27 избирательных участков работает в Кировском районе Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 избирательных участков работают в Кировском районе Хабаровска. За каждым из них закреплены адреса, жители которых могут участвовать в голосовании по месту прописки. Публикуем полный список избирательных участков в Индустриальном районе Хабаровска с адресами и контактами.

*Если номера домов не указаны, значит, избирательный участок обслуживает всех жителей улицы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №135 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №135 в Кировском районе расположен в школе МЧС на Забайкальской, 7. Телефон: 57-40-98. Закрепленные адреса:

- Брестская , 43, 45, 47;

- Джамбула, 80, 81, 88 А;

- Забайкальская;

- Металлистов, 3, 4, 17;

- Орджоникидзе, 7, 9, 11, 13 ,15, 17,18, 19, 20, 21, 21 А, 23, 25, 25 А, 27, 29;

- переулок Забайкальский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №136 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №136 в Кировском районе расположен в Доме культуры «ННК - Хабаровский НПЗ» на Орджоникидзе, 12. Закрепленные адреса:

- Брестская, 3, 9, 11, 13, 20, 22, 22 А, 23, 24, 25, 26, 26 А, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40;

- Джамбула, 59, 61, 63, 65, 67, 69;

- Знаменщикова, 40, 42, 51, 52, 52 А, 53;

- Орджоникидзе, 4, 4 а, 6, 6 Б, 8, 10, 10 А, 10Б, 10 В, 12 А ,12 Б;

- переулок Красноармейский, 10, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29;

- переулок Свободный, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №137 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №137 в Кировском районе расположен в здании Хабаровского речного торгового порта на Тихоокеанской, 45. Телефон: 56-38-04. Закрепленные адреса:

- Брестская, 2, 4;

- Казачья гора;

- Тихоокеанская, 12, 16, 16 А, 18, 20, 22, 24, 26;

- переулок Зеленоборский, 9, 11, 13;

- переулок Ивановский;

- переулок Казачий.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №138 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №138 в Кировском районе расположен в школе №6 на Тихоокеанской, 14. Телефон: 56-15-93. Закрепленные адреса:

- Биробиджанская;

- Брестская, 8;

- Запарина, 146, 147, 150 ,152, 154, 155, 156, 158, 160, 165, 169, 171, 171 А, 173, 175, 177, 179;

- Знаменщикова, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

- Казахская, 2, 4, 8;

- Красноармейская, 14, 14 А, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27 А, 28, 30, 31, 33, 35, 37;

- Лизы Чайкиной;

- переулок Зеленоборский, 2, 8, 10, 16, 20, 22;

- переулок Кольцевой;

- переулок Красноармейский, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17;

- переулок Свободный, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №139 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №139 в Кировском районе расположен в ТЦ «Счастье» на Серышева, 25. Телефон: 93-20-32. Закрепленные адреса:

- Джамбула, 23, 25, 27, 27/1, 27/2, 34, 36, 45, 47, 49, 53;

- Знаменщикова, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 26, 30, 32, 34, 36, 38;

- Казахская, 11, 20, 25, 27, 29, 35 А;

- Марсовая, 2, 3, 4, 6, 6 А, 7, 10;

- Серышева, 27;

- Советская, 39, 41, 43, 45, 47;

- Ханкайская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

- Хасановская;

- Яшина, 44;

- переулок Крутой.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №140 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №140 в Кировском районе расположен в Хабаровском краевом институте развития образования на Советской, 24. Телефон: 46-15-04, 46-14-15. Закрепленные адреса:

- Запарина, 134, 137, 137 А, 138, 138 А, 139, 140 ,142;

- Знаменщикова, 19, 23;

- Красноармейская, 6, 11, 13, 15;

- Советская, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 32, 33, 34, 35;

- Яшина, 29, 31, 33, 38.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №141 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №141 в Кировском районе расположен в школе №43 на Калинина, 152 (вход со стороны Калинина). Телефон: 56-24-01. Закрепленные адреса:

- Запарина, 127, 135, 135 Б;

- Истомина, 85, 106;

- Калинина, 135, 158;

- Советская, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 10/1;

- Фрунзе, 128, 135, 141;

- Яшина, 1, 3, 9, 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №142 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №142 в Кировском районе расположен в молодежном центре «Моя территория» на Фрунзе, 119. Телефон: 68-69-90. Закрепленные адреса:

- Запарина, 123, 125;

- Калинина, 130, 134, 138;

- Фрунзе, 106, 108, 110, 111, 113, 116, 117, 119, 121, 123.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №143 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №143 в Кировском районе расположен в школе № 43 на Калинина, 152 (вход со стороны Яшина). Телефон: 57-40-97. Закрепленные адреса:

- Истомина, 88, 90, 94;

- Калинина, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 131, 136, 150;

- Серышева, 3, 12, 14;

