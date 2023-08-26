Натравил собаку и угрожал гранатометом: житель Хабаровска обматерил врачей и напал на полицейских

Экспертиза показала, что это корпус от ручного противотанкового гранатомета РПГ-26 одноразового применения Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Двое хабаровчан напали на полицейских 23 августа. Мужчины вызвали скорую и стали агрессировать на врачей. Прибывшие полицейские попытались угомонить дебоширов, но один из них просто так сдаваться не собирался.

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ

Скорая прибыла на вызов о ножевом ранении на Ленинградскую, 5. Двое мужчин сообщили о том, что их друг получил удар лезвием и срочно нуждается в помощи. Врачи приехали на место, но истекающего кровью мужчины не нашли.

Наоборот, вызывавшие скорую хабаровчане стали материть врачей и вести себя агрессивно. К этому моменту прибыл участковый. Он потребовал мужчин прекратить дебош, за что получил порцию отборной нецензурщины.

33-летний владелец пса и гранатомета оказался с богатой криминальной биографией Фото: УМВД России по городу Хабаровску

«ФАС!»

Полицейский запросил подкрепление и скрутил одного дебошира, заковав его в наручники. Второй нарушитель пошел домой, сказал, что за документами. Вместе с ним пошли приехавший наряд Росгвардии.

Но как только открылась дверь, на сотрудников вылетел бойцовский пес. Предварительно, по собаке пришлось открыть огонь. Следом вышел хозяин пса с предметом, похожим на гранатомет и стал убегать по подъезду.

Нарушитель выбросил оружие из окна и сдался росгвардецам. Обоих дебоширов доставили в отделение. 33-летний владелец пса и гранатомета оказался с богатой криминальной биографией. За его плечами кражи, грабежи, вымогательство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, применение насилия в отношении представителя власти, угроза убийством и управление авто пьяным.

Нарушитель выбросил оружие из окна и сдался росгвардецам Фото: УМВД России по городу Хабаровску

ОФИЦИАЛЬНО

- Вызванная на место следственно-оперативная группа изъяла предмет, внешне похожий на оружие. Проведенное исследование установило, что это корпус от ручного противотанкового гранатомета РПГ-26 одноразового применения, - сообщил «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, официальный представитель УМВД России по городу.

По факту нападения на полицейских материал передан в следственные органы для принятия процессуального решение. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

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