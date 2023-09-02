34 избирательных участка работают в Краснофлотском районе Хабаровска Фото: Олег УКЛАДОВ

В Краснофлотском районе Хабаровска работают 34 избирательных участка. За каждым из них закреплены адреса, жители которых могут участвовать в голосовании по месту прописки. Публикуем полный список избирательных участков в Индустриальном районе Хабаровска с адресами и контактами.

*Если номера домов не указаны, значит, избирательный участок обслуживает всех жителей улицы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №162 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №162 в Краснофлотском районе расположен на Тихоокеанской, 169. Телефон: 76-15-14. Закрепленные адреса:

- Профессора Даниловского, 6, 8, 10, 12, 14, 14 Б, 18, 18 А, 30;

- Тихоокеанская, 169.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №163 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №163 в Краснофлотском районе расположен на Тихоокеанской, 171. Телефон: 76-15-17. Закрепленные адреса:

- Профессора Даниловского, 14 А, 16, 18 Г, 20, 25, 29, 54, 55;

- Тихоокеанская, 171 А, 171 Б, 177;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №164 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №164 в Краснофлотском районе расположен в гимназии №7 на Тихоокеанской, 194 А. Телефон: 37-66-30. Закрепленные адреса:

- Быстринская, 19, 19/1;

- Крещенская, 2, 2/1;

- Тихоокеанская, 196, 198, 200;

- Воронежское, 1 А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №165 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №165 в Краснофлотском районе расположен в кинотеатре «Хабаровск» на Стрельникова,. Телефон: 8 (924) 101-24-88. Закрепленные адреса:

- Линейная;

- Нерчинская;

- Тихоокеанская, 189, 191, 193;

- Трехгорная, 62, 72, 74, 76, 78, 80.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №166 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №166 в Краснофлотском районе расположен в Политехническом лицее на Профессора Даниловского, 24 А. Телефон: 74-17-29. Закрепленные адреса:

- Стрельникова, 1, 6 А, 7, 9, 11, 11 А, 11 Б, 11 в, 20, 22;

- Профессора Даниловского, 23, 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №167 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №167 в Краснофлотском районе расположен в Экономической гимназии на Профессора Даниловского, 22. Телефон: 74-25-72. Закрепленные адреса:

- Профессора Даниловского, 17, 18 Б, 19, 21;

- Стрельникова, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 16/1, 18, 26, 27, 28;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №168 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №168 в Краснофлотском районе расположен в школе №44 на Трехгорной, 80 А. Телефон: 73-11-36. Закрепленные адреса:

- Тихоокеанская, 197, 199, 201, 201 А, 201 Б, 201 В;

- Трехгорная, 82, 84, 86, 88, 97;

- Широкая, 40, 40 А, 42, 42 А, 42 Б, 44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №169 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №169 в Краснофлотском районе расположен в жилом доме на Трехгорной, 61. Он обслуживает дома №№ 56, 58, 60, 61, 61 А, 61 Б, 61 Г, 61 Д, 61 Е, 61 Ж, 61 И, 61 К, 63 А, 63 Б, 65, 65 А, 67, 69, 69 А, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 и 95 на Трехгорной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №170 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №170 в Краснофлотском районе расположен на Трехгорной, 43. Закрепленные адреса:

- ВОХР;

- Дистанционная;

- Квартальная;

- Мостовая;

- Осиповка;

- Речная;

- Станция Амур;

- Трехгорная, 5, 7, 8, 12 А, 14, 14 А, 14 В, 15 А, 17, 19, 20, 26, 35, 37, 37 А, 39, 41 А, 43, 53;

- Широкая, 1, 1 А, 2, 2 Б, 3, 3 А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15 А, 17, 19, 19 А, 21, 23, 24, 26, 26 А, 28, 30, 32, 35;

- переулок Дистанционный;

- переулок Квартальный;

-- переулок Мостовой.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №171 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №171 в Краснофлотском районе расположен на Уборевича, 79. Телефон: 79-65-00. Закрепленные адреса:

- Трехгорная, 50, 52, 54;

- Уборевича, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 77/1, 78, 80, 82.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №172 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №172 в Краснофлотском районе расположен в ДКЦМР «Амурский» на Санаторной, 17 А. Телефон: 72-27-02. Закрепленные адреса:

- Авангардная;

- Березовая;

- Камчатская;

- Клары Цеткин.

