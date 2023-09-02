30 избирательных участков работают в Центральном районе Хабаровска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30 избирательных участков работают в Центральном районе Хабаровска. За каждым из них закреплены адреса, жители которых могут участвовать в голосовании по месту прописки. Публикуем полный список избирательных участков в Центральном районе Хабаровска с адресами и контактами.

*Если номера домов не указаны, значит, избирательный участок обслуживает всех жителей улицы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №195 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №195 в Центральном районе расположен в Хабаровской краевой организации объединения профсоюзов на Муравьева-Амурского, 4. Телефон: 32-90-39. Закрепленные адреса:

- Амурский бульвар, 6, 8, 10, 12;

- Истомина, 34, 35, 35 А, 37, 39 А, 41, 41 А, 42, 42 А, 43, 43 А, 44, 59 А, 60, 62, 64;

- Комсомольская, 69, 70, 73, 73Б, 74, 74 А, 76, 78, 81, 84, 85, 85 А, 89, 90, 92, 95, 96, 104, 106;

- Муравьева-Амурского, 10, 11, 12, 13;

- Тургенева, 55, 62, 65, 65 А, 66, 68, 78, 80, 80 А, 80 Б, 82 А, 84, 90;

- Шевченко, 2 А, 4, 4 Б, 16, 22 А;

- Уссурийский бульвар, 4, 15, 16, 18, 20;

- переулок Дьяченко, 3, 5, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №196 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №196 в Центральном районе расположен в управлении ДВЖД филиала ОАО «РЖД» на Муравьева-Амурского, 20. Телефон: 38-45-57. Закрепленные адреса:

- Амурский бульвар, 16, 18;

- Дзержинского, 29, 31, 39, 43, 45 А, 61, 61 Б, 63, 77;

- Запарина, 55, 59, 65, 66, 72, 82, 86, 87, 90, 90 А, 96;

- Калинина, 59, 65, 65 А, 71, 71 А, 75 В, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 88, 90, 94, 96, 98;

- Муравьева-Амурского, 15, 20, 21, 26, 38 А;

- Фрунзе, 43, 56, 58, 58 А, 63 А, 74, 76.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №197 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №197 в Центральном районе расположен на Шеронова, 56. Телефон: 41-91-80. Закрепленные адреса:

- Волочаевская, 124, 144, 146, 153;

- Гоголя, 9, 10, 10 А, 12, 14, 14 Б, 15, 16, 17, 23, 23 А;

- Дзержинского, 32, 32 А, 34 А, 38, 40, 40 А;

- Муравьева-Амурского, 40, 44;

- Пушкина, 15, 19, 21, 25, 42, 46 А;

- Уссурийский бульвар, 45, 58;

- Шеронова, 54, 60, 62, 83.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №198 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №198 в Центральном районе находится в Волочаевском лицее на Подгаева, 10 и обслуживает дома по улице №№ 1, 1 А, 2, 3, 3 А, 4 А, 6, 6 А, 8, 8 А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №199 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №199 в Центральном районе расположен в Дальневосточном институте управления на Муравьева-Амурского, 33. Телефон: 22-11-52. Закрепленные адреса:

- Волочаевская, 160, 161, 163, 164, 166;

- Гоголя, 37, 43;

- Дзержинского, 52, 56, 62, 64;

- Ким Ю Чена, 1;

- Муравьева-Амурского, 25, 27, 29, 31, 33, 50, 54 (больница №2 имени Д.Н. Матвеева);

- Шеронова, 68, 82, 95, 99, 101, 103, 107, 109, 115;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №200 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №200 в Центральном районе расположен в Дальневосточном государственном медицинском университете на Муравьева-Амурского, 35. Телефон: 75-47-95. Закрепленные адреса:

- Гоголя, 28, 39;

- Карла Маркса, 37, 39;

- Ким Ю Чена, 4, 6, 10, 17/43, 19, 21;

- Пушкина, 31, 33, 35, 37, 41, 50, 58;

- переулок Топографический, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №201 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №201 в Центральном районе расположен в гимназии №5 на Амурском бульваре, 34. Телефон: 32-98-36. Закрепленные адреса:

