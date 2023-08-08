Пассажиры оцепенели от ужаса: водитель маршрутки зарезал коллегу на остановке в Хабаровске

Водитель постарше набросился с ножом на коллегу и нанес ему несколько ударов. Тематическое фото Фото: Иван ВИСЛОВ

Двое водителей автобусов устроили разборки на остановке в Хабаровске 8 августа. Утром на глазах людей они начали ругаться. Один из них выхватил нож и вонзил в другого.

ЧП случилось на остановке «Речной вокзал» на Уссурийском бульваре. 65-летний водитель маршрутки что-то не поделил со своим коллегой. Мужчины вступили в перепалку, затем стали нападать друг на друга.

Конфликт водителей разгорался на глазах пассажиров и прохожих. Они пытались вмешаться в скандал и разнять мужчин, но усилия не оправдались. В итоге водитель постарше набросился с ножом на коллегу и нанес ему несколько ударов.

Конфликт водителей разгорался на глазах пассажиров и прохожих. Фото: t.me/khabarovsk_transport Фото: Социальные сети

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Очевидцы ужаснулись от увиденного: большинство впали в ступор, но нашлись и те, кто собрался быстро пришел в себя и вызвали полицию. Подозреваемого задержали, по данному факту заведено уголовное дело по статье «Убийство».

- Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся допросы свидетелей и иные следственные и процессуальные действия, - сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сейчас следователям предстоит выяснить причину конфликта и откуда у водителя автобуса при себе был нож. Также пока не сообщается, на каких маршрутах работали мужчины. Есть версия, что оба трудились на одной и той же маршрутке. Данная информация пока не подтверждена.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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