- Котовского;

- Новочитинская;

- Санаторная;

- Тульская;

- Уборевича, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 42 А, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 49 А, 50, 51, 52, 52 А, 54, 54 А, 55, 56, 57, 58, 58 А, 59, 60, 60 А, 61 Б, 62, 62 А, 63, 63 А, 64, 64 А, 65, 67, 69, 78 А;

- Читинская;

- Штормовая;

- Щорса;

- переулок Выборный;

- переулок Камчатский;

- переулок Клары Цеткин;

- переулок Котовского;

- переулок Новочитинский;

- переулок и проезд Тульский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №173 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №173 в Краснофлотском районе расположен в гимназии №7 на Тихоокеанской, 194 А. Телефон: 37-63-62. Участок обслуживает жителей домов №№ 172 А, 174, 174 А, 176 по Тихоокеанской.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №174 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №174 в Краснофлотском районе расположен в гимназии №8 на Тихоокеанской, 186 А. Телефон: 22-48-91. Закрепленные адреса: Тихоокеанская, 170, 170 А, 172, 178, 178 Б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ №175 и №176 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательные участки №№ 175 и 176 в Краснофлотском районе расположены в школе «Самбо-90» на Тихоокеанской, 218 А. Телефон участка №175: 37-64-69. Закрепленные адреса:

- квартал Моряков Амурцев, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/8, 8/10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 А, 16 Б, 16 Б/1, 16 Б/3, 16 Б/4, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 В, 27 Г, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 35 А, 35 Б, 35 Б/1, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 58;

- Тихоокеанская, 186, 215, 215 А, 217, 218, 219, 220, 221, 221 Б, 222, 223, 223/1.

Телефон участка №176: 37-64-70. За ним закреплены дома №№ 188, 190, 192, 194, 218 В по Тихоокеанской.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №177 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №177 в Краснофлотском районе расположен в больнице имени Войно-Ясенецкого на Тихоокеанской, 213. Он обслуживает только собственный адрес. Телефон: 35-84-06.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №178 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №178 в Краснофлотском районе расположен в помещении детской библиотеки на Руднева, 21. Телефон: 42-99-35. Закрепленные адреса:

- квартал Моряков Амурцев, 8/13, 8/15, 8/17, 8/18, 16 А/7, 16 А/9, 16 А/10, 16 Б/6, 16 Б/7, 16 Б/10;

- Адмиральская, 2, 2 А, 3, 4, 4 А, 5, 7, 8, 8 А, 9, 12, 14, 23, 25;

- Зои Космодемьянской, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28;

- Корабельная, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 37 А, 39, 41, 43, 45, 47, 47/1, 49, 51;

- Матросская, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49;

- Моховая, 31, 32, 34, 34 А, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54;

- Победы, 60;

- Полины Осипенко, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 43 А, 44, 45, 48, 52, 54, 56;

- Руднева, 1 А, 1 Б, 1/1, 2, 3, 4, 4/2, 6, 6 А, 6 А/5, 6 А/6, 7, 8, 8 А, 8/1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 38, 40;

- переулок Зои Космодемьянской;

- переулок Корабельный;

- переулок Моховой;

- переулок Полины Осипенко, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 В, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №179 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №179 в Краснофлотском районе расположен в школе №58 на Майской, 19 А. Телефон: 33-17-69. Закрепленные адреса:

- Архиповская Падь;

- Бобруйская;

- Инициативная;

- Майская;

- Макарова;

