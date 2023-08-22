«Плевать на поезд, жми на газ»: машина выехала под движущийся состав в Хабаровском крае

Автомобиль врезался в едущий поезд Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

Мужчина из Комсомольска так сильно не хотел встречаться с сотрудниками ДПС, что во время погони намеренно заехал прямо под поезд. Происходящее сняла камера наблюдения, установленная на переезде. На кадрах видно, как состав буквально зажевал капот машины, после чего иномарку отбросило на обочину.

«ВАШИ ДОКУМЕНТЫ, ПОЖАЛУЙСТА»

Около пяти утра 20 августа патрулируя улицы Амурска сотрудники ДПС остановили «Ниссан-Либерти» для проверки документов. За рулем сидел 36-летний житель Биробиджана, а на пассажирском сидении – 28-летний комсомольчанин. С первого взгляда на мужчин было понятно, что они оба что-то употребили накануне. Кроме того, в салоне иномарке стоял резкий запах перегара.

Полицейские попросили водителя выйти из авто и пройти в патрульную машину для проведения теста на алкоголь. Мужчина не сопротивлялся. Он дыхнул в трубку, после чего устройство мгновенно подтвердило опьянение. Вдобавок к этому оказалось, что у мужчины нет прав. У него их отобрали еще в 2021 году, когда он также попался с перегаром за рулем.

Пока полицейские оформляли протоколы, пассажир «Ниссана» перебрался на водительское сиденье и уехал. Тогда инспекторам ничего больше не оставалось, как погнаться за ним.

«ЛУЧШЕ ПОД ПОЕЗД»

Беглеца несколько раз призывали остановиться, но тот не слушал. Он пытался оторваться от машины ДПС, но скоро заехал в тупик. Мужчина оказался на ж/д переезде, который был в этот момент закрыт. По рельсам как раз двигался состав, шлагбаум был опущен, а светофор горел красным. Но, похоже, что водитель не увидел в этом ничего, что могло бы ему помещать проехать железную дорогу.

Комсомольчанин сначала снес шлагбаум, но остановился прямо перед поездом. К машине медленно подошел сотрудник ДПС, но тогда водитель легко нажал на газ. Возможно, так он пытался показать сотрудникам, что готов совершить глупость, лишь бы не быть пойманным. Но госавтоинспектор не отступил. Он постарался еще раз подойти к машине, но тогда неадекватный мужчина снова нажал педаль газа.

Иномарка приблизилась к едущему поезду так близко, что состав все-таки зацепил ее капот. Металл со скрежетом поддался напору массивных колес, которые смяли всю переднюю часть машины. Зрелище больше было похоже на то, как авто пропускают через мясорубку.

Поезд буквально обрезал капот по лобовое стекло. Чудом мужчина внутри машины остался цел. Автомобиль отбросило на обочину, где сотрудники ДПС задержали непутевого водителя.

- Он отказался проходить медицинское освидетельствование. Ранее мужчина тоже попадался полиции пьяным за рулем и так же, как и его знакомый был лишен прав, - рассказали в УГИБДД по Хабаровскому краю.

ОФИЦИАЛЬНО

ДТП с поездом произошло на первом километре дороги «Амурск – Омми», недалеко от дома №4 по шоссе Машиностроителей. Водитель влетел в состав, который двигался в сторону станции Мылки. В аварии никто не пострадал.

Автомобиль врезался в едущий поезд Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

- В отношении 28-летнего комсомольчанина полицейские составили материалы за отказ остановиться по требованию, управление машиной без прав и нарушение правил движения через ж/д пути. В МВД была передана информация о повторном вождении в состоянии опьянения. Будет решаться вопрос об открытии уголовного дела по соответствующей статье, - уточнили в УГИБДД по Хабаровскому краю.

Что касается 36-летнего мужчины, который вышел из машины по требованию сотрудников, за вождение без прав его арестовали на трое суток. Кроме того, на него также могут завести уголовное дело за вождение в пьяном виде при наличии судимости за похожее нарушение.

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