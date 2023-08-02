Тайна дома Романовых: 11 лет семья из Хабаровска пытается обезопасить свой дом от потопа

Дом на улице Астраханской, 2 Фото: Дарина КАБЕЛЮК

70-летний хабаровчанин Вячеслав Романов с 2012 года пишет различным службам с просьбой разобраться с Безымянным ручьем, который находится около дома его семьи и часто становится причиной подтопления их участка. На каждое письмо Вячеслав Викторович получает ответ, но проблема так и не решена.

Обстановка в мае 2023 года. Фото: предоставлено героем публикации.

КОНЕЦ ПОКОЯ

В свой дом на улице Астраханской, 2, семья Романовых заселилась еще в середине 90-х годов прошлого столетия. Их привлекло удобное расположение участка и заманила мирная атмосфера, царящая вокруг. Спокойствию пришел конец, как только началось массовое строительство Волочаевского городка.

Газопровод Фото: Дарина КАБЕЛЮК

Первые неприятности у Романовых начались с возведением дома по переулку Засыпному, 14 А, и продолжились во время сооружения очередной многоэтажки. После возведения новостроек рядом с ранее гладкой овражной частью появились крутые откосы, а во время дождей прямо в ручей стали стекаться глиняные реки. К тому же, как отмечает глава семейства, в 2004-2005 годах началось постепенное изменение русла ручья.

Так участок Романовых затопило в 2013 году. Фото: предоставлено героем публикации.

Больше всего скромный чистый ручей пострадал от постоянных порывов канализации. Из-за регулярных стоков Безымянный стал похож на протяженный ужасающий канал. Зимой через него можно спокойно переступить, задержав дыхание (ведь ароматы витают едкие), но летом, особенно в период муссонных дождей, к водоотводу даже трудно подобраться. По многочисленным жалобам жителей частного сектора часть стоков периодически очищается, но после нескольких дней сливов появляется тот же результат - мусор, фекалии и ветки деревьев, перегораживающие путь так называемой «воде». Кроме того, ручью некуда течь, он со всей грязью упирается в дорогу, в которой нет акведука (водовод под мостом). Проектировщики канала, по всей видимости, сделали слив так, чтобы продукты канализации испарялись сами собой, источая жуткий запах.

Вода никуда не уходит Фото: Дарина КАБЕЛЮК

УГРОЗА ВЗРЫВА

В 2014-2015 годах вдоль ручья также протянули газовую трассу для новых квартир. Часть свай стоит практически в самом Безымянном, что затрудняет уборку водоема.

Газопровод Фото: Дарина КАБЕЛЮК

Вручную исправить загрязнение очень трудно, а технику не загнать, поэтому все, что делается, - сносятся ветки деревьев и бросаются прямо в русло канала. Весной и летом зловонная жидкость мощным течением стекает вниз, в тупик. А на земле около ручья вырастают сорняки в человеческий рост. Осенью они засыхают, и дети периодически их поджигают. При случайной утечке газа дом Романовых, находящийся в 28 метрах от газопровода, имеет риск загореться или даже взорваться.

Обстановка в мае 2023 года. Фото: предоставлено героем публикации.

СТУЧИСЬ - ОТКРОЮТ

Вячеслав Викторович и его супруга Людмила Федоровна вместе уже 50 лет. У них двое детей и несовершеннолетний внук с инвалидностью. Мальчик живет с бабушкой и дедушкой, так сложились обстоятельства. Каждый день, кроме летних каникул, пенсионеры проделывают огромную работу, чтобы доставить ребенка до школы. По пути мальчик сильно утомляется и делает остановки для отдыха. Паре тоже нелегко проходить большие расстояния.

Обстановка в мае 2023 года. Фото: предоставлено героем публикации.

И хотя у семьи есть машина, авто мало помогает, ведь работы по спасению дома забирают все силы у пенсионеров. Например, Вячеславу Викторовичу во время разлива приходится собственноручно откачивать жидкость, укладывать в проемы кирпич, укреплять бетоном фундамент, который стал расходиться после первого потопа.

Как ручей выглядит сейчас Фото: Дарина КАБЕЛЮК

Для подстраховки самих себя (чтобы, в конце концов, не оказаться на улице), семья приобрела дачный домик и контейнерный блок практически за 500 тысяч рублей. Чтобы попытаться компенсировать затраты, Романовы прошли через суд Центрального района с ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России». Обязать сторону понести ответственность за недобросовестную застройку не вышло, суд был проигран. Но Вячеслав Викторович не сдается, жена поддерживает его словами: «Стучись, рано или поздно двери откроют».

Как ручей выглядит сейчас Фото: Дарина КАБЕЛЮК

В редакцию мужчина принес стопку обращений, которые писал в разные инстанции 11 лет. После их прочтения и визита к Романовым стало понятно, что положение, в которое попали люди, требует срочного решения: обязательной проверки водоема и гидрологической экспертизы.

- Мы всего лишь хотим сберечь свой дом и продолжить спокойно растить внука. Ждать, пока случится сильный потоп - нет смысла. Все нужно делать сразу, задолго до строительства или даже первой угрозы. Грязный ручей Безымянный - это не только угроза для моих домочадцев, но и для природы. Я часто читаю о важности экологии, а где же ее проявления, если перед моим участком река из канализационных выбросов? - заключил Вячеслав Романов.

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