- Можайского;

- Ударная;

- Зои Космодемьянской, 30, 32, 34;

- Корабельная, 1, 1 А, 1 Б, 1 В, 2 А, 2 Б, 2 Г, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17;

- Матросская, 2, 2 Б, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

- Моховая, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29;

- Немировича-Данченко, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 А;

- Победы, 1, 2, 2 А, 4, 4 А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39 А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51 А, 52, 54, 57;

- Полины Осипенко, 1, 1 А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

- Руднева, 23, 25;

- переулок Архиповская Падь;

- переулок Победы;

- переулок Полины Осипенко, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14;

- проезд Корабельный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №180 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №180 в Краснофлотском районе расположен в центре работы с населением «Диалог» на Руднева, 35. Телефон: 73-56-46. Закрепленные адреса:

- Акмолинская;

- Балхашская;

- Кирова;

- Островского;

- Руднева, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 А, 41 А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 ;

- Федеративная;

- Хорышева, 1, 1 Б, 1 В, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13 А, 15, 15 А;

- переулок Алмазный;

- переулок Пионерский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №181 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №181 в Краснофлотском районе расположен на Руднева, 68. Телефон: 76-39-95. Закрепленные адреса:

- квартал Магаданский;

Адмиральская, 26, 26 А, 28, 45, 47, 50, 51, 53;

- Железнякова;

- Руднева, 50, 50 А, 52, 54, 56, 58, 58 А, 60;

- Хорышева, 20, 22, 24;

- Ясная, 1, 1/1, 1/2, 2, 2 А, 2 Б, 2 В, 3, 3/2, 4, 6, 6 А, 8, 11, 12, 14, 15, 16 А, 17;

- переулок Адмиральский;

- переулок Хорышева, 2, 5, 9, 11, 13, 13 А, 15, 15 А;

- переулок и проезд Ясный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №182 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №182 в Краснофлотском районе расположен в школе «Успех» на Краснофлотская, 8. Телефон: 33-21-72. Закрепленные адреса:

- Верхнебазовая, 27, 30, 31, 31 А, 32, 32 А, 33, 36, 37, 37 А, 38, 39, 40, 42, 42 А;

- Краснознаменная;

- Краснофлотская, 2, 3, 3 В, 3 Г, 4, 5, 6, 22, 22 А, 26, 28, 30 Б, 32;

- Маяковского, 37, 38, 39, 39 А, 39 В, 40 А, 40 Б, 40 В, 40 Г, 41, 44, 44 А, 46, 48;

- Осенняя;

- Партизанская, 40, 42, 44, 46, 46 А, 47, 51, 53;

- Пархоменко, 1, 1 А, 2, 2 А, 3, 4, 5, 6, 6 Б, 7, 8, 9, 10, 10 А, 11, 12, 12 А, 13, 14, 17 А, 19;

- Перспективная, 1, 1 А, 2, 2 В, 3 Б, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11 А, 12, 12 А, 13, 14 А, 15, 17;

- Революции, 40, 41, 43, 44;

- Руднева, 70, 71, 72, 72 А, 73, 73 А, 74, 76;

- Таймырская, 50, 52, 56;

- Хлопунова;

- Хорышева, 27, 30 А, 31, 32, 35, 35 А, 35 Б, 36, 37, 38, 38 А, 39, 39 А, 40, 42 А;

- Чайковского, 29, 31, 33, 42, 44, 45, 46, 47, 47 А, 48 А, 50, 52, 52 А, 54;

- Ясная, 21, 24, 25, 38, 40, 40 Б, 40 В, 44, 44 А, 60;

- переулок Зимний;

- переулок Осенний;

- переулок Пархоменко;

- переулок Хорышева, 29, 31, 35, 37, 39;

- шоссе Воронежское, 17, 19, 19 А, 19 Б, 21, 21 А, 21 Б, 21 В.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №183 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №183 в Краснофлотском районе расположен в Военно-морском лицее на Авроры, 12. Телефон: 48-35-59. Закрепленные адреса:

