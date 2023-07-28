В машине нашли форму инспектора ДПС: сбежавший с места смертельной аварии в Хабаровске может быть сотрудником полиции

Женщина погибла при аварии до приезда "скорой" Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске продолжаются поиски водителя, по вине которого погибла женщина. Он протаранил два автомобиля, а сам сбежал, оставив машину на месте ДТП. При осмотре брошенной иномарки правоохранители нашли кое-что интересное, способное вывести на след виновника аварии.

ЛОБОВАЯ ВСТРЕЧА

Авария случилась 27 июля около 23:30 на проспекте 60-летия Октября. Практически на пустынной улице столкнулись три машины. Водитель «Тойоты-Филдер» вылетел на встречку в районе дома №1 по Аэродромной, где в тот момент ехала «Тойота-Приус». Протаранив иномарку буквально в лоб, «Фидлер» отлетел в едущую следом «Хонду-Фит».

Пострадавшего в аварии мужчину забрали в больницу в тяжелом состоянии Фото: скриншот из видео

Именно на «Хонду» пришелся основной удар. Как рассказали «КП» - Хабаровск» в краевом минздраве, пассажирка легковушки, сидевшая на переднем сиденье, погибла на месте. Ее личность установить пока не удалось. На вид женщине около 40 лет.

- 26-летний водитель серьезно пострадал и был доставлен во вторую краевую больницу, - уточнила «КП» - Хабаровск» инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску Екатерина Саблина.

Судя по всему, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии или еще не пришел в сознание, так как личность его спутницы пока остается неизвестна. Видимо, он все еще не может рассказать о случившемся.

ПОИСКИ БЕГЛЕЦА

Правоохранители с ночи разыскивали водителя «Тойоты-Филдер», который сбежал с места ДТП, бросив свою машину. Но в Сеть просочилась информация о том, что в его авто была найдена форма инспектора ДПС. Пользователи выдвигали теории о том, что именно представитель власти повинен в смерти человека, а найти его не могут благодаря связям в правоохранительной системе. Позднее эту информацию подтвердили в следственном комитете.

- Совместно с УМВД России по Хабаровскому краю установлена причастность к совершению преступления сотрудника полиции. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. При задержании состояние алкогольного опьянения не выявлено, назначено медицинское исследование, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска взяла под контроль ход процессуальной проверки.

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