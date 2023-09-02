27 избирательных участков работает в Кировском районе Хабаровска
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
27 избирательных участков работают в Кировском районе Хабаровска. За каждым из них закреплены адреса, жители которых могут участвовать в голосовании по месту прописки. Публикуем полный список избирательных участков в Индустриальном районе Хабаровска с адресами и контактами.
*Если номера домов не указаны, значит, избирательный участок обслуживает всех жителей улицы.
Избирательный участок №135 в Кировском районе расположен в школе МЧС на Забайкальской, 7. Телефон: 57-40-98. Закрепленные адреса:
- Брестская , 43, 45, 47;
- Джамбула, 80, 81, 88 А;
- Забайкальская;
- Металлистов, 3, 4, 17;
- Орджоникидзе, 7, 9, 11, 13 ,15, 17,18, 19, 20, 21, 21 А, 23, 25, 25 А, 27, 29;
- переулок Забайкальский.
Избирательный участок №136 в Кировском районе расположен в Доме культуры «ННК - Хабаровский НПЗ» на Орджоникидзе, 12. Закрепленные адреса:
- Брестская, 3, 9, 11, 13, 20, 22, 22 А, 23, 24, 25, 26, 26 А, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40;
- Джамбула, 59, 61, 63, 65, 67, 69;
- Знаменщикова, 40, 42, 51, 52, 52 А, 53;
- Орджоникидзе, 4, 4 а, 6, 6 Б, 8, 10, 10 А, 10Б, 10 В, 12 А ,12 Б;
- переулок Красноармейский, 10, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29;
- переулок Свободный, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42.
Избирательный участок №137 в Кировском районе расположен в здании Хабаровского речного торгового порта на Тихоокеанской, 45. Телефон: 56-38-04. Закрепленные адреса:
- Брестская, 2, 4;
- Казачья гора;
- Тихоокеанская, 12, 16, 16 А, 18, 20, 22, 24, 26;
- переулок Зеленоборский, 9, 11, 13;
- переулок Ивановский;
- переулок Казачий.
Избирательный участок №138 в Кировском районе расположен в школе №6 на Тихоокеанской, 14. Телефон: 56-15-93. Закрепленные адреса:
- Биробиджанская;
- Брестская, 8;
- Запарина, 146, 147, 150 ,152, 154, 155, 156, 158, 160, 165, 169, 171, 171 А, 173, 175, 177, 179;
- Знаменщикова, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45;
- Казахская, 2, 4, 8;
- Красноармейская, 14, 14 А, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27 А, 28, 30, 31, 33, 35, 37;
- Лизы Чайкиной;
- переулок Зеленоборский, 2, 8, 10, 16, 20, 22;
- переулок Кольцевой;
- переулок Красноармейский, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17;
- переулок Свободный, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
Избирательный участок №139 в Кировском районе расположен в ТЦ «Счастье» на Серышева, 25. Телефон: 93-20-32. Закрепленные адреса:
- Джамбула, 23, 25, 27, 27/1, 27/2, 34, 36, 45, 47, 49, 53;
- Знаменщикова, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 26, 30, 32, 34, 36, 38;
- Казахская, 11, 20, 25, 27, 29, 35 А;
- Марсовая, 2, 3, 4, 6, 6 А, 7, 10;
- Серышева, 27;
- Советская, 39, 41, 43, 45, 47;
- Ханкайская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
- Хасановская;
- Яшина, 44;
- переулок Крутой.
Избирательный участок №140 в Кировском районе расположен в Хабаровском краевом институте развития образования на Советской, 24. Телефон: 46-15-04, 46-14-15. Закрепленные адреса:
- Запарина, 134, 137, 137 А, 138, 138 А, 139, 140 ,142;
- Знаменщикова, 19, 23;
- Красноармейская, 6, 11, 13, 15;
- Советская, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 32, 33, 34, 35;
- Яшина, 29, 31, 33, 38.
Избирательный участок №141 в Кировском районе расположен в школе №43 на Калинина, 152 (вход со стороны Калинина). Телефон: 56-24-01. Закрепленные адреса:
- Запарина, 127, 135, 135 Б;
- Истомина, 85, 106;
- Калинина, 135, 158;
- Советская, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 10/1;
- Фрунзе, 128, 135, 141;
- Яшина, 1, 3, 9, 10.
Избирательный участок №142 в Кировском районе расположен в молодежном центре «Моя территория» на Фрунзе, 119. Телефон: 68-69-90. Закрепленные адреса:
- Запарина, 123, 125;
- Калинина, 130, 134, 138;
- Фрунзе, 106, 108, 110, 111, 113, 116, 117, 119, 121, 123.
Избирательный участок №143 в Кировском районе расположен в школе № 43 на Калинина, 152 (вход со стороны Яшина). Телефон: 57-40-97. Закрепленные адреса:
- Истомина, 88, 90, 94;
- Калинина, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 131, 136, 150;
- Серышева, 3, 12, 14;
- переулок Госпитальный, 1, 3, 4.
