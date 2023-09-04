Выборы мэра Хабаровска 2023 состоятся через несколько дней Фото: Иван МАКЕЕВ

Выборы мэра Хабаровска 2023 состоятся через несколько дней. На пост градоначальника пока претендуют семеро кандидатов. Как жители города будут избирать нового главу - читайте в нашем материале.

ВЫБОРЫ МЭРА ХАБАРОВСКА В 2023 ГОДУ: КОГДА ПРОЙДУТ

Предыдущие выборы мэра Хабаровска состоялись 9 сентября 2018 года. На них победил кандидат от «Единой России» Сергей Кравчук, который занял кресло градоначальника на пять лет. Соответственно, его полномочия истекают в сентябре 2023 года.

Согласно закону, выборы мэра Хабаровска 2023 назначаются не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о дате, когда избиратели отдадут свои голоса за кандидата в градоначальники, принимает городская дума.

Городские депутаты в июне выбрали дату голосования. Выборы мэра Хабаровска 2023 пройдут 10 сентября - во второе воскресенье месяца. Но проголосовать можно будет два дня, начиная с 9 числа.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ МЭРА ХАБАРОВСКА 2023

С 9 по 10 сентября любой житель краевой столицы в возрасте от 18 лет может проголосовать на выборах мэра Хабаровска 2023. Узнать свой избирательный участок можно в нашем материале, перейдя по ссылке. Либо на сайте ЦИК России в разделе «Избиратели», далее «Цифровые сервисы» и «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума». Достаточно найти свой район и адрес по прописке.

Чтобы проголосовать на выборах мэра Хабаровска 2023 не по прописке, необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением. Либо можно подать заявку через «Госуслуги» в разделе «Мои выборы». Сделать это необходимо заранее, крайний срок - 6 сентября.

Онлайн-голосования на выборах мэра Хабаровска 2023 не будет.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Полный список избирательных участков Хабаровска по районам и адресам

223 избирательных участка откроются в Хабаровске в единый день голосования (подробнее)

Кого будем выбирать? 10 сентября жители Хабаровского края отдадут свои голоса за глав администраций и депутатов

В Хабаровском крае 10 сентября пройдут выборы депутатов думы и глав муниципалитетов (подробнее)