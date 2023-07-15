Достали с «того света»: врачи больше месяца боролись за жизнь Маси, замученной детьми-живодерами в Хабаровске

Маленькая Мася пережила кошмар после нападения живодеров Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Годовалая Мася стала жертвой малолетних живодеров. Дети бросали ее в костер, били камнем и жгли глаза. Чудом животному удалось сбежать от мучителей и доползти домой. Хозяйка нашла ее на пороге дома. На рыжей любимице не было живого места. Опаленная шерсть, тело покрыто расплавленным пластиком, перебитая лапка и сожженное ухо – так выглядела некогда пушистая красавица.

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НЕ ДАВАЛИ ПРОГНОЗОВ

Владелица кошки Наталья привезла Масю в ветклинику 1 июня. Врачи ужаснулись от того, в каком состоянии была кошка. Первое время ее даже не могли полноценно осмотреть. Животному давали успокоительные и обезболивающие препараты, чтобы хоть немного облегчить страдания. О прогнозах речи даже не шло.

Состояние Маси в первые дни лечения Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

После диагностики картина немного прояснилась. У кошки обнаружили ожоги роговицы и практически всех частей тела. Передняя лапка была раздроблена. У основания хвоста тоже была большая рана, а одно ухо полностью сожжено. Опаленными оказались рот и нос. Животное не могло есть и полноценно дышать.

Через несколько дней на поврежденной лапке обнаружили участки некроза. Поэтому ветеринары настояли на ампутации. Другие раны заживали медленно. Пока одни затягивались, обнаруживались другие, которым во время начального осмотра не придали внимания. Врачам пришлось иссечь часть второго ушка, так как на нем тоже развился некроз. Глаза, которые при поступлении кошки в клинику были затянуты белой пеленой, постепенно светлели и уже через пару недель пришли в норму.

Кошка перенесла ампутацию передней лапки Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Хуже дела обстояли со швами после ампутации. Они никак не хотели затягиваться. Организм кошки просто не справлялся с нагрузкой. Лечение затянулось больше чем на месяц.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Наталья забрала Масю домой только 5 июля. Она до последнего не понимала, как теперь ее любимица будет справляться с «кошачьими обязанностями».

- Было страшно, что она не сможет нормально ходить по дому. Но не тут то было. Уже когда я ее забирала из клиники, она стала активней, а когда привезла домой, так она вообще разошлась. Не отходила ни на шаг: терлась, мурчала и орала. Именно орала. Раньше она вообще почти не мяукала, а после приезда начала. Всем своим видом она показывала, что рада вернуться домой, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья.

Первый день дома Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Позже домой с работы вернулся муж хабаровчанки. Как говорит женщина, Мася вообще больше времени проводила с ним, поэтому на приход хозяина она отреагировала очень эмоционально, даже для кошки.

- Она так сильно об него терлась, что казалось, будто хочет залезть аж под кожу. Настолько она радовалась. Стоило мужу отойти, так она тут же за ним бежала, - добавила хабаровчанка.

Женщина боялась того, как отреагирует ее пятилетний сын, когда увидит Масю. Но опасения оказались напрасными.

- Когда все случилось и мы не знали, выживет ли Мася. Я решила не говорить сыну, что случилось. Наоборот, задала ему вопрос: «Интересно, а где Мася?». Он ответил, что наверное она охотится. И мы решили оставить эту версию. Потом он уехал к бабушке и вернулся только 10 июля. Увидев кошку, он спросил, что с ней случилось. Мы сказали, что во время охоты на кошку напало другое животное. Сын с пониманием все послушал. Ему, конечно, было жалко, но он по-взрослому отреагировал и принял новую реальность, - говорит Наталья.

БЕГАЕТ НА ТРЕХ ЛАПАХ И МУРЧИТ ПРИ КАЖДОМ СЛУЧАЕ

Несмотря на все опасения, Мася чувствует себя вполне комфортно без лапки. Как говорит ее хозяйка, она будто бы стала даже быстрее бегать, чем раньше. Никаких неудобств или проблем с передвижением у кошечки нет. Поведение Маси изменилось. Если раньше она неохотно шла на руки, то теперь при любом удобном случае с удовольствием идет на контакт и мурчит.

Мася не упускает возможности поласкаться Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Семья живет в частном доме, поэтому прогулки на улице для кошки были обычным делом. После возвращения из клиники привычки не изменились. Она при любом удобном случае старается выбежать во двор, из-за чего приходится ее ловить.

Все ранки у Маси затянулись и даже немного отросла шерсть. Ветеринары полностью отменили лечение. Проблема осталась только с одним глазом. Зрачок плохо реагирует на свет: в темноте он расширяется не до конца, а на свету плохо сужается. Но это никак не мешает животному. По словам Натальи, кошечка чувствует себя прекрасно.

Кошка хорошо себя чувствует в окружении семьи Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

СПАСАЛИ ВСЕЙ СТРАНОЙ

Лечение Маси обошлось в кругленькую сумму. По словам хабаровчанки, чуть больше чем за месяц она заплатила около 100 тысяч рублей. И это с учетом, что в клинике ей сделали неплохую скидку. Ей страшно представить, как бы их семья справилась без помощи неравнодушных людей.

- Мы – среднестатистическая семья со средней зарплатой. У нас нет таких денег. Хочу сказать спасибо всем, кто помог спасти Масю. Мне звонили люди буквально со всей России. Кто-то хотел помочь финансово, кто-то морально поддерживал. Деньги переводили москвичи, жители Питера и даже Воронежа. Всем спасибо! Это неоценимая поддержка для нас! – говорит Наталья.

Теперь Масю и ее «человеческую семью» ждет новая жизнь. И хотя она уже не будет такой, как прежде, самое страшное позади. Теперь кошечку окружают заботливые и любящие люди, которые не бросили ее, а до последнего боролись за жизнь малышки.

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