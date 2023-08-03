Даже не знал, что было в его теле: случайная находка повергла в шок хирургов, оперировавших жителя Хабаровска

Вот, что было внутри пациента десятки лет Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

Мужчина с желчнокаменной болезнью даже не догадывался, что в его теле находится крайне странный инородный предмет. 20 лет он проходил с иглой в животе, пока не попал в стационар с желтухой.

Пациент поступил в первую краевую больницу Хабаровска. Жаловался на острую боль. После осмотра и обследования мужчину отправили на операцию, необходимо было срочно удалить желчный камень.

В операционной хирурги обнаружили и еще кое-что. Прямо за камнем в желчном пузыре лежала игла. Не для шитья, хирургическая. Что она там делала, специалисты понятия не имели.

Позднее выяснилось, что около 20 лет назад у мужчины уже была операция на желчевыводящих путях. Как полагают врачи, тогда же обломки иглы и попали в тело мужчины. И с тех пор так и оставались внутри организма. Более того, они стали причиной последующих лет мучений и и нестерпимой боли.

- Обломки зацепились за ткани и стали причиной формирования желчных камней. Чтобы снизить нагрузку на пациента, было принято решение удалить предмет вторым этапом - через несколько дней, - рассказали «КП» - Хабаровск» в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Обе операции прошли успешно - мужчину избавили от посторонних объектов в теле. Он быстро пошел на поправку, а вскоре выписался. Сейчас его здоровью ничто не угрожает. Медики не могут однозначно сказать, чувствовал ли он иглу в животе.

- Пациента беспокоила только желчнокаменная болезнь. Она сопровождалась приступами с печеночными коликами. А иголка просто лежала. Камень организмом тоже воспринимается как инородное тело. Что его больше беспокоило: игла или камень, сказать трудно, - рассказал «КП» - Хабаровск» специалист по работе со СМИ «Краевой клинической больницы №1» Хабаровска Кирилл Пугачев.

Однозначно известно, что мужчина и сам не подозревал, что хирурги 20 лет назад забыли в его теле предмет. Также врачи рассказали, что такие случаи бывают крайне редко, поэтому по ним даже нет какой-либо сформированной статистики. Остается лишь надеяться, что теперь пациенту не придется терпеть новые приступы, и его состояние здоровья улучшится.

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