- Амурский бульвар, 36, 38, 40;

- Волочаевская, 168, 172, 174, 176;

- Ким Ю Чена, 9 А;

- Льва Толстого, 15, 15 А;

- Пушкина, 47, 49, 68, 70;

- Шеронова, 121, 123;

- переулок Кустарный, 4, 6, 6 А, 8, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №202 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №202 в Центральном районе расположен в центре социальной работы с населением «Содружество» на Пушкина, 60. Телефон: 32-58-32. Закрепленные адреса:

- Гайдара, 4, 6, 9, 9 А, 12, 13, 13 А, 14;

- Карла Маркса, 41, 43, 45, 49;

- Ким Ю Чена, 12, 14, 16, 22, 39;

- Льва Толстого, 1, 5/25, 8, 14 (Хабаровский специальный Дом ветеранов №1);

- Петра Комарова, 2, 3, 5, 8, 12;

- Пушкина, 60;

- переулок Топографический, 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №203 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №203 в Центральном районе расположен в лицее «Ступени» на Красина, 7. Телефон: 32-97-04. Закрепленные адреса:

- Амурский бульвар, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

- Войкова, 5;

- Дикопольцева, 45, 49, 51, 70, 72, 74, 74 А, 76, 78;

- Кооперативная, 3, 5;

- Красина, 5, 5 А;

- Некрасова, 41.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №204 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №204 в Центральном районе расположен в гимназии №3 имени М.Ф. Панькова на Московской, 10. Закрепленные адреса:

- Войкова, 6;

- Ким Ю Чена, 43, 45 А, 47, 63;

- Кооперативная, 1, 4;

- Панькова, 11, 13, 15, 20, 22, 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №205 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №205 в Центральном районе расположен также в гимназии №3 на Московской, 10. Телефон: 22-74-06. Закрепленные адреса:

- Войкова, 8, 10, 16, 18;

- Дикопольцева, 35, 41, 43 А, 62, 64;

- Ким Ю Чена, 34, 38;

- Московская, 3, 9;

- Некрасова, 12, 33;

- Панькова, 19, 21, 23, 25, 29, 29 А, 29 Б, 31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №206 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №206 в Центральном районе расположен в ФГБОУ «Тихоокеанский государственный университет» (Педагогический институт) на Карла Маркса, 68. Телефон: 21-14-57. Закрепленные адреса:

- Владивостокская, 1;

- Дикопольцева, 13, 15, 21, 23, 23 А, 26, 29, 30, 31, 44, 48, 50;

- Карла Маркса, 51, 57, 61;

- Ким Ю Чена, 28, 30;

- Лермонтова, 50, 50 А, 52, 54;

- Нагишкина, 2, 2 А, 5, 7, 8, 11;

- переулок Владивостокский, 1;

- переулок Студенческий, 36 А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №207 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №207 в Центральном районе расположен во втором корпусе гимназии №3 на Шабадина, 12. Телефон: 47-60-73, 47-60-74. Закрепленные адреса:

- Карла Маркса, 78, 82, 88, 90, 92, 94;

- Ленинградская, 31, 32, 33, 34, 35, 35 А, 35 Б, 36, 37, 37 А, 38;

- Синельникова, 1, 2, 3, 5, 7;

- Шабадина, 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №208 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №208 в Центральном районе расположен в школе №33 на Ленинградской, 21. Телефон: 42-81-60. Закрепленные адреса:

- Астраханская;

- Аянская;

- Литейная, 1, 1 А, 2, 3, 3 А, 4, 5, 5 А, 5 Б, 6, 7, 7 А, 8, 8 А, 9, 10, 10 А, 11, 11 А, 17, 17 А, 19, 19 А, 20, 23, 25, 26, 28, 30;

- Переяславская;

- Специалистов;

- Сеченова;

- Тихая;

- Ленина, 83 Г, 83 Д;

- Ленинградская, 16, 18, 25, 25 А;

- Рабочий городок, 35;

- переулок Автономный;

- переулок Астраханский;

- переулок Аянский;

- переулок Банивура;

- переулок Вяземский;

- переулок Запорожский;

- переулок Карпатский;

