Выжил после 13 ударов ножом: случайное знакомство едва не обернулось трагедией для супругов из Хабаровска

Ножами грузчики били парня в живот, грудь, шею и лицо Фото: Иван ВИСЛОВ

Случайные знакомые пытались убить парня из Хабаровска и обокрасть его квартиру. 27-летний Илья* пришел в бар вместе с женой и разговорился с компанией отдыхающих. Он не знал, что общительные мужчины задумали страшное.

ПРЯТАЛИ НОЖИ

Супруги пришли в «пивнушку» на улице Некрасова в августе 2022 года за алкогольной добавкой. Здесь выпивала компания: трое мужчин, работавших грузчиками, и женщина. Именно она познакомилась с четой и привела их за столик.

К тому моменту, по версии следствия, мужчины (44, 20, 26, 22 года) уже раздумывали на кого-нибудь напасть, чтобы забрать деньги и ценности. Они даже попросили знакомого принести им ножи, что он и сделал без лишних вопросов. А позже к ним присоединился.

РОКОВОЕ ЗНАКОМСТВО

Илья с женой показались мужчинам подходящими жертвами. Грузчики сразу нашли общий язык с супругами и втерлись в доверие. Они решили, что у четы есть, чем поживиться. На эту мысль их натолкнуло то, что жена Ильи вместе с новой знакомой ходила домой за деньгами. Взяла 500 рублей на алкоголь.

Компания просидела в баре до закрытия. Но по домам никто расходиться не собирался, и грузчики позвали супругов к себе домой, чтобы продолжить застолье. Уже в квартире мужчины позвали Илью якобы в магазин. На самом деле они были готовы воплотить свой план в жизнь. Женщины остались.

КЛЮЧЕВОЙ СВИДЕТЕЛЬ

Выйдя на улицу, грузчики напали на Илью. Прямо под окнами дома на Амурском бульваре. Ножами они били парня в живот, грудь, шею и лицо. Шум разбудил женщину, она выглянула в окно и пригрозила вызвать полицию. Нападавшие сбежали, Илья попросил хабаровчанку вызвать скорую. Грузчики успели ударить парня минимум 13 раз.

Грузчики вернулись домой. Жене Ильи они сказали, что он остался в магазине. Женщина не поверила и побежала его искать. С мыслью: «Ну хоть что-то поиметь» старший грузчик отобрал у нее телефон.

ОФИЦИАЛЬНО

Всех мужчин задержали, выяснилось, что у 26, 22 и 44-летних мужчин есть судимости. «Букет» обширный: грабежи, кражи, причинение тяжкого вреда здоровью, угоны. Уголовное дело было заведено за разбойное нападение и покушении на убийство. Расследование завершено.

- Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. материалы рассматривает Кировский районный суд, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Мужчинам грозит до 20 лет колонии.

*Имя изменено

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