Избирательный участок №144 в Кировском районе расположен в 301-м Военном клиническом госпитале МОРФ на Серышева, 1. Телефон: 39-53-92. Закрепленные адреса:
- Серышева, 1;
- Истомина, 83.
Избирательный участок №145 в Кировском районе расположен в помещении Дальневосточной государственной академии физической культуры на Амурском бульваре, 1. Телефон: 46-58-08. Закрепленные адреса:
- Амурский бульвар, 3, 5, 7, стадион имени Ленина;
- Истомина, 70, 71, 73, 75, 82 А, 84;
- Калинина, 89, 91, 93, 107;
- Комсомольская, 99, 101, 103, 103 А, 105, 105 А, 122;
- Серышева, 8;
- Тургенева, 73 А, 75, 92, 94, 96, 96 А, 98, 102.
Избирательный участок №146 в Кировском районе расположен в отделе полиции №7 на Фрунзе, 99. Телефон: 59-51-77. Закрепленные адреса:
- Амурский бульвар, 9, 11, 13;
- Запарина, 101, 103, 105, 107, 109, 109 А, 111, 113, 115, 117, 117 А, 117 Б, 117 В, 119, 121;
- Калинина, 110, 122;
- Серышева, 7, 9, 11, 16;
- Фрунзе, 87, 88, 88 А, 91, 91 А, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101.
Избирательный участок №147 в Кировском районе расположен в лицее «Ступени» на Запарина, 114. Телефон: 56-96-31. Закрепленные адреса:
- Амурский бульвар, 17, 19, 19 А, 21;
- Волочаевская, 177, 179, 181, 183;
- Дзержинского, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 83, 85, 87, 89;
- Запарина, 104, 116, 118, 120, 124;
- Серышева, 13, 15, 17, 19, 28, 30, 32, 34.
Избирательный участок №148 в Кировском районе расположен в учебном корпусе №3 Дальневосточного государственного медицинского университета на Амурском бульваре, 27. Телефон: 56-68-26. Закрепленные адреса:
- Амурский бульвар, 23, 25, 29, 29 А, 29 Б, 29 В, 29 Г, 29 Д, 31, 31 А, 31 Б, 31 В;
- Волочаевская, 180, 182, 184, 188;
- Джамбула, 3, 5, 7, 7 А, 11, 13;
- Серышева, 21, 23, 42, 44, 46, 46 А, 46 В, 50 Г, 50 Д, 50 Е, 50 Ж, 50 И, 52;
- Шеронова, 110, 110 А, 112, 112 А, 114, 114 А, 116, 116 А, 118 А, 127, 129, 131, 133, 137.
Избирательный участок №149 в Кировском районе расположен в ФКУ СИЗО-1 на Знаменщикова, 6. Телефон: 79-05-61, 79-82-23. Участок обслуживает только собственный адрес.
Избирательный участок №150 в Кировском районе расположен в центре современной музыки «Аллегретто» на Советской, 52. Телефон: 56-76-10. Закрепленные адреса:
- Герасимова, 21, 23, 25, 27, 29;
- Джамбула, 20, 30;
- Лейтенанта Шмидта, 27, 29, 34, 38, 40;
- Льва Толстого, 47, 53, 54, 58;
- Советская, 49, 51, 52, 53, 57;
- Яшина, 54, 62, 73, 75, 77;
- переулок Полоцкий, 2, 4.
Избирательный участок №151 в Кировском районе расположен в Краевой клинической психиатрической больнице на Серышева, 33. Пункт обслуживает собственный адрес. Телефон: 56-29-73.
Избирательный участок №152 в Кировском районе расположен в Хабаровском специальном доме ветеранов №1 на Серышева, 62. Телефон: 57-38-82. Закрепленные адреса:
- Амурский бульвар, 33, 35, 37;
- Джамбула, 4, 12, 16;
- Лейтенанта Шмидта, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 А, 12 Б, 12 В, 15, 16, 17, 18, 18 А;
- Льва Толстого, 23 А, 25, 25/1, 27;
- Серышева, 35, 41, 43, 54, 56, 60, 60 А, 62.
Избирательный участок №153 в Кировском районе расположен на Амурском бульваре, 43. Телефон: 56-20-59. Закрепленные адреса:
- Амурский бульвар, 41, 43, 47, 49;
- Герасимова, 4, 5;
- Льва Толстого, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;
- Первомайская, 8, 10.
Избирательный участок №154 в Кировском районе расположен в Гимназии восточных языков №4 на Герасимова, 16. Телефон: 56-27-97. Закрепленные адреса:
- Амурский бульвар, 51, 55;
- Некрасова, 53, 55;
- Первомайская, 11, 12;
- Серышева, 72, 74, 76, 76 А, 80, 81.
