало на дороге до приезда полиции Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

- Обстоятельства ДТП еще устанавливаются. Пока точно не известно, что произошло и кто виноват в случившемся, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Пользователи соцсетей выдвинули несколько теорий о том, что могло произойти на Восточном шоссе. По одной из версий, авария могла произойти из-за плохой видимости на дороге, так как в полдень в Хабаровске лил проливной дождь. Другие считают, что причиной трагедии стала высокая скорость мотоцикла. Но пока подтверждений этому нет. Возможно, к аварии привело нарушение ПДД или случайная ошибка одного из водителей. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться полиции.

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