Спалил дом с другом: житель Хабаровского края убил приятеля, пытаясь скрыть несовершенное преступление

В селе Пивань беседа троих друзей закончилась трагедией. Тематическое фото Фото: Иван ВИСЛОВ

В селе Пивань беседа троих друзей закончилась трагедией. Один из мужчин после драки рухнул без сознания. Обидчик подумал, что приятель умер, и поджег мебель.

РОКОВОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Мужчины пришли в гости к 69-летнему пенсионеру в апреле 2023 года. В доме на Низовой улице они выпивали и беседовали. Один из них ушел, а пожилой хозяин и 34-летний Виктор* продолжили застолье.

Выпив неизвестное количество алкоголя, мужчины стали ссориться. Кто-то кого-то то ли оскорбил, то ли выдвинул претензии - сейчас об этом не узнает никто. Перепалка переросла в драку, Виктор ударил пенсионера с ноги в грудь.

Хозяин дома потерял сознание от избиения. Виктор решил, что убил приятеля, и даже пульс проверять не стал. Мужчина решил замести следы - поджег мебель в доме и ушел домой. Огонь быстро охватил дом, пенсионер в себя не пришел и задохнулся угарным газом.

ОФИЦИАЛЬНО

Виктора задержали сразу, уголовное дело было заведено по статям «Убийство» и «Уничтожение имущества». Отпираться мужчина не стал и написал явку с повинной.

- По уголовному делу проведен ряд следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили следователю сделать вывод о причастности мужчины к совершению инкриминируемого преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

В биографии Виктора был аналогичный эпизод. В 2007 году он убил мужчину и поджег квартиру.

- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Материалы рассматривает Комсомольский районный суд, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Мужчине грозит до 17 лет колонии.

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