Больше 200 избирательных участков созданы в Хабавроске
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Хабаровске работают 223 избирательных участка. Жители города закрепляются за одним из них, в зависимости от места их прописки.
«КП» - Хабаровск» публикует полный список избирательных участков Хабаровска по районам с адресами и контактами:
- избирательные участки №№ 1-53 в Железнодорожном районе Хабаровска;
- избирательные участки №№ 54-134 в Индустриальном районе Хабаровска;
- избирательные участки №№ 135-161 в Кировском районе Хабаровска;
- избирательные участки №№ 162-194 и №260 в Краснофлотском районе Хабаровска;
- избирательные участки №№ 195-224 в Центральном районе Хабаровска.
Избирательные участки Хабаровска являются едиными для всех выборов и референдумов. Они работают во время выборов мэра, губернатора и депутатов в закдуму края.
График работы избирательных участков Хабаровска также единый. Пункты открыты с 8:00 до 20:00 в дни проведения голосований.
Получить информацию о проведении выборов, участии в голосовании и работе избирательных участков можно по номеру Избирательной комиссии Хабаровского края +7(4212)30-55-28.
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