- переулок Госпитальный, 1, 3, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №144 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №144 в Кировском районе расположен в 301-м Военном клиническом госпитале МОРФ на Серышева, 1. Телефон: 39-53-92. Закрепленные адреса:

- Серышева, 1;

- Истомина, 83.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №145 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №145 в Кировском районе расположен в помещении Дальневосточной государственной академии физической культуры на Амурском бульваре, 1. Телефон: 46-58-08. Закрепленные адреса:

- Амурский бульвар, 3, 5, 7, стадион имени Ленина;

- Истомина, 70, 71, 73, 75, 82 А, 84;

- Калинина, 89, 91, 93, 107;

- Комсомольская, 99, 101, 103, 103 А, 105, 105 А, 122;

- Серышева, 8;

- Тургенева, 73 А, 75, 92, 94, 96, 96 А, 98, 102.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №146 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №146 в Кировском районе расположен в отделе полиции №7 на Фрунзе, 99. Телефон: 59-51-77. Закрепленные адреса:

- Амурский бульвар, 9, 11, 13;

- Запарина, 101, 103, 105, 107, 109, 109 А, 111, 113, 115, 117, 117 А, 117 Б, 117 В, 119, 121;

- Калинина, 110, 122;

- Серышева, 7, 9, 11, 16;

- Фрунзе, 87, 88, 88 А, 91, 91 А, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №147 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №147 в Кировском районе расположен в лицее «Ступени» на Запарина, 114. Телефон: 56-96-31. Закрепленные адреса:

- Амурский бульвар, 17, 19, 19 А, 21;

- Волочаевская, 177, 179, 181, 183;

- Дзержинского, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 83, 85, 87, 89;

- Запарина, 104, 116, 118, 120, 124;

- Серышева, 13, 15, 17, 19, 28, 30, 32, 34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №148 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №148 в Кировском районе расположен в учебном корпусе №3 Дальневосточного государственного медицинского университета на Амурском бульваре, 27. Телефон: 56-68-26. Закрепленные адреса:

- Амурский бульвар, 23, 25, 29, 29 А, 29 Б, 29 В, 29 Г, 29 Д, 31, 31 А, 31 Б, 31 В;

- Волочаевская, 180, 182, 184, 188;

- Джамбула, 3, 5, 7, 7 А, 11, 13;

- Серышева, 21, 23, 42, 44, 46, 46 А, 46 В, 50 Г, 50 Д, 50 Е, 50 Ж, 50 И, 52;

- Шеронова, 110, 110 А, 112, 112 А, 114, 114 А, 116, 116 А, 118 А, 127, 129, 131, 133, 137.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №149 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №149 в Кировском районе расположен в ФКУ СИЗО-1 на Знаменщикова, 6. Телефон: 79-05-61, 79-82-23. Участок обслуживает только собственный адрес.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №150 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №150 в Кировском районе расположен в центре современной музыки «Аллегретто» на Советской, 52. Телефон: 56-76-10. Закрепленные адреса:

- Герасимова, 21, 23, 25, 27, 29;

- Джамбула, 20, 30;

- Лейтенанта Шмидта, 27, 29, 34, 38, 40;

- Льва Толстого, 47, 53, 54, 58;

- Советская, 49, 51, 52, 53, 57;

- Яшина, 54, 62, 73, 75, 77;

- переулок Полоцкий, 2, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №151 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №151 в Кировском районе расположен в Краевой клинической психиатрической больнице на Серышева, 33. Пункт обслуживает собственный адрес. Телефон: 56-29-73.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №152 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №152 в Кировском районе расположен в Хабаровском специальном доме ветеранов №1 на Серышева, 62. Телефон: 57-38-82. Закрепленные адреса:

- Амурский бульвар, 33, 35, 37;

- Джамбула, 4, 12, 16;

- Лейтенанта Шмидта, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 А, 12 Б, 12 В, 15, 16, 17, 18, 18 А;

- Льва Толстого, 23 А, 25, 25/1, 27;

- Серышева, 35, 41, 43, 54, 56, 60, 60 А, 62.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №153 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №153 в Кировском районе расположен на Амурском бульваре, 43. Телефон: 56-20-59. Закрепленные адреса:

- Амурский бульвар, 41, 43, 47, 49;

- Герасимова, 4, 5;

- Льва Толстого, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

- Первомайская, 8, 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №154 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №154 в Кировском районе расположен в Гимназии восточных языков №4 на Герасимова, 16. Телефон: 56-27-97. Закрепленные адреса:

- Амурский бульвар, 51, 55;

- Некрасова, 53, 55;

- Первомайская, 11, 12;

- Серышева, 72, 74, 76, 76 А, 80, 81.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №155 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №155 в Кировском районе расположен в школе №16 на Шелеста, 73 В. Телефон: 56-08-82. Закрепленные адреса:

- Тихоокеанская, 122, 124, 126, 128, 130;

- Шелеста, 73, 73 А, 73 Б, 75, 77, 79, 81, 83, 85.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №156 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №156 в Кировском районе расположен в здании школы №51 на Тихоокеанской, 115. Телефон: 56-07-45. Закрепленные адреса:

- Бабушкина;

- Западный семафор;

- Известковая, 1, 2, 2 А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25;

- Кузнечная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

- Лотерейная, 2, 4;

- Массовая, 1, 1 А, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24;

- Подгорная;

- Седова;

- Слесарная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27;

- Сибирская;

- Сучанская;

- Тепловая;

- Тихоокеанская, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118;

- Уральская;

- Фоломеева, 5, 5 А, 5 Б, 6, 7, 8, 9, 9 Б, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;

- переулок Кузнечный;

- переулок Седова;

- переулок и проезд Сучанский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №157 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №157 в Кировском районе расположен в школе «Азимут» на Фоломеева, 10. Телефон: 74-81-70. Закрепленные адреса:

- Зенитная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 А, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46;

- Известковая, 22, 24, 26, 28, 29,30, 31, 31 А, 32, 33;

- Кузнечная, 28, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

- Лотерейная, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18;

- Массовая, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52;

- Приамурская;

- Салтыкова – Щедрина, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58;

- Слесарная, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55;

- Тихоокеанская, 121, 123 А, 125, 127, 127/1, 129, 131, 133, 135, 137;

- Фоломеева, 2, 4, 16, 16 А, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

- переулок Зенитный;

- переулок Приамурский;

- переулок и проезд Тупиковый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №158 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №158 в Кировском районе расположен в центре работы с населением «Родник» на Бойко-Павлова, 20. Телефон: 70-56-01. Закрепленные адреса:

- Артиллерийская, 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20;

- Бессарабская;

- Бойко-Павлова, 6, 6 А, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22;

- Депутатская;

- Кавалерийская;

- Каспийская, 2, 2 А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;

- Луначарского;

- Невельского, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

- Трехдорожная;

- Физкультурная, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21;

- Чернышевского, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

- Тихоокеанская, 105, 109, 111, 113;

- переулок Горный;

- переулок Грузинский;

- переулок Гупровский;

- переулок Кавалерийский;

- переулок Ломоносова;

- переулок Луначарского;

- переулок Мечникова;

- переулок Проектный;

- переулок Рельефный;

- переулок Таймырский;

- переулок Тихоокеанский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №159 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №159 в Кировском районе расположен в КСК «Арсеналец» на Тихоокеанской, 60. Телефон: 78-10-81. Закрепленные адреса:

- Бойко-Павлова, 1, 3, 4, 5, 7, 9;

- Правобережная, 12, 18, 35, 39, 49, 52, 56, 86;

- Чкалова, 3 А, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №160 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №160 в Кировском районе расположен в помещении школы №38 на Тихоокеанской, 58. Телефон: 57-40-95. Закрепленные адреса:

- Вавилова;

- Высокая;

- Двойная;

- Доватора;

- Жданова;

- Ижевская;

- Ильинская;

- Колгуева;

- Краматорская;

- Криворожская;

- Мезенская;

- Металлистов, 31, 32, 32 А, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 58, 60;

- Могилевская;

- Павловская;

- Пролетарская;

- Спасская;

- Тихоокеанская, 46, 48, 52, 56, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99;

- Угловая;

- Черемховская;

- Чкалова, 2;

- переулок Ванкова;

- переулок Гайдара;

- переулок Доватора;

- переулок Краматорский;

- переулок Криворожский;

- переулок Металлистов;

- переулок Сормовский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №161 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №161 в Кировском районе расположен в Дальневосточном филиале государственного университета юстиции на Герасимова, 31. Телефон: 94-02-86. Закрепленные адреса:

- Брестская, 44, 50, 52, 54, 56, 58, 75, 77, 79, 83, 102;

- Герасимова, 36, 39;

- Джамбула, 40, 56, 58, 60, 66, 66 А, 66 Б, 66 В, 70, 72, 74;

- Марсовая, 14, 16, 22;

- Нарвская, 43, 51, 53, 55, 65, 67;

- Некрасова, 82, 84, 86, 90, 90 А, 94, 95, 95/1, 100, 103, 105, 107, 109, 111, 111 А;

- Ханкайская, 1, 3, 5, 11, 15, 17, 19, 19 А, 19/2, 21, 23, 25, 25 А, 25 Б, 30, 32;

- Яшина, 81, 83;

- переулок Брестский;

- переулок Богдановский;

- переулок Добролюбова;

- переулок Некрасова;

- переулок Пограничный;

- переулок Полоцкий, 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34;

- переулок Станционный;

- переулок Тюленина.

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