Избирательный участок №155 в Кировском районе расположен в школе №16 на Шелеста, 73 В. Телефон: 56-08-82. Закрепленные адреса:
- Тихоокеанская, 122, 124, 126, 128, 130;
- Шелеста, 73, 73 А, 73 Б, 75, 77, 79, 81, 83, 85.
Избирательный участок №156 в Кировском районе расположен в здании школы №51 на Тихоокеанской, 115. Телефон: 56-07-45. Закрепленные адреса:
- Бабушкина;
- Западный семафор;
- Известковая, 1, 2, 2 А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25;
- Кузнечная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
- Лотерейная, 2, 4;
- Массовая, 1, 1 А, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24;
- Подгорная;
- Седова;
- Слесарная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27;
- Сибирская;
- Сучанская;
- Тепловая;
- Тихоокеанская, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118;
- Уральская;
- Фоломеева, 5, 5 А, 5 Б, 6, 7, 8, 9, 9 Б, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
- переулок Кузнечный;
- переулок Седова;
- переулок и проезд Сучанский.
Избирательный участок №157 в Кировском районе расположен в школе «Азимут» на Фоломеева, 10. Телефон: 74-81-70. Закрепленные адреса:
- Зенитная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 А, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46;
- Известковая, 22, 24, 26, 28, 29,30, 31, 31 А, 32, 33;
- Кузнечная, 28, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
- Лотерейная, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18;
- Массовая, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52;
- Приамурская;
- Салтыкова – Щедрина, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58;
- Слесарная, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55;
- Тихоокеанская, 121, 123 А, 125, 127, 127/1, 129, 131, 133, 135, 137;
- Фоломеева, 2, 4, 16, 16 А, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
- переулок Зенитный;
- переулок Приамурский;
- переулок и проезд Тупиковый.
Избирательный участок №158 в Кировском районе расположен в центре работы с населением «Родник» на Бойко-Павлова, 20. Телефон: 70-56-01. Закрепленные адреса:
- Артиллерийская, 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20;
- Бессарабская;
- Бойко-Павлова, 6, 6 А, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22;
- Депутатская;
- Кавалерийская;
- Каспийская, 2, 2 А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
- Луначарского;
- Невельского, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
- Трехдорожная;
- Физкультурная, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21;
- Чернышевского, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
- Тихоокеанская, 105, 109, 111, 113;
- переулок Горный;
- переулок Грузинский;
- переулок Гупровский;
- переулок Кавалерийский;
- переулок Ломоносова;
- переулок Луначарского;
- переулок Мечникова;
- переулок Проектный;
- переулок Рельефный;
- переулок Таймырский;
- переулок Тихоокеанский.
Избирательный участок №159 в Кировском районе расположен в КСК «Арсеналец» на Тихоокеанской, 60. Телефон: 78-10-81. Закрепленные адреса:
- Бойко-Павлова, 1, 3, 4, 5, 7, 9;
- Правобережная, 12, 18, 35, 39, 49, 52, 56, 86;
- Чкалова, 3 А, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21.
Избирательный участок №160 в Кировском районе расположен в помещении школы №38 на Тихоокеанской, 58. Телефон: 57-40-95. Закрепленные адреса:
- Вавилова;
- Высокая;
- Двойная;
- Доватора;
- Жданова;
- Ижевская;
- Ильинская;
- Колгуева;
- Краматорская;
- Криворожская;
- Мезенская;
- Металлистов, 31, 32, 32 А, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 58, 60;
- Могилевская;
- Павловская;
- Пролетарская;
- Спасская;
- Тихоокеанская, 46, 48, 52, 56, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99;
- Угловая;
- Черемховская;
- Чкалова, 2;
- переулок Ванкова;
- переулок Гайдара;
- переулок Доватора;
- переулок Краматорский;
- переулок Криворожский;
- переулок Металлистов;
- переулок Сормовский.
Избирательный участок №161 в Кировском районе расположен в Дальневосточном филиале государственного университета юстиции на Герасимова, 31. Телефон: 94-02-86. Закрепленные адреса:
- Брестская, 44, 50, 52, 54, 56, 58, 75, 77, 79, 83, 102;
- Герасимова, 36, 39;
- Джамбула, 40, 56, 58, 60, 66, 66 А, 66 Б, 66 В, 70, 72, 74;
- Марсовая, 14, 16, 22;
- Нарвская, 43, 51, 53, 55, 65, 67;
- Некрасова, 82, 84, 86, 90, 90 А, 94, 95, 95/1, 100, 103, 105, 107, 109, 111, 111 А;
- Ханкайская, 1, 3, 5, 11, 15, 17, 19, 19 А, 19/2, 21, 23, 25, 25 А, 25 Б, 30, 32;
- Яшина, 81, 83;
- переулок Брестский;
- переулок Богдановский;
- переулок Добролюбова;
- переулок Некрасова;
- переулок Пограничный;
- переулок Полоцкий, 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34;
- переулок Станционный;
- переулок Тюленина.
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