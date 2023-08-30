Ко Дню знаний готовы: как в Хабаровске подготовились к новому учебному году

До Дня знаний осталось всего два дня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровске завершаются последние проверки школ и лицеев на готовность к новому учебному году. Представители прокуратуры, ГИБДД, УМВД, администрации города, Роспотребнадзора, Госпожнадзора и другие профильные ведомства посетили школы и вузы. В этом году в Хабаровске свои двери откроют 70 муниципальных и четыре частных школы, 15 профессиональных образовательных учреждений и 14 вузов. Насчитывается 258 первых классов, всего же обучающихся более 70 тысяч.

- Проверки проходят в течение всего года. Большая часть из них приходится на летний период, когда учеников нет, а школы проводят ремонты и уборку. Мы смотрим, как устанавливается новое оборудование, и производим его проверку. В первую очередь проверяется комплекс мер по созданию безопасных условий для учеников и сотрудников учреждения как внутри, так и на прилегающей территории, включая пешеходные переходы и установленные дорожные знаки, – рассказала «КП» - Хабаровск» исполняющая обязанности прокурора Хабаровска Александра Леонова.

Она отметила, что пристальное внимание уделяется не только к входной группе, включая рамки металлоискателя, электронные ключи и камеры наблюдения, но и состоянию столовой, кухни посуды, а также наличию резервных источников электропитания. По итогам прошедшего отопительного сезона в некоторых школах Хабаровска были выявлены нарушения температурного режима. В результате в девяти провели капитальный ремонт системы отопления под контролем органов прокуратуры и профильных инстанций.

Ввиду различного характера выявляемых нарушений на их устранение отводится разное количество времени. Что-то можно сделать прямо «на ходу» во время проверки, а что-то требует серьезного вмешательства, например, ремонта. Речь идет о благоустройстве территорий, ремонте ограждений, обустройстве новых площадок под ТКО. На особом контроле у проверяющих находится дорожная разметка и знаки вблизи образовательных учреждений. За три месяца лета органами прокуратуры и ГИБДД выявлены более шестисот таких нарушений. В их числе слабо различимая дорожная одежда, поломанные и отсутствующие дорожные знаки, а также закрывающие обзор деревья.

- Ежегодно в преддверии нового учебного года государственные инспекторы дорожного надзора отдела Госавтоинспекции Хабаровска проверяют состояние улично-дорожной сети и технические средства организации дорожного движения на территориях, непосредственно прилегающих к общеобразовательным учреждениям, также обследуются маршруты безопасного пути детей «дом-школа-дом». Все выявленные недостатки фиксируются. За не устранение в срок недостатков собственники улично-дорожной сети привлекаются к административной ответственности. Инспекторы по пропаганде отдела ГИБДД Хабаровска оценивают уровень профилактической работы учебных заведений по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма к новому учебному году, - рассказала «КП» - Хабаровск» инспектор по пропаганде ГИБДД Хабаровска Екатерина Саблина.

Она подчеркнула, что на протяжении летних каникул сотрудники Госавтоинспекции проверяют наличие уголков безопасности дорожного движения, паспортов безопасности дорожного движения, схем безопасного маршрута движения «дом-школа-дом» в общеобразовательных учреждениях. Инспекторы технического надзора отдела ГИБДД к началу нового учебного проверяют техническую исправность школьных автобусов, а также водителей данных автобусов. Главная задача Госавтоинспекции организовать и обеспечить безопасность на дороге в новом учебном году.

- Со стороны учительского состава подготовка к проверкам ведется в учебных классах. Административной бригаде заведения подается информация о том, какая работа была проведена в учебных помещениях. Это может быть состояние мебели, косметический либо капитальный ремонт, замена оборудования и состояние электрики. Далее администрация школы уже без учителей отчитывается перед проверяющими по всем вопросам, – рассказала «КП» - Хабаровск» учитель старших классов МБОУ Гимназии № 1 Тамара Румянцева.

Отметим, что помимо плановых проверок общеобразовательных учреждений, прокурорская проверка может быть организована и по факту обращения родителей или публикаций в средствах массовой информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

О необходимости школьной формы рассказала министр образования Хабаровского края

Виктория Хлебникова ответила на вопросы родителей в прямом эфире (подробнее)

Алкоголь не будут продавать в Хабаровском крае 1 сентября

В регионе отметят День знаний (подробнее)