- Авроры;

- Ильича, 10, 13, 14, 15 А, 16, 18, 19;

- Краснофлотская, 9, 11, 19, 36, 38, 40, 42, 44;

- Руднева, 75, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98;

- переулок Гуртова;

- переулок Новый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №184 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №184 в Краснофлотском районе расположен в центре работы с населением «Диалог» на Ильича, 3. Телефон: 70-14-00. Закрепленные адреса:

- Амурская;

- Астрономическая;

- Булатная;

- Волховская;

- Голубкова;

- Заводская Падь;

- Зеркальная;

- Изумрудная;

- Ильича, 4, 5, 6, 7, 7 А, 8;

- Каретная;

- Малеевка;

- Менжинского;

- Немировича-Данченко, 61, 61 Е, 65, 69/13, 71, 75/2, 77, 81, 83/13, 85/2, 91, 101 Б, 101 Б/7, 105 А, 105 Б, 105 Б/14, 105 Г/3, 105 Г/9, 107, 109 Г, 109 Г/1, 109 Г/5, 117, 117/3, 117/9, 117/15 А, 119/2, 119/3, 119/6, 119/9, 119/12, 119/14, 119/40Б/4;

- Общественная;

- Октавная;

- Полярная;

- Портовая;

- Портовая 2-я;

- Рабочая Падь;

Руднева, 97, 97а, 99;

- Светлый ключ-1, Светлый ключ-2, Светлый ключ-3, Светлый ключ-4, Светлый ключ-5, Светлый ключ-6, Светлый ключ-7;

- Третьяковская;

- Шилкинская;

- переулок Архитектурный;

- переулок Астрономический;

- переулок Беговой;

- переулок Голубкова;

- переулок Гранитный;

- переулок Дружный;

- переулок Ильича;

- переулок Каменный;

- переулок Каретный;

- переулок Классический;

- переулок Луганский;

- переулок Мажорный;

- переулок Малый;

- переулок Матросский;

- переулок Нижний;

- переулок Общественный;

- переулок Осевой;

- переулок Полярный;

- переулок Портовый;

- переулок Резервный;

- переулок Рыбацкий;

- переулок Скрипичный;

- переулок Снежный;

- переулок Тенистый;

- переулок Тигровый;

- переулок Утренний;

- переулок Хвойный;

- переулок Холмистый;

- проезд Голубкова;

- проезд Каретный;

- СНТ «Амурский садовод», «Светлый ключ».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №185 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №185 в Краснофлотском районе расположен в кадетской школе №1 на Ильича, 35. Телефон: 48-35-74. Закрепленные адреса:

- Белинского;

- Верхнебазовая, 43, 43 А, 43 Б, 45, 46, 47, 48 А, 49, 50, 51, 51 А, 52, 52 А, 53, 54, 55, 56, 56 А, 57, 57 А, 58 А, 59, 60, 60 А, 61, 62, 62 А, 63, 64, 64 А, 65, 65 А, 66, 67, 68, 70, 70 А, 71, 72, 73, 74, 75, 75 А, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95а, 96, 97, 98, 100, 100 А, 101, 101 А, 102, 102 А, 103, 104, 105, 106, 106 А, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112 А, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 123 А.

- Дружба I-1, Дружба I-2, Дружба I-3, Дружба I-4, Дружба I-5, Дружба I-6;

- Заветная;

- Ильича, 22, 24, 27, 30, 38, 38 А, 40, 40 А, 42, 42 А, 44 А, 46, 46 Б, 47, 49, 55, 55/1, 57, 59, 61, 63;

- Интернациональная;

- Концертная;

