«Филиалы» по всей стране: ошибка закладчика развалила огромный наркобизнес в Магаданской области

На данный момент задержаны девять членов ОПГ в возрасте от 21 до 40 лет. Тематическое фото Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Преступный синдикат по продаже наркотиков накрыли в Магаданской области. Несколько лет ОПГ распространяла запрещенные вещества практически по всей России. Распутать криминальную схему помог закладчик, который попался в руки полицейских.

Наркошоп имел обширную сеть «филиалов», свои подразделения и штат. Как минимум с 2020 года в 17 регионах страны (ЕАО, Якутии, Бурятии, Москве и так далее) члены группировки вербовали новичков, заведовали складами с наркотиками, курировали драгдилеров, делали закладки. Заправляли всем анонимные владельцы через один из мессенджеров.

В 2022 году полицейские задержали закладчика, который пытался сбыть наркотики в Магадане. Потянув за ниточку, оперативники вышли на менеджеров наркошопа, которые жили на Колыме. На данный момент задержаны девять членов ОПГ в возрасте от 21 до 40 лет. С 2020 по 2022 год члены группировки, по данным следствия, совершили не менее 35 преступлений.

Уголовное дело было заведено по статьям «Участие в преступном сообществе» и «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном и особо крупом размере». Материалы находятся в суде на рассмотрении.

- В ходе предварительного следствия все обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Максимальная санкция - до пожизненного лишения свободы, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Подробности дела пока не раскрываются. Известно, что правоохранительные органы продолжают розыск остальных членов группировки.

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