«Это неопасно, езжайте домой»: пациент с обломком катетера в вене скончался в Хабаровске

Житель Хабаровска с катетером внутри скончался в больнице Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи оставили 25-сантиметровый обломок катетера внутри пациента. Через время его выписали, так и не достав инородное тело. Уже дома самочувствие мужчины постепенно стало ухудшаться. Спустя время его опять положили в больницу, где он скончался. Теперь дочь хабаровчанина пытается добиться правды от врачей и надеется, что виновные в смерти ее отца будут наказаны.

Осторожно! Некоторые фото могут шокировать.

ОСТАВИЛИ ВНУТРИ

17 июня 68-летний Александр поступил в кардиологическое отделение Краевой клинической больницы №1 имени профессора С.И. Сергеева. Его госпитализировали с нарушением кровообращения, трофическими язвами на голенях и высоким уровнем сахара в крови. 22 числа во время введения катетера мужчине под ключицу изделие сломалось и обломок пластика вместе с леской длиной 25 сантиметров ушел глубоко в вену. После этого пациента перевели в реанимацию. На следующий день медики провели операцию, чтобы извлечь инородное тело, но его так и не нашли. Позже было решено оставить обломок в теле мужчины. Уже 14 июля его выписали домой.

Мужчине разрезали шею во время операции по поиску катетера Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Дочь пациента Оксана после этого случая написала жалобу в краевую больницу. Там ей ответили, что обломок не несет опасности для жизни и здоровья мужчины, поэтому повторно проводить операцию нет необходимости.

- Тонкий проводник катетера не вызывает тромбообразований, не может повредить сосуд, вреда организму не наносит. Дополнительные операции могут негативно сказаться на состоянии пациента. <…> После проведенных исследований консилиум рекомендовал продолжить консервативное лечение, показаний к операции не выявлено. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии, - ответили хабаровчанке в больнице №1.

Перед выпиской из больницы №1 Александр чувствовал себя нормально Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

СТАЛО ХУЖЕ

После выписки мужчина чувствовал себя нормально. Его состояние все еще было ослабленным, он передвигался по квартире с тростью. Но спустя почти две недели и у него случился инсульт.

Мужчина пробыл две недели дома, пока снова не попал в больницу Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

- 25 июля его на скорой забрали в краевую больницу №2. 26 числа его уже перевели в обычную палату. Он чувствовал себя хорошо, мог ходить с тростью. Но было заметно, что каждый день ему становилось все хуже, - рассказывает Оксана.

Пока отец находился в больнице, хабаровчанка пыталась добиться для него помощи. Она обращалась к заведующим отделений и главврачам первой и второй больниц, в краевой и минздрав РФ, к министру здравоохранения, в Росздравнадзор, страховую компанию, ФОМС, полицию, районные и региональные следственный комитет и прокуратуру, даже к губернатору и президенту. По словам женщины, все жалобы перенаправлялись в минздрав, а там из раза в раз приходили стандартные ответы – пациент получает медицинскую помощь, а операция проводилась по показаниям.

Оксана не раз спрашивала у врача, почему отец получает лечение, но его состояние только ухудшается. Через несколько дней мужчина уже не мог даже подняться с кровати. Медики объясняли это сопутствующими болезнями и перенесенным инсультом.

«МЫ БОЛЬШЕ НЕ ДЕРЖИМ»

Понимая, что расходы на лечение растут с каждым днем, хабаровчанка решила оформить отцу инвалидность. Это помогло бы семье сэкономить на лекарствах, а после выписки отправить мужчину на реабилитацию. Оксана была уверена, что он поправится и снова сможет ходить. Она обратилась к врачу, завотделения и замглавврача, чтобы они помогли с оформлением бумаг. Женщина даже побывала на личном приеме замначальника следственного комитета. Он тоже пообещал ей помочь.

- Знаете, все помогли. Они просто побыстрее выписали моего отца из больницы, - говорит Оксана.

Пациента отправили домой 7 августа, через 13 дней после приступа. Дочь пациента возмутилась, так как была уверена, что отец должен был провести в больнице минимум 21 день после инсульта. Но лечащий врач ответил ей только, что «мы больше не держим».

В таком состоянии мужчину выписали из больницы №2 Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Было странно, что мужчину выписывают, несмотря на его состояние. Но его дочери ничего больше не оставалось, как забрать папу домой. Она вызвала специальное такси для лежачих больных и привезла отца в «родные стены».

СНОВА БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ

Уже в первый день после выписки хабаровчанка поняла – держать отца дома нельзя. Мужчина выглядел плохо и не мог сам себя обслуживать.

