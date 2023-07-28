Погиб в аэропорту: пассажиру рейса из Хабаровска стало плохо в самолете

Мужчину экстренно сняли с рейса и доставили обратно в здание аэропорта Фото: Андрей АБРАМОВ

В аэропорту Хабаровска скончался мужчина. 72-летнему пассажиру рейса до Минеральных вод стало плохо во время посадки в самолет. Его экстренно доставили в медпункт, где была диагностирована смерть.

Путешественник вылетал из Хабаровска 27 июля в 14:45 по местному времени. Он сдал багаж, получил посадочный и прошел пункт досмотра. Уже зайдя на борт самолета авиакомпании iFly Airlines, мужчине стало плохо. Он сообщил об этом бортпроводникам.

Сотрудники авиакомпании оказали помощь пассажиру и вызвали к самолету сотрудников скорой помощи. Мужчину сняли с рейса и доставили в медицинский пункт аэропорта. К сожалению, пострадавший скончался в здании. Информацию о произошедшем «КП» -Хабаровск» подтвердил источник, знакомый с ситуацией. Точная причина смерти мужчины на данный момент не разглашается.

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