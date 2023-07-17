Оборвал жизнь невинного человека: водителя, задавившего женщину на остановке, осудят в Хабаровске

Весь день мужчина выпивал дома один, около 19:00 решил поехать за запчастями Фото: Прокуратура Хабаровского края

Суд в Хабаровске поставит точку в деле о смертельном ДТП на остановке «Спутник» 6 июня. Пьяный 53-летний водитель вылетел на пешеходов и насмерть задавил женщину, ожидавшую автобуса. Для полиции он придумал историю с неисправностью колеса, которую потом сам же и опроверг.

ВЛЕТЕЛ В ЛЮДЕЙ

Весь день мужчина выпивал дома один, около 19:00 решил поехать за запчастями. Пьяный сел за руль Toyota Mark II Blit, поехал по Краснореченской улице. Внезапно, по словам очевидцев, машину резко развернуло, и она улетела в остановку. Водитель снес ограждение и врезался в 56-летнюю женщину. От удара ее отбросило на трамвайные пути, она скончалась до приезда врачей.

Внезапно, по словам очевидцев, машину резко развернуло и она улетела в остановку. Фото: Прокуратура Хабаровского края

С места ДТП водитель не сбежал, медицинское освидетельствование проходить сначала отказался, но позже согласился. Алкотестер показал, что в организме мужчины находится около одного миллиграмма алкоголя при норме 0,1 миллиграмма. Зачем он сел за руль пьяным - сказать затрудняется до сих пор.

СКАЗКИ О ГРЫЖЕ

Прибывшим на место аварии полицейским водитель рассказал, что на колесе авто была грыжа. Мужчина якобы знал о дефекте, но все равно сел за руль. По дороге грыжа лопнула, из-за чего, по словам хабаровчанина, он и потерял управление.

Эта версия оказалась выдумкой самого водителя, который испугался в момент аварии и не знал, как реагировать. Во время следствия мужчина рассказал, как все было на самом деле. По его словам, впереди него медленно ехала машина. Он решил объехать ее по другой полосе, не сбавляя скорости. Маневр вышел из-под контроля, иномарку занесло на обочину.

Водитель признал свою вину Фото: Прокуратура Хабаровского края

ОФИЦИАЛЬНО

Водителя задержали на месте аварии, 8 июня отправили в СИЗО. Уголовное дело было заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Свою вину мужчина признал.

- Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы будет рассматривать Индустриальный районный суд, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Максимальное наказание по статье - от пяти до 12 лет колонии.

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