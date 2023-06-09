Водитель грузовика скончался по дороге в больницу Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Скопище помятых машин и неподвижно лежащий мужчина посреди дороги. Десятки людей вокруг. Судорожные звонки в «скорую» и тихая паника. Ситуация, от которой хочется кричать, но из-за ужаса голос перестает слушаться. Именно такими были первые минуты после аварии, унесшей жизнь человека.

Неподвижно лежал на дороге

Одна из самых оживленных улиц Хабаровска оказалась местом страшной аварии. Около полудня водитель грузовика «Тойота Лит Айс», загруженного овощами и фруктами, ехал по Суворова. Он отвлекся от дороги на секунду, но этого хватило, чтобы машину повело в бок. Грузовик выехал на встречку и на большой скорости протаранил «Тойоту Приус». Легковушку по инерции отбросило на проезжающие мимо «Ниссан Теану» и «Тойоту Веросса».

На Суворова после аварии частично перекрыто движение Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Удар был такой силы, что водитель «Айса» вылетел из салона через лобовое стекло. Мужчина сильно ударился головой об асфальт и оставался лежать неподвижно до приезда «скорой». Вокруг собрались десятки прохожих, но никто ничем не мог помочь пострадавшему.

Видео с места аварии опубликовал телеграм-канал @khabarray. На кадрах видно, как мужчина лежит на дороге под дождем в неестественной позе. На асфальте около головы водителя видна лужа крови.

Через несколько минут после аварии приехала полиция и «скорая». Мужчину забрали в реанимацию, но по дороге в больницу он скончался.

Официальная информация

По данным станции скорой медицинской помощи, на вызов по Суворова в район дома №60 выехало две бригады.

На месте аварии работает полиция Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

- Водитель грузовика получил черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью. Он умер по дороге в больницу. Предположительно, мужчине около 70 лет. Точной информации пока нет. Водитель «Приуса» отказался от госпитализации, - рассказали «КП» - Хабаровск» в минздраве Хабаровского края.

Сейчас на Суворова проезд затруднен. Несколько полос перекрыты в обе стороны. В управлении ГИБДД по Хабаровску уточнили, что сотрудники ДПС временно организовали реверсивное движение. На месте работает полиция, обстоятельства аварии устанавливаются.

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