Издевался над беззащитной старушкой: житель Комсомольска убил свою бабушку и избил девушку, которую любил и добивался

26-летний парень месяц погулял на свободе и снова встал на криминальный путь. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

Степан* из Комсомольска только вышел из колонии и совершил несколько преступлений. 26-летний парень месяц погулял на свободе и снова встал на криминальный путь. Его жертвами стали родная бабушка, возлюбленная и незнакомка.

МУЧЕНИЯ

Парень отбывал наказание за кражи и грабежи, освободился в июле 2022 года. Перебрался к 79-летней бабушке на Магистральное шоссе. С переездом внука для старушки начался ад - родственник пил и переодически бил пенсионерку. Женщине доставалось сильно: за жалобы - пинок в спину, за претензии - удары в живот, по рукам и ногам, за отказ дать денег - угроза убийством.

Так родственники прожили до марта 2023 года. 11 числа Степан пришел домой пьяным, начал шуметь. Пенсионерка проснулась и начала ругать внука, мол, надоел в таком состоянии приходить. Парень разозлился, ударил старушку кулаком в лицо, повалил на пол и стал жестоко избивать ногами и руками по голове. Услышав, что бабушка хрипит, комсомольчанин ушел из квартиры.

Скорую вызвала соседка. Пенсионерка постоянно жаловалась ей на внука, приходила после побоев. Услышав шум, соседка сразу поняла, что произошло. Прибывшие врачи нашли старушку в тяжелом состоянии. Бабушку госпитализировали, три месяца врачи боролись за ее жизнь. Но в июне пожилая женщина скончалась в больнице.

ОТКАЗАЛА ЛЮБИТЬ

Степана задержали, когда стали проверять его на причастность к другим преступлениям, вскрылись еще пару фактов. После освобождения из колонии, парню приглянулась 25-летняя знакомая. Комсомольчанин предлагал девушке отношения, но ту уголовник не интересовал. В августе 2022 года после очередного отказа Степан ударил любимую по лицу, схватил нож и пригрозил ей убийством.

- В марте 2023 года, увидев во дворе дома в руках у незнакомой женщины сотовый телефон, выхватил его и скрылся с места преступления. Ущерб составил 6000 рублей, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

ОФИЦИАЛЬНО

Уголовное дело было заведено по статьям «Убийство», «Нанесение побоев лицом, имеющим судимость», «Угроза убийством» и «Грабеж». Степан признал свою вину, но по всем эпизодам. Бабушку, говорит, убивать не хотел.

- Проведено расследование, результаты которого позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу, - сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Комсомольчанину грозит до 20 лет колонии и арест до шести месяцев.

*Имя изменено

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