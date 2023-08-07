Фестиваль «Арсеньев LIVE» пройдет в Хабаровске Фото: Анна САДОВНИКОВА

В 2023 году в Хабаровске во второй раз пройдет фестиваль «Арсеньев LIVE». На этот раз событие будет еще ярче и еще масштабней. А для жителей города подготовили особенный сюрприз. На сцене главной площади выступит хедлайнер мероприятия - популярная фолк-группа «Пелагея».

КОГДА И ГДЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ «АРСЕНЬЕВ LIVE» В 2023 ГОДУ

В 2023 году фестиваль «Арсеньев LIVE» в Хабаровске пройдет 23 сентября. Он начнется в 17:00 и продлится до позднего вечера. Мероприятия будут проходить на площади имени Ленина у здания краевого правительства. Жители города, у которых не будет возможности лично присутствовать на фестивале «Арсеньев LIVE» в Хабаровске, смогут посмотреть прямую трансляцию события.

- Благодаря поддержке и инициативе губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева фестиваль «Арсеньев LIVE» планируется сделать ежегодной и крупнейшей культурно-просветительской площадкой Дальнего Востока, которая познакомит жителей и гостей региона с биографиями выдающихся деятелей науки и культуры России разных эпох. Это такие же первопроходцы в разных сферах искусств, как и Владимир Арсеньев, чье имя запечатлено в названии события, - сказал министр культуры края Юрий Ермошкин.

В этом году фестиваль «Арсеньев LIVE» будет посвящен 150-летию Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина. Он откроет многие неизвестные факты о жизни и творчестве артистов.

Фестиваль в 2023 году будет посвящен 150-летию Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина Фото: @Degtyarev_Info

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «АРСЕНЬЕВ LIVE» 2023 В ХАБАРОВСКЕ

Фестиваль «Арсеньев LIVE» начнется в пять вечера с показа фильма «Дон Кихот», в котором Федор Шаляпин исполнил главную роль. Сразу после этого состоится большой концерт. Он будет посвящен Рахманинову и Шаляпину, которые внесли огромный вклад в музыкальное искусство России. Музыкальная программа построена таким образом, чтобы каждый смог прочувствовать жизненные истории артистов, познакомиться с их путем к славе.

- На сцене выступят лучшие танцевальные, хоровые и инструментальные коллективы края. Их номера соединятся в яркую музыкальную историю. Также перед зрителями выступит всемирно известный пианист, заслуженный артист России Борис Березовский и солист Большого театра Дмитрий Скориков, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В роли рассказчика выступит актер, режиссер и драматург Евгений Гришковец. Он преобразится в Савву Мамонтова и расскажет удивительную историю о творчестве и дружбе Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина.

Напомним, Савва Мамонтов основал Московскую частную русскую оперу. При его поддержке широкая зрительская аудитория смогла познакомиться с мастерством Федора Шаляпина, солистом этого театра во второй половине 1890-х годов.

Особым гостем и хедлайнером мероприятия станет группа «Пелагея». Легендарный коллектив исполнит свои композиции, после чего на здание краевого правительства выведут трехмерную видеопроекцию. Она перенесет зрителей в музыкальный мир гениального композитора, пианиста и всемирно любимого голоса России Сергея Рахманинова.

На здание краевого правительства выведут трехмерную видеопроекцию Фото: @Degtyarev_Info

А в роли рассказчика, в образе Саввы Мамонтова, предстанет актер, режиссер и драматург Евгений Гришковец, который расскажет удивительную историю о творчестве и дружбе Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина.

На протяжении всего вечера на площади Ленина также будут работать площадки для проведения мастер-классов, творческих встреч. Здесь точно не будет скучно. А главное, побывать на фестивале сможет каждый - вход свободный.

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