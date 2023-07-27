Ударом отбросило на середину дороги: полиция устанавливает личность мужчины, сбитого в Комсомольске

Мужчину сбили на перекрестке в Комсомольске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полиция Комсомольска пытается найти родственников мужчины, погибшего в аварии вечером 26 июля. Он попал под колеса «Тойоты», когда переходил дорогу на перекрестке. От удара человек погиб на месте, не дождавшись «скорой».

МГНОВЕННАЯ СМЕРТЬ

Поздним вечером 46-летний водитель «Тойоты Короллы» возвращался домой по привычному маршруту. В это время дороги города обычно пустые, редко когда на пути встречаются другие авто. Мужчина ехал «на автопилоте», проскакивая один за другим уже мигающие желтым светофоры. Но спокойную поездку оборвал леденящий душу звук удара и скрип тормозов.

Водитель в шоке резко остановился, и только через пару секунд осознал, что произошло. Он выбежал из машины и ужаснулся: на дороге в нескольких метрах от машины неподвижно лежал мужчина.

Пешеход собирался перейти дорогу по «зебре», которая, к слову, на этом месте уже давно стерлась. Но добраться на другую сторону проезжей части он не успел. Удар был такой силы, что капот иномарки смяло, а лобовое стекло вдавилось внутрь салона. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Приехавшим к месту ДТП медикам только оставалось констатировать смерть человека.

К приезду медиков и полиции человек был уже мертв Фото: ОГИБДД по Комсомольску

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА АВАРИИ

По официальной информации ГИБДД, авария случилась 26 июля на перекрестке Ленина – Кирова в 22:25. Водитель «Тойоты» ехал со стороны Северного шоссе. Он должен был уступить дорогу пешеходу, но не заметил его в свете фар. На одежде мужчины не было светоотражающих элементов.

- У водителя 28-летний стаж вождения. Он согласился пройти медицинское освидетельствование. Тест показал, что в момент ДТП он был абсолютно трезв, - рассказала «КП» - Хабаровск» представитель краевого ГИБДД Анастасия Зайцева.

ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА

Полиция еще не смогла установить личность погибшего мужчины. Информации о пропаже подходящих под описание людей не поступала. Правоохранители рассчитывают найти родных или знакомых мужчины, которые помогут его идентифицировать.

- На вид мужчине 45-50 лет. На нем была темная одежда: штаны, футболка и кроссовки, - уточнила Анастасия Зайцева.

Информацию о личности погибшего можно сообщить в полицию по номеру «102».

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