Избил и скинул с четвертого этажа: суд по делу об убийстве пройдет в Хабаровске без обвиняемого

В Хабаровске пройдет суд по делу об убийстве женщины Фото: Андрей АБРАМОВ

В Хабаровске пройдет суд по делу об убийстве 31-летней женщины, ставшей жертвой своего 43-летнего знакомого. Сам обвиняемый не сможет присутствовать на слушании. Мужчина скончался вскоре после совершенного преступления.

ВСТРЕЧА ЗНАКОМЫХ

Светлана* и Андрей* были друзьями и изредка встречались, чтобы отдохнуть и обсудить последние новости. Так было и в этот раз. Ночью 6 марта женщина пришла в гости к товарищу, который жил в квартире на четвертом этаже дома на улице Зои Космодемьянской.

Все было как обычно, пока между знакомыми не произошла ссора. Андрей вышел из себя и напал на Светлану. Мужчина схватил ее за шею и начал душить. В то же время он несколько раз ударил женщину по голове и в область предплечья. Позже эксперты установили, что ударов было минимум шесть.

Светлана оказалась беспомощна против грубой мужской силы и не могла сопротивляться. После побоев она едва понимала, что происходит. Но Андрей никак не останавливался. Он решил довести дело до конца, сбросив знакомую из окна.

ОНА БЫЛА ЕЩЕ ЖИВА

Лежащую под окнами женщину заметили местные жители и вызвали скорую. Приехавшие на место медики забрали еще живую Светлану в больницу.

- Женщина была в тяжелом состоянии. Полиции не удалось допросить ее и узнать, что произошло. Она скончалась через несколько дней после трагедии, так и не придя в себя, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.

У правоохранителей была надежда, что о случившемся расскажет Андрей. Но и тут выяснить детали не вышло. Мужчина скончался вскоре после произошедшего. Причины его смерти не раскрываются.

СУД БЕЗ ОБВИНЯЕМОГО

В краевой прокуратуре рассказали, что уголовное дело рассмотрят в суде, несмотря на то, что ни жертва, ни обвиняемый не будут присутствовать на заседании.

- Дело еще не закрыто. Родственники мужчины не согласились с предъявленным обвинением. Как правило, в таких случаях дело передается в суд, чтобы установить виновность или невиновность подозреваемого, и только после этого уголовное производство прекращается, - уточнила Анна Исаева.

Родные подозреваемого надеются, что у них получится отбелить имя мужчины и доказать, что он не совершал преступление. Дело будет рассматривать Краснофлотский районный суд Хабаровска.

*Все имена изменены

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