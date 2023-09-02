Больше 200 избирательных участков созданы в Хабавроске Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Хабаровске работают 223 избирательных участка. Жители города закрепляются за одним из них, в зависимости от места их прописки.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ХАБАРОВСКА, АДРЕСА

«КП» - Хабаровск» публикует полный список избирательных участков Хабаровска по районам с адресами и контактами:

- избирательные участки №№ 1-53 в Железнодорожном районе Хабаровска;

- избирательные участки №№ 54-134 в Индустриальном районе Хабаровска;

- избирательные участки №№ 135-161 в Кировском районе Хабаровска;

- избирательные участки №№ 162-194 и №260 в Краснофлотском районе Хабаровска;

- избирательные участки №№ 195-224 в Центральном районе Хабаровска.

КАК РАБОТАЮТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ХАБАРОВСКА

Избирательные участки Хабаровска являются едиными для всех выборов и референдумов. Они работают во время выборов мэра, губернатора и депутатов в закдуму края.

График работы избирательных участков Хабаровска также единый. Пункты открыты с 8:00 до 20:00 в дни проведения голосований.

Получить информацию о проведении выборов, участии в голосовании и работе избирательных участков можно по номеру Избирательной комиссии Хабаровского края +7(4212)30-55-28.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Избирательные участки в Железнодорожном районе Хабаровска

Опубликован список избирательных участков в Железнодорожном районе Хабаровска (подробнее)

Избирательные участки в Индустриальном районе Хабаровска

Опубликован список избирательных участков в Индустриальном районе Хабаровска (подробнее)

Избирательные участки в Кировском районе Хабаровска

Опубликован список избирательных участков в Кировском районе Хабаровска (подробнее)

Избирательные участки в Краснофлотском районе Хабаровска

Опубликован список избирательных участков в Краснофлотском районе Хабаровска (подробнее)

Избирательные участки в Центральном районе Хабаровска

Опубликован список избирательных участков в Центральном районе Хабаровска (подробнее)