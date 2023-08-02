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2 августа 2023 5:48

Тайна дома Романовых: 11 лет семья из Хабаровска пытается обезопасить свой дом от потопа

Семья пожаловалась на риск затопления их дома в Хабаровске
Дарина КАБЕЛЮК
Дом на улице Астраханской, 2

Дом на улице Астраханской, 2

Фото: Дарина КАБЕЛЮК

70-летний хабаровчанин Вячеслав Романов с 2012 года пишет различным службам с просьбой разобраться с Безымянным ручьем, который находится около дома его семьи и часто становится причиной подтопления их участка. На каждое письмо Вячеслав Викторович получает ответ, но проблема так и не решена.

Обстановка в мае 2023 года. Фото: предоставлено героем публикации.

Обстановка в мае 2023 года. Фото: предоставлено героем публикации.

КОНЕЦ ПОКОЯ

В свой дом на улице Астраханской, 2, семья Романовых заселилась еще в середине 90-х годов прошлого столетия. Их привлекло удобное расположение участка и заманила мирная атмосфера, царящая вокруг. Спокойствию пришел конец, как только началось массовое строительство Волочаевского городка.

Газопровод

Газопровод

Фото: Дарина КАБЕЛЮК

Первые неприятности у Романовых начались с возведением дома по переулку Засыпному, 14 А, и продолжились во время сооружения очередной многоэтажки. После возведения новостроек рядом с ранее гладкой овражной частью появились крутые откосы, а во время дождей прямо в ручей стали стекаться глиняные реки. К тому же, как отмечает глава семейства, в 2004-2005 годах началось постепенное изменение русла ручья.

Так участок Романовых затопило в 2013 году. Фото: предоставлено героем публикации.

Так участок Романовых затопило в 2013 году. Фото: предоставлено героем публикации.

Больше всего скромный чистый ручей пострадал от постоянных порывов канализации. Из-за регулярных стоков Безымянный стал похож на протяженный ужасающий канал. Зимой через него можно спокойно переступить, задержав дыхание (ведь ароматы витают едкие), но летом, особенно в период муссонных дождей, к водоотводу даже трудно подобраться. По многочисленным жалобам жителей частного сектора часть стоков периодически очищается, но после нескольких дней сливов появляется тот же результат - мусор, фекалии и ветки деревьев, перегораживающие путь так называемой «воде». Кроме того, ручью некуда течь, он со всей грязью упирается в дорогу, в которой нет акведука (водовод под мостом). Проектировщики канала, по всей видимости, сделали слив так, чтобы продукты канализации испарялись сами собой, источая жуткий запах.

Вода никуда не уходит

Вода никуда не уходит

Фото: Дарина КАБЕЛЮК

УГРОЗА ВЗРЫВА

В 2014-2015 годах вдоль ручья также протянули газовую трассу для новых квартир. Часть свай стоит практически в самом Безымянном, что затрудняет уборку водоема.

Газопровод

Газопровод

Фото: Дарина КАБЕЛЮК

Вручную исправить загрязнение очень трудно, а технику не загнать, поэтому все, что делается, - сносятся ветки деревьев и бросаются прямо в русло канала. Весной и летом зловонная жидкость мощным течением стекает вниз, в тупик. А на земле около ручья вырастают сорняки в человеческий рост. Осенью они засыхают, и дети периодически их поджигают. При случайной утечке газа дом Романовых, находящийся в 28 метрах от газопровода, имеет риск загореться или даже взорваться.

Обстановка в мае 2023 года. Фото: предоставлено героем публикации.

Обстановка в мае 2023 года. Фото: предоставлено героем публикации.

СТУЧИСЬ - ОТКРОЮТ

Вячеслав Викторович и его супруга Людмила Федоровна вместе уже 50 лет. У них двое детей и несовершеннолетний внук с инвалидностью. Мальчик живет с бабушкой и дедушкой, так сложились обстоятельства. Каждый день, кроме летних каникул, пенсионеры проделывают огромную работу, чтобы доставить ребенка до школы. По пути мальчик сильно утомляется и делает остановки для отдыха. Паре тоже нелегко проходить большие расстояния.

Обстановка в мае 2023 года. Фото: предоставлено героем публикации.

Обстановка в мае 2023 года. Фото: предоставлено героем публикации.

И хотя у семьи есть машина, авто мало помогает, ведь работы по спасению дома забирают все силы у пенсионеров. Например, Вячеславу Викторовичу во время разлива приходится собственноручно откачивать жидкость, укладывать в проемы кирпич, укреплять бетоном фундамент, который стал расходиться после первого потопа.

Как ручей выглядит сейчас

Как ручей выглядит сейчас

Фото: Дарина КАБЕЛЮК

Для подстраховки самих себя (чтобы, в конце концов, не оказаться на улице), семья приобрела дачный домик и контейнерный блок практически за 500 тысяч рублей. Чтобы попытаться компенсировать затраты, Романовы прошли через суд Центрального района с ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России». Обязать сторону понести ответственность за недобросовестную застройку не вышло, суд был проигран. Но Вячеслав Викторович не сдается, жена поддерживает его словами: «Стучись, рано или поздно двери откроют».

Как ручей выглядит сейчас

Как ручей выглядит сейчас

Фото: Дарина КАБЕЛЮК

В редакцию мужчина принес стопку обращений, которые писал в разные инстанции 11 лет. После их прочтения и визита к Романовым стало понятно, что положение, в которое попали люди, требует срочного решения: обязательной проверки водоема и гидрологической экспертизы.

- Мы всего лишь хотим сберечь свой дом и продолжить спокойно растить внука. Ждать, пока случится сильный потоп - нет смысла. Все нужно делать сразу, задолго до строительства или даже первой угрозы. Грязный ручей Безымянный - это не только угроза для моих домочадцев, но и для природы. Я часто читаю о важности экологии, а где же ее проявления, если перед моим участком река из канализационных выбросов? - заключил Вячеслав Романов.

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