Тело прикрыли одеялом, вокруг обломки: автокатастрофа унесла жизнь человека на трассе Чита - Хабаровск

Один человек погиб в аварии на трассе «Чита – Хабаровск» Фото: УМВД России по ЕАО

Проезд по федеральной трассе «Амур» затруднен из-за аварии, которая случилась утром 27 июля. Прошло уже несколько часов, а на месте ДТП еще разбросаны обломки машин. Полиция оцепила территорию и пытается выяснить обстоятельства трагедии.

Авария произошла около 11 часов в районе села Кирга в Биробиджанском районе ЕАО. Две легковушки - «Тойота-Спасио» и «Газель» - столкнулись на 1918-м километре трассы «Амур».

- Почему произошло ДТП, мы пока сказать не можем. На месте все еще работает полиция. Установлена только личность погибшего - это мужчина 1990 года рождения, житель поселка Ванино Хабаровского края. Он сидел за рулем «Тойоты», - рассказала «КП» - Хабаровск» представитель УМВД России по ЕАО Оксана Ткачева.

Погибшим оказался житель Хабаровского края Фото: @livekhv Фото: Социальные сети

Судя по кадрам с места аварии, столкновение произошло на высокой скорости. Уцелеть при таком сильном ударе практически невозможно. «Тойоту» отбросило в столб на обочине, из-за чего автомобиль практически полностью смялся. Погибшего водителя достали из авто. Его тело прикрыли одеялом до приезда медиков.

Позже к месту автокатастрофы приехала скорая для помощи пострадавшим. Но пока неясно, сколько человек получили травмы и в каком состоянии они находятся. В полиции пока не оглашают эти подробности.

Напомним, еще одна смертельная авария произошла поздним вечером 26 июля в Комсомольске. Мужчина переходил дорогу, когда его сбила машина. От сильного удара пешехода подбросило вверх, а после он упал в нескольких метрах от места столкновения. От серьезных травм он погиб на месте. Теперь полиция пытается выяснить личность погибшего. Пока никто не сообщал о пропаже людей, подходящих под описание.

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