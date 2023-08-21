Без конца бил ножом и душил: житель Комсомольска хладнокровно расправился с приятелем

Мужчина нанес приятелю 51 удар ножом в шею в Хабаровске Фото: Иван ВИСЛОВ

51-летнему жителю Комсомольска усилили наказание за жестокое убийство приятеля. Мужчина хладнокровно расправился со знакомым, больше полусотни раз ударив его ножом. Этого ему показалось мало, и он еще четыре раза пытался задушить свою жертву.

ДРУГ ХУЖЕ ВРАГА

Случай произошел в феврале, когда Иван* пришел в гости к Евгению* с бутылочкой крепкого. Мужчины сели за стол, выпили по паре стопок. Душевный разговор постепенно перерос в жаркий спор, а после и вовсе в агрессивную ругань. Конфликт разгорался с каждой секундой, пока у мужчин не сдали нервы.

- Оба были в сильном алкогольном опьянении. По версии осужденного, возникла бытовая ссора. Потерпевший кинулся с ножом на него, а он выбил оружие и начал наносить удары по голове и туловищу, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.

После побоев Евгений упал на пол и едва мог пошевелиться. Иван схватил два ножа и поочередно начал бить ими знакомого в шею. Злость мужчины не утихала. Тогда он взял шнурок и попытался задушить товарища.

- Эксперты насчитали минимум 51 ножевое ранение на шее потерпевшего. Кроме того, напавший четыре раза душил его шнурком. От полученных травм мужчина скончался на месте, - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.

МЯГКОЕ НАКАЗАНИЕ

Полиция задержала Ивана, предъявив ему обвинение в убийстве. Мужчина признал свою вину. Когда расследование закончилось, суд рассмотрел дело и приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима. Но гособвинитель не согласился с таким решением и оспорил приговор.

- Согласно доводам апелляционного представления, суд необоснованно не признал тот факт, что мужчина в момент преступления был пьян. Это отягчающее обстоятельство, и сам подсудимый не отрицал, что выпил много алкоголя в тот день. Поэтому он не помнил всех обстоятельств произошедшего. Его показания в этой части согласуются с выводами судебно-психологической экспертизы, - уточнили в прокуратуре.

Рассмотрев новые доводы гособвинителя, суд пересмотрел изначальное решение и ужесточил меру наказания. Срок заключения был увеличен до 10 лет колонии строгого режима.

*Все имена изменены

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