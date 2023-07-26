Зарезал мать на глазах сына: житель ЕАО убил жену и бросил ребенка с трупом

Страшное преступление было совершено на глазах ребенка, который прекрасно понимал, что происходит Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Город Облучье в мае 2023 года облетела страшная новость: муж зарезал жену с особой жестокостью. Страшное преступление было совершено на глазах ребенка, который прекрасно понимал, что происходит. Расправившись с супругой, Василий* бросил сына с окровавленной матерью.

КРЫСА-РЕВНОСТЬ

Что происходило за закрытым дверями квартиры на Кузнечной улице - до конца не знает никто. Известно, что 43-летний Василий жуть как ревновал 35-летнюю жену, как говорят, к каждому столбу. Он устраивал скандалы, провоцировал ссоры, и неизвестно, был ли для этого повод.

Ревность достигла апогея 9 мая. Василий, его жена и пятилетний сын сидели дома. Супруги снова поссорились (из-за чего - неизвестно) и, казалось бы, скандал утих. Женщина легла спать вместе с ребенком, муж в это время искал нож.

ЖЕЛАЛ ЭТОГО

Вооруженный, он ворвался к жене с сыном и начал нещадно бить супругу в грудь и правую руку. Василий прекрасно видел, что в этот жуткий момент в комнате находится ребенок, но это его не остановило. Более того, следствие считает, что мужчина хотел причинить супруге и сыну страдания.

Когда женщина была мертва, Василий встал с кровати, собрался и ушел. Плачущего ребенка он оставил с окровавленным трупом матери, хладнокровно закрыв за собой дверь. Забрали малыша сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место преступления.

ОФИЦИАЛЬНО

Василий пытался скрываться, но в итоге через какое-то время (не уточняется) сам сдался полиции. Уголовное дело было заведено по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Уточнять обстоятельства того дня мужчина не стал, ограничившись коротким: «Ревновал».

- По уголовному делу проведено расследование, результаты которого позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по региону.

Максимальное наказание по вменяемой статье - вплоть до пожизненного лишения свободы.

*Имя изменено

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