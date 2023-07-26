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Происшествия26 июля 2023 8:11

Зарезал мать на глазах сына: житель ЕАО убил жену и бросил ребенка с трупом

Мужчину из ЕАО осудят за убийство жены ножом на глазах пятилетнего ребенка
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Страшное преступление было совершено на глазах ребенка, который прекрасно понимал, что происходит

Страшное преступление было совершено на глазах ребенка, который прекрасно понимал, что происходит

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Город Облучье в мае 2023 года облетела страшная новость: муж зарезал жену с особой жестокостью. Страшное преступление было совершено на глазах ребенка, который прекрасно понимал, что происходит. Расправившись с супругой, Василий* бросил сына с окровавленной матерью.

КРЫСА-РЕВНОСТЬ

Что происходило за закрытым дверями квартиры на Кузнечной улице - до конца не знает никто. Известно, что 43-летний Василий жуть как ревновал 35-летнюю жену, как говорят, к каждому столбу. Он устраивал скандалы, провоцировал ссоры, и неизвестно, был ли для этого повод.

Ревность достигла апогея 9 мая. Василий, его жена и пятилетний сын сидели дома. Супруги снова поссорились (из-за чего - неизвестно) и, казалось бы, скандал утих. Женщина легла спать вместе с ребенком, муж в это время искал нож.

ЖЕЛАЛ ЭТОГО

Вооруженный, он ворвался к жене с сыном и начал нещадно бить супругу в грудь и правую руку. Василий прекрасно видел, что в этот жуткий момент в комнате находится ребенок, но это его не остановило. Более того, следствие считает, что мужчина хотел причинить супруге и сыну страдания.

Когда женщина была мертва, Василий встал с кровати, собрался и ушел. Плачущего ребенка он оставил с окровавленным трупом матери, хладнокровно закрыв за собой дверь. Забрали малыша сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место преступления.

ОФИЦИАЛЬНО

Василий пытался скрываться, но в итоге через какое-то время (не уточняется) сам сдался полиции. Уголовное дело было заведено по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Уточнять обстоятельства того дня мужчина не стал, ограничившись коротким: «Ревновал».

- По уголовному делу проведено расследование, результаты которого позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по региону.

Максимальное наказание по вменяемой статье - вплоть до пожизненного лишения свободы.

*Имя изменено

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