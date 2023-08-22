Шокирующие кадры: смерть мотоциклиста в аварии с грузовиком в Хабаровске попала на видео

Мотоциклист насмерть разбился в Хабаровске Фото: @reporter.khv Фото: Социальные сети

В Хабаровске осудят 63-летнего мужчину, по вине которого погиб человек. Водитель грузовика пытался свернуть с главной улицы, но поторопился. Он выехал на встречную полосу, не заметив едущий в его сторону мотоцикл. Этот маневр стал роковым для 34-летнего байкера. Он поздно увидел машину и не смог увернуться от удара.

ДВОЙНОЙ УДАР

ДТП произошло 20 мая на улице Промышленной в районе дома №8 А. Водитель грузовика «Мазда-Титан» хотел повернуть с главной дороги, но начал маневр слишком рано. Не доехав до перекрестка, он вильнул на встречку, где ехал мотоцикл.

Байкер не ожидал появления большегруза перед собой. Мужчина не успел затормозить и на высокой скорости врезался в машину. Мотоцикл вместе с водителем отбросило на встречную полосу, где на него наехала «Субару-Форестер».

Мужчина врезался в грузовик, а после его сбила иномарка Фото: @reporter.khv Фото: Социальные сети

Момент аварии записала камера видеонаблюдения, установленная недалеко от перекрестка. На кадрах видно, как обломки байка разлетаются по дороге после столкновения. Удар был такой силы, что мотоциклист от полученных травм погиб на месте.

ОФИЦИАЛЬНО

После аварии на 63-летнего жителя Хабаровска завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сам водитель грузовика никак не прокомментировал произошедшее.

- На вопрос, считает ли он себя виновным в случившемся, мужчина отвечать отказался, - уточнила «КП» - Хабаровск» старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.

Спустя три месяца расследование дела о смертельной аварии закончилось. Прокурор утвердил обвинение и передал материалы в Железнодорожный районный суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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