Разорвало в клочья: страшная авария унесла жизни четверых человек в Хабаровском крае

ДТП случилось около 6:50 часов на 162 километре трассы Хабаровск-Комсомольск. Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

Страшная авария произошла рано утром 31 августа в Хабаровском крае. На трассе лоб в лоб столкнулись две иномарки. Машины превратились в груду металла, четверо человек погибли, один сильно пострадал.

В ДТП мгновенно погибли четверо человек. Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

ДТП случилось около 6:50 часов на 162 километре трассы Хабаровск-Комсомольск. Предварительно, Toyota Prius ехал в сторону краевой столицы. Водитель выехал на «встречку», вероятно, для обгона. В этот момент здесь мчал Subaru Forester.

Иномарки врезались друг в друга на высокой скорости. Судя по кадрам с места аварии, после лобового столкновения машины превратились в груду металла. Передние части машин буквально разорваны. Prius отбросило на обочину, Forester загорелся.

После лобового столкновения машины превратились в груду металла. Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

В ДТП мгновенно погибли четверо человек: трое находились в Subaru, один - в Toyota. Еще один пассажир «универсала» госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. У него ушибы и переломы. По факту ДТП проводится проверка.

- Выясняются обстоятельства произошедшего. Прокуратура Нанайского района контролирует ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Правоохранительным органам в частности предстоит выяснить, зачем Toyota Prius вылез на «встречку».

- Уважаемые водители. Будьте предельно внимательны и осторожны. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения! Берегите себя и своих близких, - прокомментировали в отделении пропаганды Госавтоинспекции Хабаровского края.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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