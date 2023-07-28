Виновник смертельной аварии сбежал с места ДТП Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Автокатастрофа на одной из главных дорожных артерий города произошла в ночь с 27 на 28 июля. Три машины разбились буквально на пустой улице. Пассажир одной из иномарок умер на месте, а за жизнь другого пострадавшего борются врачи.

ДТП случилось поздним вечером 27 июля на проспекте 60-летия Октября. Примерно в 23:30 водитель «Тойоты-Филдер», разогнавшись на пустой дороге, потерял управление и в районе дома №1 по Аэродромной вылетел на встречку.

По роковому стечению обстоятельств в тот момент на пути иномарки оказалось сразу две машины. Первой удар на себя приняла «Тойота-Приус», но это не остановило «Филдер». Авто сменило траекторию движения и налетело на «Хонду-Фит».

Осознав, что натворил, водитель «Тойоты-Филдер» сразу уехал. Уже через несколько минут к месту аварии приехали сотрудники ГИБДД, полицейские и медики.

- Пострадавшая в аварии женщина в возрасте около 40 лет скончалась до приезда скорой помощи, мужчина в тяжелом состоянии был доставлен во вторую краевую больницу. Они оба находились в «Хонде», - рассказали «КП» - Хабаровск» в минздраве Хабаровского края.

Место ДТП оцепили. Полиция бросила силы на поиск виновника аварии, но пока его не нашли. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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