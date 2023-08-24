Вернули голос после долгого молчания: редкую и сложную операцию провели жителю Хабаровска

Хабаровские врачи вернули голос мужчине после удаления гортани Фото: Иван МАКЕЕВ

Сложнейшую операцию провели хабаровские хирурги мужчине, который долгое время не мог разговаривать. Свой голос он потерял после другого вмешательства. Чтобы сохранить ему жизнь, врачам пришлось удалить пациенту гортань.

Хабаровчанин поступил в больницу после ларингэктомии. Это операция по частичному или полному удалению гортани. Ее делают пациентам с онкологией. Так было и в этом случае. Из-за разросшейся опухоли и метастазов мужчине удалили гортань, отделив дыхательные пути ото рта, носа и пищевода. Теперь ему приходится дышать через стому - специальное отверстие в шее.

Если с дыханием сложностей у мужчины не возникало, то с речью было все наоборот. После ларингэктомии человек теряет голос, отчего в его жизни появляется масса неудобств. Чтобы вернуть ему возможность говорить, нужна новая операция. Пациенту могут установить голосовой протез или электронную гортань. Оба вмешательства достаточно сложные. Но жителю Хабаровска повезло, так как в городе нашлись специалисты, способные выполнить протезирование.

- Когда уже убедились в ремиссии, и что у пациента нет признаков рецидива онкологии, было принято решение провести ему протезирование в целях реабилитации, - рассказал лор-врач Центра головы и шеи Илья Сестеров.

В больнице мужчине провели трахеопищеводное шунтирование. Такая операция относится к категории высокотехнологичной, а по уровню - к пятой, очень сложной, степени. Врачи установили пациенту голосовой протез, сформировали отверстие между трахеей и пищеводом, в которое потом установили шунт, предотвращающий попадание пищи и жидкости в дыхательные пути при глотании.

Пациенту успешно установили протез Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

- Протез - это силиконовый клапан, который пропускает воздух из трахеи в пищевод. Из нижних дыхательных путей он попадает в ротоглотку. Так как естественные резонаторы у человека сохранены, то голос приобретает более человеческий оттенок, - добавил Илья Сестеров.

После операции мужчина снова обрел голос. Некоторое время ему понадобится, чтобы привыкнуть к новому устройству. Как правило, восстановление длится до двух недель. После этого речь становится чистой, похожей на естественную.

Операция прошла без осложнений Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

В краевом минздраве отметили, что такие операции будут выполнять в Хабаровске все чаще. Трахеопищеводное шунтирование - одно из направлений, которое будет развиваться в рамках Центра головы и шеи.

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