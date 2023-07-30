Гроза с молниями и громом прошла ночью в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночь с 29 на 30 июля в Хабаровске выдалась неспокойной. Причиной тому стала пришедшая с циклоном мощная гроза, которая обрушилась на город ближе к полуночи. Небо не прекращая светилось от вспышек молний, следом за которыми звучали леденящие душу раскаты грома.

Молнии освещали небо ночью в Хабавроске Фото: @bigbro_khb Фото: социальные сети

Предвестником дождя в Хабаровске стал поднявшийся ветер. Вспышки от молний сначала виднелись на горизонте, а звук грома был еле уловим. В некоторых районах города его сначала вообще не было слышно. Но уже скоро грозовые тучи достигли города.

Гроза разошлась не на шутку. Молнии сверкали едва ли не каждую секунду, а гром разносился по небу на десятки километров. Из-за мощных раскатов на машинах срабатывали сигнализации, мешая хабаровчанам спать.

Утром в городских пабликах в соцсетях начали появляться фото и видео грозы в Хабаровске. Люди уже окрестили минувшую ночь «белой» из-за постоянных вспышек в небе. И действительно, молнии били так часто, что небо было освещено практически все время. Можно было увидеть, что происходит за окном, без света фонарей.

Гроза в Хабаровске 30 июля не прошла бесследно. Некоторые из районов затопило дождевой водой. Так, жильцы дома №23 на улице Архангельской не могут выйти из подъезда, потому что во дворе вода стоит по щиколотку.

Двор дома №23 на Архангельской затопило из-за дождя Фото: @reporter.khv Фото: Социальные сети

Но то ли еще будет. Судя по прогнозу на ближайшие дни, циклон в Хабаровске задержится вплоть до конца следующей недели. Еще не раз в городе пройдут дожди, а местами ливни с сильным ветром. С середины недели ожидается похолодание, но продлиться оно всего день – два. Уже в четверг тепло снова придет в Хабаровск, несмотря на прогнозируемые дожди.

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