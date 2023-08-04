Поднялся на кране к балкону любимой: мужчина романтично извинился перед женой в Комсомольске

Женщина была удивлена и смущена Фото: скриншот с видео

Романтикой наполнился Комсомольск-на-Амуре. В Сеть просочилось видео, как мужчина на автовышке поднимается к балкону некоей женщины. В руках цветы, а из машины разносится музыка. Подъем сопровождался исполнением песни Александра Серова «Я люблю тебя до слез».

Судят по реакции, сюрприз очень впечатлил женщину, для которой он предназначался. Она вышла на балкон и в смущении закрыла лицо руками, наслаждаясь звуками проникновенной песни. Ее любимый в это время плавно приближался к балкону, намереваясь вручить розы возлюбленной.

«КП» - Хабаровск» удалось выяснить, почему мужчина решился на такой отважный и романтичный шаг. Оказалось, что он извинялся перед женой. За что, остается в тайне, предпочел не рассказывать, чем провинился перед супругой. Но, судя по всему, любимая все-таки простила ему старую обиду после такого головокружительного подъема и восхитительного вокала.

Только вот оказалось, что этот случай произошел еще в прошлом году на Аллее Труда. Житель города обратился в компанию по заказу спецтехники. Такая просьба очень удивила заказчиков, но они пошли навстречу виноватому мужу.

- Такой заказ у нас единственный за 10 лет. Обычно мы поставляем оборудование на стройки или ремонтные работы. Но вот к нам пришел мужчина и сказал, что очень нужна помощь. Мы, конечно, не отказали, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ООО «Мехстроймонтаж».

Так мужчина арендовал автовышку и смог удивить любимую. Удалось даже выяснить и прайс за такую услугу. Минимальное время для аренды техники - два часа. А дальше все зависит от этажности. Чтобы подняться на высоту 11 метров надо заплатить 1200 рублей в час, на 20 метров - 1500 рублей, а на 27,5 метра - 2300 в час. При этом водитель подъедет на место по указанному адресу. Несложный расчет показывает, что за такой сюрприз для жены мужчина заплатил 2400 рублей. Но эмоции от такого подарка явно оказались бесценными.

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