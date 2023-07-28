Умер на глазах матери: годовалый ребенок погиб под колесами иномарки в Хабаровске

Предварительно, водитель трезв, находится в шоке и пока ничего не может сказать Фото: Прокуратура Хабаровского края

Вторая за сутки смертельная авария произошла в Хабаровске. ДТП унесло жизнь ребенка, которому было 1,4 года. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.

Авария случилась 28 июля около 15:00. По предварительным данным, 25-летний водитель «Тойота-Приус» сворачивал к бараку на Индустриальной, 9. В этот момент на дорожке играла девочка.

Парень не заметил ребенка и наехал на малышку. Предварительно, скорость водитель не превышал. Для ребенка столкновение было смертельным: девочка скончалась до приезда скорой помощи.

- Выясняются обстоятельства произошедшего. Прокуратура района контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель ведомства.

Пока детали ЧП до конца неизвестны. Удалось выяснить, что мама малышки в момент ДТП была рядом. Как она не заметила машину и почему не остановила дочь - будет понятно после опроса.

Предварительно, водитель трезв, находится в шоке и пока ничего не может сказать.

- На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства устанавливаются, - прокомментировали в УГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Водителям и пешеходам напоминают о внимательности и осторожности на дорогах. Необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и четко ориентироваться в обстановке.

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