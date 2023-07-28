Форма ДПС привела к преступнику: раскрыта личность виновника смертельной аварии в Хабаровске

На вторую машину пришелся самый мощный удар Фото: МВД Медиа

В Хабаровске задержали причастного к смертельной аварии мужчину. В ночь на 28 июля он врезался в два автомобиля, а затем сбежал с места ДТП. В происшествии погибла 40-летняя женщина, а также сильно пострадал молодой водитель одной из протараненных машин.

Точная скорость движения автомобиля не установлена Фото: МВД Медиа

ВЫЛЕТЕЛ НА ВСТРЕЧКУ

Авария произошла в 23:30 на проспекте 60-летия Октября. Водитель «Тойоты-Филдер» выехал на встречную полосу, где в тот момент ехала «Тойота-Приус».

Машины сильно покорежило Фото: МВД Медиа

- Протаранив иномарку, «Фидлер» отлетел в едущую следом «Хонду-Фит», - рассказала «КП» - Хабаровск» инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску Екатерина Саблина.

Именно в последнем автомобиле находилась женщина, которая мгновенно скончалась на месте происшествия. Погибшая сидела на пассажирском месте, куда и пришелся самый мощный удар. 26-летний водитель «Хонды» был доставлен в больницу. Он до сих пор не пришел в сознание после полученных травм и находится в крайне тяжелом состоянии.

Женщина погибла до прибытия скорой помощи Фото: МВД Медиа

СБЕЖАЛ, ОСТАВИВ УЛИКУ

Виновник аварии сбежал с места преступления. Его разыскивали весь день. Очевидцы сообщили, что на месте аварии находили предмет одежды, который был частью формы сотрудника ДПС. Позднее станет известно, что беглец действительно оказался сотрудником полиции.

- Установлена причастность к совершению преступления сотрудника полиции. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Масло и бензин вылились на дорогу Фото: МВД Медиа

Экспертиза показала, что водитель «Тойоты-Филдер» был трезв во время происшествия. Его возраст не раскрывается в интересах следствия. Следователи завели на мужчину уголовное дело за нарушение ПДД, которые привели к гибели людей. Ход расследования контролируется прокуратурой Железнодорожного района Хабаровска.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Сбежал, бросив людей умирать: водитель скрылся с места смертельной аварии в Хабаровске

Женщина погибла в ночной аварии в Хабаровске (подробнее)

В машине нашли форму инспектора ДПС: сбежавший с места смертельной аварии в Хабаровске может быть сотрудником полиции

Полиция разыскивает сбежавшего водителя, устроившего смертельную аварию в Хабаровске (подробнее)