Бросила одного под дождем: в Комсомольске нашли мать, которая оставила грудничка на улице

По предварительным данным, опознать семью удалось по яркой коляске, которую они получили в дар Фото: Прокуратура Хабаровского края

История с брошенным на улице ребенком в Комсомольске получила продолжение. Найдена мать грудничка, которая до сих пор не может объяснить свой поступок. Заведено уголовное дело.

ЯРКАЯ КОЛЯСКА

Младенца в промокшей голубой коляске нашли сотрудники магазина 1 августа около 7:00 на проспекте Победы, 75. Заглянув внутрь, люди опешили: на них смотрел грудной ребенок с соской во рту. Малыш не плакал и улыбался, поблизости никого не было.

Очевидцы тут же сообщили о брошенном младенце в полицию. Прибывшие врачи госпитализировали мальчика с переохлаждением. Ребенка отогрели, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Малышу, по уточненным данным, пять месяцев.

Пока мать ребенка не может дать внятных объяснений Фото: Прокуратура Хабаровского края

Родителей грудничка искали весь день. По предварительным данным, опознать их удалось по яркой коляске, которую они получили в дар. Удалось выяснить, что 31 июля 24-летняя многодетная мать (всего у нее трое детей) вышла с младшим сыном на улицу. Женщина была пьяная, она оставила младенца и ушла в неизвестном направлении.

СТРАННАЯ ВЕРСИЯ

Пока комсомольчанка не может дать внятных объяснений. По ее версии, 31 июля вся семья вышла погулять и забежала в гости. После мать отвезла двоих девочек пяти и четырех лет домой, уложила спать и вернулась к друзьям. В гостях женщина и ее сожитель поссорились, ушли к себе. По пути мужчина зашел в магазин, мать осталась с ребенком на улице. В итоге комсомольчанка психанула и ушла, бросив коляску.

Женщина отказывается отвечать на главный вопрос: зачем она бросила грудного ребенка на улице? Почему отец не забрал младенца - тоже пока непонятно. Такое не спишешь на забывчивость и уж никак не оправдаешь тем, что «просто не заметил». Почему ни мать, ни отец не хватились сына, когда обнаружила пропажу - тоже пока остается тайной, в том числе для правоохранительных органов.

Врачи госпитализировали мальчика с переохлаждением. Фото: t.me/khabarray Фото: Социальные сети

ОФИЦИАЛЬНО

- Прокурор Комсомольска направил материалы проверки в орган следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения заведено уголовное дело по статьям «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии» и «Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего», - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Ребенок остается в больнице. Двоих девочек забрали органы опеки.

- В ходе расследования допрашиваются свидетели случившегося, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и процессуальные действия, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по региону.

Следователям предстоит прояснить детали этой туманной истории. Мать малыша не вдается в подробности своего поступка. Местонахождение отца устанавливается. Органы системы профилактики также попали под проверку. Прокуратура будет выяснять, состояла ли семья на контроле и проверяли ли их должностные лица.

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