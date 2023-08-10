Исследует новый дом и прошла обследование: амурская тигрица Тихая поселилась в Комсомольске

Тихая будет жить в Силинском парке. Фото: t.me/gorsbbg Фото: Социальные сети

Трехлетнюю самку амурского тигра доставили в Комсомольск-на-Амуре. Хищница по кличке Тихая проделала огромный путь из Москвы на дальневосточную землю. Редкая кошка приходит в себя, осваивается в новом доме и прошла полный осмотр у специалистов.

- После проведения комплекса диагностических мероприятий установлено, что с тигрицей все в полном порядке. В настоящее время хищница активно адаптируется к новой для нее среде обитания, «налаживает контакты» с сотрудниками зверинца, - сообщили в КГБУ «Хабаровская краевая станция по борьбе с болезнями животных».

Тихая будет жить в Силинском парке. Здесь для хищницы соорудили большой вольер, окруженный дополнительной защитой. Вскоре здесь появится бассейн, изготовленный корабелами Амурского судостроительного завода. В любой момент тигрица сможет поиграть и охладиться в воде.

Пока в вольере идет стройка, поэтому Тихая недоступна для посетителей. Когда гости смогут увидеть амурскую тигрицу - в зооцентре «Питон» уточнить не смогли. Впрочем, посетители смогут посмотреть и на других, не менее уникальных животных. Здесь живут лемуры и кенгуру, белоплечий орлан, капибара и кайманы.

Тиша (так ласково называют тигрицу сотрудники зооцентра) родилась в неволе. Хищнице было суждено вернуться на историческую родину, чтобы сохранить популяцию вымирающих кошек. В будущем самке подберут самца и в случае успеха будут ждать потомство, которое разъедется по зоопаркам страны.

Посмотреть на амурских тигров можно и в Хабаровске. Недалеко от города находится зоосад «Приамурский», где живет самец по кличке Шторм. Он переехал на Дальний Восток в 2022 году из столичного зоопарка. Тигр вполне освоился на новом месте и покорил сердца гостей своим грозным и невозмутимым видом.

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