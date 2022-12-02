Пытались замести следы: трое друзей украли деньги с расчетного счета компании в Хабаровске

Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Трое мужчин придумали и реализовали хитроумный, по их мнению, план. 22-летний обвиняемый работал в одной из коммерческих организаций Хабаровска. Помогали ему в осуществлении задуманного друзья 25 и 40 лет.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что злоумышленники похитили 100 тысяч рублей, переведя денежные средства с расчетного счета компании на банковскую карту одного из задержанных, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Чтобы отвести от себя подозрения, мужчинам пришла в голову идея придать законный вид исчезновению круглой суммы. Они распечатали 20 пятитысячных купюр на цветном принтере и вложили в кассу.

- Безработные старшие товарищи, зная, что у их друга есть доступ к банк-клиенту организации, предложили провернуть махинацию с хищением денег, - рассказал «КП» - Хабаровск» Виталий Трубчик, старший прокурор отдела прокуратуры Хабаровского края.

После поступления средств на карту деньги были обналичены. Но все же поддельные купюры сразу могли броситься в глаза, поэтому начинающим воришкам пришлось отказаться от половины украденного и вложить 10 настоящих купюр в кассу. Ущерб снизился до 50 тысяч рублей.

- При снятии наличных из кассы сотрудник компании обнаружил фальшивые деньги, началась внутренняя проверка, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

По факту преступления было заведено уголовное дело по статье «Кража». Собранных улик хватило, чтобы утвердить обвинительное заключение и направить дело в суд, где оно будет рассмотрено по существу.

Пока же обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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