- Папа уже не мог сам шевелиться, совсем ничего не ел и не ходил в туалет по маленькому, его всего раздуло, в груди были хрипы, ноги выглядели, будто с них содрали кожу. Я понимала, что такое состояние ненормальное и предложила папе вызвать скорую. Но он очень просил оставить его дома, потому что он уже около двух месяцев находился в больницах и очень устал. Так же сказал, что ему недолго осталось. Я эти слова восприняла тяжело, считала, что речь идет хотя бы о нескольких месяцах. Не думала, что это так скоро случится, - вспоминает Оксана.

Женщина не могла смотреть, как ее отец мучается. Она вызвала на дом терапевта и хирурга из больницы №10 (имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого). Первым пришел участковый врач. Женщина спросила медика, как ей быть, ведь это ненормально, что человека выписали в таком состоянии. Доктор кому-то позвонила, сказав, что подозревает у пациента жидкость в легких. После этого она рекомендовала дождаться хирурга и следовать его советам.

В тот же день пришел хирург. Он сделал перевязку ног, дал рекомендации по уходу и ушел. Никто из двух приходивших врачей не вызвал мужчине скорую. Это сделала сама хабаровчанка, только уже ночью. Ее отец сам настоял на госпитализации. Его снова увезли в первую больницу. Там пациента сразу определили в реанимацию.

- Утром я позвонила в больницу, чтобы узнать состояние папы. Мне ответили, что у него отказали почки и его подключили к аппарату ИВЛ. Я хотела приехать, но мне сказали подождать до завтра. На следующий день я опять позвонила в больницу. Там мне сообщили, что ночью у папы была остановка сердца, но его реанимировали. Врачи сразу сказали, что жить ему осталось недолго, - говорит дочь мужчины.

Оксана быстро собралась и примчалась к отцу. Войдя в палату, она не смогла сдержать слез. Мужчина был весь в проводах, подключенных к аппаратам.

- Я начала с ним разговаривать, умолять чтобы он не оставлял меня, ведь он самый дорогой мне человек. Но буквально через пару минут, выслушав меня, у папы остановилось сердце.

По словам Оксаны, в этот день она хотела предложить врачам забрать ее почку, чтобы пересадить орган отцу. Она собиралась искать донора и для пересадки сердца. Женщина не теряла надежды на спасение родного человека. Смерть Александра для нее стала настоящим ударом.

Прощание с Александром состоялось 17 августа, через неделю после смерти Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

КТО ВИНОВАТ?

В день смерти отца Оксана позвонила адвокату. Она объяснила ситуацию и спросила, что ей делать дальше. Женщина хотела узнать правду о том, что стало причиной трагедии.

- Конечно, они напишут, что смерть наступила из-за сердечной недостаточности. Возможно. Но что привело к этому? Операция, которой не было, если бы катетер не оборвался, или то, что врачи во второй больнице делали с моим отцом, чем довели его до такого состояния?! Сердце папы до операции работало на 47 процентов, а после стало 18. Почему терапевт с десятой больницы, видя состояние отца и выслушав его жалобы, срочно не вызвала ему скорую?! – говорит Оксана.

Адвокат посоветовал женщине написать заявление в следком, чтобы тело ее отца изъяли и провели экспертизу. Женщина так и поступила. Ее результаты станут известны только в понедельник, 21 августа. Именно тогда и станет известно, будут ли заводить дело в СК или нет. Сейчас же в краевом следственном комитете комментировать ситуацию «КП» - Хабаровск» отказались. Не получилось получить ответ и в минздраве Хабаровского края.

- Папа был для меня самым дорогим человеком. Я не могу его отпустить. Если бы я могла только подумать что его так быстро не станет, умер бы он сам, дома, от сердечной недостаточности, мне бы было легче это перенести. Если б перед ним хоть один врач извинился, что они с ним наделали, тоже было бы легче. А они его поскорее с больницы выписали, чтоб он дома умер и чтоб ответственности не нести. И ведь знаю, что никто не понесет. Они так напишут историю болезни и все себя прикроют, что никто не подкопается. А мне как с этим жить, не знаю, - делится переживаниями Оксана.

В ожидании результатов экспертизы женщина получила свидетельство о смерти отца. В документе указано, что причинами стали Острая сердечная недостаточность и постинфарктный склероз. Но главный вопрос пока остается открытым – что привело к развитию этих состояний? «КП» - Хабаровск» продолжит следить за развитием этой истории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Даже не знал, что было в его теле: случайная находка повергла в шок хирургов, оперировавших жителя Хабаровска

Житель Хабаровска 20 лет ходил с иглой в животе (подробнее)

Достали с «того света»: врачи больше месяца боролись за жизнь Маси, замученной детьми-живодерами в Хабаровске

Замученная живодерами кошка Мася вернулась домой после лечения в Хабаровске (подробнее)

Били прицельно в голову: мигранты напали на двух парней в Хабаровске - момент попал на видео

Четверо иностранцев избили двух молодых людей в Хабаровске (подробнее)