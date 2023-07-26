Пожалуйста, вернитесь живыми: двое подростков исчезли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае второй день идут поиски пропавших девочки и парня Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В Хабаровском крае второй день идут поиски пропавших девочки и парня. По предварительным данным, подростки ушли из своих домов, и до сих пор об их судьбе ничего не известно. В поисках участвуют правоохранительные органы и добровольцы. Родные беглецов не находят себе места.

Подростки исчезли в разных населенных пунктах региона. Предварительно, между пропавшими нет связи. Единственное, что их объединяет - дата исчезновения: оба беглеца ушли 24 июля. Ориентировки на пропавших распространили добровольцы.

- По пропавшим подросткам идет инфопоиск, так как неясно, где они могут находиться. Вероятно, что увидев ориентировку на себя, они вернутся домой, - рассказала «КП» - Хабаровск» доброволец поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

Анастасии Портянкиной из поселка Мухен 14 лет. Обеспокоенные родственники сразу же сообщили в полицию о пропаже школьницы. Предположительно, сейчас подросток находится в Хабаровске: именно здесь видели похожую на нее девочку.

Приметы Анастасии: рост 155 сантиметров, плотного телосложения, черные волосы. Девочка была одета в черные толстовку, футболку, брюки в клетку. На ногах - коричневые босоножки.

Анастасии Портянкиной из поселка Мухен 14 лет. Фото: «Лига Спас»

17-летний Павел Михайлов из Хабаровска пропал в Хабаровске в районе улицы Яшина. Среди примет парня: рост 185 сантиметров, худощавое телосложения и карие глаза. Подросток был одет в пятнистую зеленую футболку цвета хаки, синие джинсы и черные кроссовки.

17-летний Павел Михайлов из Хабаровска пропал в Хабаровске. Фото: «Лига Спас»

За обоих подростков очень переживают родные и близкие. Были ли какие-то ссоры в семьях - пока неизвестно.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Анастасии и Павла, добровольцы просят позвонить по телефонам: +7 914-190-12-17 и +7 914-167-37-77.

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