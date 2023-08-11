Уходили от налогов и гребли огромные деньги: на Колыме судят ОПГ за сокрытие миллиардов рублей

Девять человек будут судить за незаконную банковскую деятельность Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Почти четыре года следствия, 318 томов уголовного дела и миллиарды укрытых рублей - девять человек будут судить за незаконную банковскую деятельность. Они помогали клиентам уходить от налогов. Организатор ОПГ до сих пор не найден.

ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ

История закрутилась в 2015 году, когда бывший налоговый полицейский Илья* решил создать свой темный бизнес. Мужчина знал все тонкости налогового законодательства и был уверен, что именно в этой сфере займет свою нишу. Так и случилось.

В свой бизнес Илья втянул семь магаданцев, трех жителей Москвы и области. Все вместе они придумывали схемы уклонения от уплаты налогов. Работали в основном в столице, на Колыме и на Кубани, в Белгородской и Ярославской областях.

К ОПГ обращались бизнесмены, которые хотели уйти от уплаты налогов. Илья вместе с подельниками с радостью помогали клиентам, в том числе с помощью фирм-однодневок. Их регистрировали на подставных людей и снимали через них деньги.

«СУХИЕ» ЦИФРЫ

За четыре года Илья и его ОПГ провели махинации с 3,3 миллиарда рублей. Деньги прогнали через 70 контор-однодневок. Свыше 1,3 миллиарда рублей были обналичены. Транзитные переводы совершены на 1,36 миллиарда рублей. Ущерб бюджетной системе - 400 миллионов рублей, члены банды получили более 120 миллионов рублей.

В 2019 году схема Ильи рухнула - о ней узнали сотрудники ФСБ. Фирмы-однодневки исключили из ЕГРЮЛ, мероприятия налогового контроля помогли доначислить налоги в бюджет. Во время расследования государству было возвращено свыше 350 миллионов рублей.

Девять членов банды были задержаны. Десятый - Илья - смог сбежать и до сих пор скрывается от правоохранительных органов. Трое участников схемы заключили досудебное соглашение, один скончался во время следствия. Пятеро человек вскоре предстанут перед судом.

ОФИЦИАЛЬНО

Их обвиняют сразу по четырем статьям уголовного кодекса. Они ответят за «Участие в преступном сообществе», «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование юридических лиц». Членам банды грозит до 20 лет колонии.

- Собранные доказательства признаны следствием достаточными для составления обвинительного заключения, которое с уголовным делом направлено прокурору, - сообщила «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

В ходе расследования дела к уголовной ответственности привлечены 60 человек. Семь из них - главы компаний, которые пользовались схемой ухода от налогов. Еще десять человек - те, кто подыскивал фейковых директоров для контор-однодневок.

*Имя изменено

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пытались замести следы: трое друзей украли деньги с расчетного счета компании в Хабаровске

Трое друзей пойдут под суд за хищение денег у компании в Хабаровске (подробнее)

На чужом горбу: инженер украл 1,3 миллиона, заставив работников класть брусчатку в ЕАО

Инженера осудят за хищение 1,3 миллиона рублей у «РЖДстрой» в ЕАО (подробнее)