- Маяковского, 47, 49, 51, 53, 53 А, 57, 57 А, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74 А, 75, 76, 77, 78, 79, 79 А, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88 А, 89, 90, 91, 92, 92 А, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102 А, 103, 104, 105, 106, 107, 107 А, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113 А, 114, 115, 115 А, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 128 А, 128 Б, 129, 130, 130 А, 131, 132, 133, 133 А, 134, 134 А, 135, 136, 137, 138;

- Морская;

- Нахимова;

- Обозная;

-Оркестровая;

- Остон-1, Остон-2, Остон-3, Остон-4, Остон-5;

- Партизанская, 50, 52, 54, 55, 55 А, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 71 А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 83/1, 84, 85, 86, 86 А, 87, 87 А, 89, 89 А, 90, 91, 91 А, 92, 93, 93 А, 93 Б, 94, 95, 95 А, 95 Б, 95 Б/1, 95 В, 95 Г, 95 Г/1, 95 Д, 96, 97 Б, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 103 А, 105, 105 А, 106, 107, 109, 110, 110 А, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 А, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144 А, 146, 148, 148 А, 150, 150 А, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 182;

- Пархоменко, 18, 20, 22, 22 А, 24, 25 А, 28, 29, 29 А, 31, 33;

- Перспективная, 19 А, 20, 22, 22 А, 23, 24, 24 А, 25 А, 27 А, 28, 28 А, 32 А, 34;

- Пояркова;

- Связная, 1, 1 А, 1 Б, 2, 2 А, 3 А, 4 Б, 6, 8, 30;

- Флотская;

- Челюскинцев;

- Эстрадная;

- переулок Антенный, 18, 18/1, 18/2, 183;

- переулок Интернациональный;

- переулок Малеевка;

- переулок Мачтовый;

- переулок Партизанский;

- переулок Ушакова;

- СНТ «Арсеналец», «Дружба», «Остон», «Родники»;

- шоссе Воронежское 35/1, 37/1 М.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №186 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №186 в Краснофлотском районе расположен в центре народной культуры и досуга поселка Березовка в квартале Энергетик, 11. Телефон: 48-04-83. Закрепленные адреса:

- квартал Строитель;

- квартал Энергетик;

- Автомобилистов;

- Вересковая;

- Дачная;

- Камышовая;

- Лазаревская;

- Липовая;

- Лиственная;

- Озерная, 1, 3, 3 А, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 15 А, 17, 17 А, 18, 19, 19 А, 20, 21, 21 А, 25, 25 В, 27;

- Октябрьская, 1, 2, 2 А, 4 А, 6 А, 8, 8 А, 10;

- Ореховая;

- Перекрестная;

- Равнинная;

- Тепличная;

- Усадебная;

- Фруктовая;

- Хвойная;

- Энергетиков;

- шоссе Березовское;

- шоссе Федоровское;

- СНТ «Антенное», «Березка», «Виктория», «Каскад», «Краснофлотец», «Урожай», «Энергостроитель».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №187 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №187 в Краснофлотском районе расположен в школе №1 имени С.В. Орлова на Сергеевской, 15. Телефон: 48-06-87. Закрепленные адреса:

- квартал Мира, 1, 3, 4, 5, 6, 7;

- квартал Пограничный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №188 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №188 в Краснофлотском районе расположен в школе №2 в поселке Березовка на Богородской, 6. Телефон: 48-00-39. Закрепленные адреса:

- квартал Мира, 2, 9, 10, 11;

- квартал 40-летия Победы;

- Богородская;

- Ванинская;

- Вяземская, 82 Б, 84, 86;

- Вятская;

- Дальневосточная;

- Константиновская;

- Малышевская;

- Октябрьская, 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 60, 60 А, 62, 64;

- Петровская;

- Рощинская;

- Юбилейная;

- Юниорская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №189 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №189 в Краснофлотском районе расположен на Воронежском шоссе, 164. Телефон: 41-06-42. Участок обслуживает только собственный адрес.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №190 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №190 в Краснофлотском районе находится в Хабаровском техническом колледже на Тихоокеанской, 139 А. Телефон: 75-15-09. Закрепленные адреса:

