Чей остров? На новых картах КНР часть Хабаровского края оказалась в границах другой страны

Китай присоединил себе часть Хабаровского края на новых картах Фото: bzdt.ch.mnr.gov.cn

На днях «Картографический сервис стандартных карт» Китайской Народной Республики опубликовал новую редакцию географических карт Поднебесной. Информация располагается на государственном сайте bzdt.ch.mnr.gov.cn. На новых картах можно разглядеть, что Большой Уссурийский остров, располагающийся на месте впадения Уссури в Амур, полностью оказался на китайской территории. На самом же деле КНР и Россия делят его пополам.

В сообщений на китайском портале сказано: «Стандартная карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира. Ее можно использовать для новостных и рекламных карт, иллюстраций в книгах и газетах, фоновых карт рекламных дисплеев, базовых карт ремесленного дизайна и так далее, а также может использоваться в качестве справочной базовой карты для подготовки общедоступных карт. Публика может бесплатно просматривать и загружать стандартную карту, а при непосредственном использовании стандартной карты необходимо отмечать номер утверждения чертежа» (перевод с китайского, - прим. ред.).

КНР на новых картах включила Большой Уссурийский остров в свои границы Фото: bzdt.ch.mnr.gov.cn

Напомним, в 2004 году правительства РФ и КНР провели переговоры, по результатам которых несколько маленьких амурских островов и часть Большого Уссурийского острова переходит Китаю. В 2008 году процесс формирования новой границы между двумя государствами был завершен. Отметим, что российская сторона острова является частью Хабаровска и входит в состав Индустриального района.

МИД России выразил протест против решения Юго-Восточного партнера. Представители министерства намерены требовать у китайской стороны устранения ошибок на опубликованных картах. Независимые же эксперты разошлись во мнениях по этому вопросу.

- Тут как посмотреть. Опубликованные карты не самого большого размера. Русско-Китайская граница очень обширна, многие мелкие детали вынуждено изображают схематично. При этом речь идет всего о 200 квадратных километрах, даже чуть меньше. Обратить официальное внимание, конечно, необходимо, но поднимать панику, как некоторые сомнительного уровня специалисты в Telegram-каналах точно не следует, - рассказал «КП» - Хабаровск» политолог Александр.

Он добавил, что если обратиться к другим официальным каналам КНР, публикациям в СМИ и местным соцсетям, то там разделения Большого Уссурийского острова на российский и китайский никто не отрицает. По мнению некоторых российских экспертов, произошедшее – техническая ошибка, а не намеренная провокация и попытка возрождения старых территориальных споров.

Напомним, глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков высказывал идею сделать Большой Уссурийский остров зоной свободной торговли с КНР. И собирался прорабатывать этот вопрос с китайскими коллегами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится продажа рецептурных препаратов в Хабаровском крае с 1 сентября

Новые правила продажи рецептурных препаратов вступили в силу в Хабаровском крае (подробнее)

Грядет новая эпидемия? В Хабаровске подтвердился случай редкого заболевания

У вернувшейся из Турции жительницы Хабаровска подтвердили корь (подробнее)

Куда еще дороже? Эксперты высказались о ставке на ипотеку в Хабаровском крае

Ставка на ипотеку выросла в Хабаровском крае (подробнее)