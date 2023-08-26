Делал комплименты и выпрашивал интимные фото: житель Магадана с нарушением психики вел сексуальные переписки со школьницами

Магаданец находил своих жертв в соцсетях с 2019 года Фото: Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ

В Магадане 38-летний мужчина осужден за непристойное общение со школьницами. Мужчина знакомился в интернете с несовершеннолетними девочками. Он втирался к ним в доверие и выманивал ню-снимки.

СЫПАЛ КОМПЛИМЕНТАМИ

Магаданец находил своих жертв в соцсетях с 2019 года. Начинал общение с комплиментов, втирался в доверие и уводил разговор в более откровенные темы. В частности, интересовался, есть ли у них отношения с мальчиками. Возраст собеседниц магаданца не смущал, наоборот, как считает следствие, именно таких он и искал.

После недолгого общения мужчина убеждал девочек отправлять им откровенные фотографии. Почему школьницы это делали и куда смотрели их родители - не раскрывается. Причем жертвы знали о возрасте магаданца. Взамен свои ню-снимки колымчанин не присылал.

Жертвами мужчины стали 12-летняя и две 13-летних девочки. Все они живут в других регионах страны, каких - не уточняется. Одна из потерпевших имеет задержку в развитии и почему ее родители не знали о происходящем - большой вопрос. В 2022 году на магаданца вышли сотрудники правоохранительных органов. Как - тайна следствия.

ОФИЦИАЛЬНО

Колымчанина задержали, уголовное дело было заведено по статьям «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших четырнадцатилетнего возраста» и «Иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Оказалось, что мужчина женат, детей у него нет. Супруга не знала о том, что творит ее избранник в соцсетях. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у магаданца психологическое отклонение в сексуальной части. Колымчанина отдали под суд, накануне Фемида вынесла ему вердикт.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - прокомментировала «КП» -Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

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