Тургеневская лестница – вторая жизнь: «КП» - Хабаровск» проверила, как обустроили одну из любимых достопримечательностей города

Тургеневская лестница получила вторую жизнь Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровске завершился ремонт лестницы, ведущей от улицы Тургенева на Амурский бульвар и известной у хабаровчан как тургеневская лестница. Очень долгое время объект никому не принадлежал и требовал капитального ремонта. В 2016 году группа художников-активистов из «Центра прикладной урабанистики» попытались привлечь внимание, разрисовав лестницу изображениями рыб и фразами-мемами о Хабаровске. Однако только в 2018 году, после вмешательства прокуратуры, объект был поставлен на баланс администрации краевой столицы. Сотрудники и студенты Тихоокеанского государственного университета разработали порядка 18 эскизов возможного преображения тургеневской лестницы, среди которых и выбрали самый подходящий. В 2021 году начались поиски подрядчика, а в 2022 уже стартовал демонтаж старых элементов лестницы. Всего масштабная реконструкция одного из любимых мест хабаровчан заняла больше года.

Возле лестницы установили новые ливневки Фото: Сергей ПЯТКОВ

Дизайн разрабатывали сразу несколько человек Фото: Сергей ПЯТКОВ

Обновленная лестница преобразилась не просто в объект городской инфраструктуры, но и стала местом притяжения горожан и гостей краевой столицы. Помимо новых лестничных маршей с промежуточными площадками, на объекте появились подпорная стенка из габионов, ливневая канализация, освещение, видеонаблюдение, клумбы и места для отдыха. Многие хабаровчане по достоинству оценили результат кропотливой работы.

- Лестница поменялась в лучшую сторону. Выглядит очень красиво и вид открывается живописный. Я не часто раньше здесь ходила, предпочитала спускаться по улице Шевченко. Но теперь буду чередовать или даже целиком заменю привычный маршрут. Жалко только, что деревья по краям лестницы пришлось срубить. Но это ничего, вырастут новые - рассказала «КП» - Хабаровск» жительница Хабаровска Лидия.

И есть места для отдыха Фото: Сергей ПЯТКОВ

На лестнице установили клумбы Фото: Сергей ПЯТКОВ

Кроме эстетической привлекательности, объект может похвастаться и расширенным функционалом. На лестнице уже есть специальные дорожки для багажа на колесиках, а в силу того, что склон очень крутой, было принято решение вместо пандуса для маломобильных граждан установить специальный подъемник. Он сможет выдерживать до 200 килограммов нагрузки, подниматься и опускаться всего за пару минут. Ожидается, что у механизма будет работать оператор.

Хабаровчане несколько лет ждали ремонта лестницы Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Подобными подъемниками я пользовалась в Питере и это не всегда удобно потому что, вроде как, обученный персонал, работающий с этими устройствами, не всегда умели ими пользоваться. Они не знают, как включать, как открыть платформу, на какие кнопки нажимать. Но это в Питере, возможно, у нас с этим дела обстоят лучше – в Хабаровске мне пользоваться не доводилось. Плюс есть опасения, что электроника в сложных погодных условиях вроде дождя или снега может давать сбои. Однако в последнее время в городе стали гораздо больше внимания уделять инвалидам. Так что, надеюсь, польза от этого устройства будет, – рассказала «КП»- Хабаровск» Анна, инвалид-колясочник.

Она так же отметила, что подобные подъемники, применяющиеся на железной дороге, очень часто выходят из строя. Но как будет в Хабаровске – покажет время.

Теперь можно смело назначать встречи на тургеневской лестнице Фото: Сергей ПЯТКОВ

И хотя спуск довольно крутой, он не опасный Фото: Сергей ПЯТКОВ

Что же касается дорожной безопасности, которая, по причине особенностей ландшафта вокруг лестницы является немаловажным аспектом, то на входе уже установлены усиленные столбы со светоотражающими элементами. В дальнейшем, в нескольких метрах выше лестницы на проезжей части планируют смонтировать искусственную дорожную неровность более известную в народе как «лежачий полицейский».

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