- Артиллерийская, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 40 А, 40 Б, 41, 42, 46;

- Богдана Хмельницкого;

- Глинки;

- Жигулевская;

- Каспийская, 9, 15, 17, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37;

- Каховская;

- Невельского, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45 А, 53, 54, 55;

- Переселенческая;

- Салтыкова-Щедрина, 2, 4, 7, 9, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 29 А, 29 Д, 29 Е, 31, 31 А, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 69/3, 69/7 А, 69/8, 69/18, 81, 83;

- Тихоокеанская, 130 А ,139, 143, 143 А, 145, 145 А, 147, 149, 151;

- Тополиная;

- Физкультурная, 26, 31;

- Чапаева;

- Чернышевского, 10, 11;

- переулок Каховский;

- Переселенческая;

- проезд Каспийский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ №191 и №192 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: АДРЕСА

Избирательные участки №191 и №192 в Краснофлотском районе расположены в помещении ТОГУ на Тихоокеанской, 136. Первый обслуживает дома №№ 138, 140, 142, 144, 146, 148, 158 по Тихоокеанской. Телефон: 73-40-11.

За участком №192 закреплены дома №№ 4, 6, 8, 13, 15, 17, 19, 19 А, 21, 23, 25, 27 на Бондаря. Телефон: 22-44-02.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №193 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №193 в Краснофлотском районе расположен в здании общежития №7 ХГУЭП на Тихоокеанской, 152. Телефон: 22-50-26. Закрепленные адреса:

- Бондаря, 1, 2, 3, 5, 5 А, 7, 9, 9 А, 9 Б;

- Тихоокеанская, 152, 154 А, 154 Б, 154 В, 160 Б, 160 В, 160 Г.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №194 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №194 в Краснофлотском районе расположен в помещении школы №2 в Березовке на Богородской, 6. Телефон: 55-68-95. Закрепленные адреса:

- квартал Солнечный;

- квартал 70-летия Октября;

- Первостроителей;

- Сергеевская;

- Солнечная;

- Озерная, 2, 6, 6 А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №260 В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №260 в Краснофлотском районе расположен в филиале ОА НПК «Катрен» на Воронежском шоссе, 5. Телефон: 40-07-05. Закрепленные адреса:

- Александровская;

- Алексеевская;

- Андреевская;

- Быстринская, кроме 19, 19/1;

- Верхнебазовая, 1 А, 1 Б, 1 В, 1 Г, 1 Д, 2, 2 А, 2 Б, 3, 4, 5, 6, 6 А, 7, 7 А, 8 А, 10 А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 А, 22, 22 А, 23, 24, 25, 26, 28;

- Воскресенская;

- Городская;

- Заовражная;

- Каменногорская;

- Крещенская, кроме 2, 2/1;

- Лунная;

- Маяковского, 1, 2, 4, 5, 6, 6 А, 7 А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40;

- Парка Мира;

- Партизанская, 1, 1 А, 1 Б, 1 В, 1 Д, 1 Е, 1 Ж, 2, 2 А, 2 Б, 2 В, 2 Д, 4, 5, 6, 6 А, 6 Б, 6 В, 7, 8, 8 А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 19 А, 19/1, 20, 21, 21 А, 22, 24, 24 А, 25, 27, 29, 29 А, 30, 31, 33, 34, 35 А, 36, 36 А, 39, 39 А, 41;

- Революции, 1, 2, 2 А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 А, 26, 27, 27 А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38;

- Таймырская, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47;

- Чайковского, 1, 1 А, 1 Б, 1 В, 2, 2 А, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 40;

- Шахтинская;

- переулок Тепличный;

- переулок Фруктовый;

- переулок Хорышева, 12 А, 22;

- шоссе Воронежское, 1, 1/1, 3 А, 3 А/1, 13/2, 13/3, 13/4, 15, 15 А.

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