- переулок Курильский;

- переулок Кулибина;

- переулок Корсаковский;

- переулок Павлика Морозова;

- переулок Новгородский;

- переулок Ногинский;

- переулок Специалистов;

- переулок Серпуховский;

- переулок Сеченова;

- переулок Тихий;

- переулок Турнирный;

- переулок Холмский;

- переулок Хрустальный;

- переулок Шатурский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №209 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №209 в Центральном районе расположен в городском дворце культуры на Ленина, 85. Телефон: 91-26-43. Закрепленные адреса:

- Ленинградская, 2, 2 А;

- Рабочий городок, 4, 4 А, 4 Б, 5, 6, 6 А, 8, 8 А, 10, 10 А, 14, 14 А, 14 В, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 50, 55, 56, 114, 120, 127, 137, 156, 160, 161;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №210 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №210 в Центральном районе расположен в переулке Кадровый, 8 А. Закрепленные адреса:

- Ленинградская, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 13 Б, 13 В, 15, 15 А;

- Лермонтова, 16, 18, 22, 24;

- Кадровый, 3, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №211 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №211 в Центральном районе расположен в центре детского творчества «Галактика» в переулке Призывной, 1. Закрепленные адреса:

- Служебная, 1, 3, 4, 4 А, 5, 8, 10, 11, 13;

- переулок Батарейный, 12;

- переулок Засыпной, 1, 8, 8 А, 10, 11, 12 А, 14 А, 15;

- переулок Призывной, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №212 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №212 в Центральном районе расположен в здании Хабаровской горэлектросети в переулке Облачном, 3. Телефон: 47-68-17. Закрепленные адреса:

- Служебная, 2 Б;

- переулок Облачный, 64, 64 А, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №213 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №213 в Центральном районе расположен в школе №63 на Лермонтова, 2. Закрепленные адреса:

- имени лейтенанта Орлова, 8;

- Ленинградская, 3;

- Лермонтова, 1 Б, 1 В, 1 Г, 1 Ж, 4, 5, 6, 7, 9;

- Служебная, 15, 15 А;

- переулок Батарейный, 1, 3, 4, 4 А, 5, 6, 7;

- переулок Ростовский, 5, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №214 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №214 в Центральном районе расположен на Ленина, 58. Телефон: 42-80-38. Закрепленные адреса:

- Гамарника, 80, 80 А, 82, 86;

- Ленина, 56, 56 А, 60;

- Лермонтова, 11, 13, 15, 17, 31;

- имени Лейтенанта Орлова, 2;

- переулок Донской, 3, 5, 7, 9, 11;

- переулок Лермонтова, 2, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №215 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №215 в Центральном районе расположен на Ленина, 73. Телефон: 42-71-77. Закрепленные адреса:

- Дикопольцева, 6, 6 А, 8, 10;

- Ленина, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 83 А, 83 Б;

- Лермонтова, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51 А, 51 Б;

- Мухина, 28, 32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №216 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №216 в Центральном районе расположен в Дальневосточном НИИ технологии судостроения на Ленина, 57. Закрепленные адреса:

- Гамарника, 49, 51;

- Дикопольцева, 7, 9, 11;

- Ленина, 50, 50 А, 52 А, 54, 61, 63, 65, 65 А, 67 (роддом №1);

- Мухина, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24;

- Постышева, 8, 10, 16 А, 18, 20, 22, 23, 25, 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №217 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №217 в Центральном районе расположен в краевой клинической психиатрической больнице на Постышева, 13. Телефон: 21-36-98. Закрепленные адреса:

- Гамарника, 43, 43 В, 45, 45 А, 45 Б, 45 В, 45 Д, 47, 76, 84;

- Ленина, 44, 46, 48;

- Павловича, 8, 16 А, 18, 26, 30, 32, 38;

- Постышева, 1, 2, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №218 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №218 в Центральном районе расположен в школе №32 на Мухина, 6. Телефон: 30-28-67. Закрепленные адреса:

- Вострецова, 6, 8, 17, 19;

- Ленина, 43, 43 А, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

- Мухина, 3, 4 А, 5, 7, 7 А, 9, 11, 13;

- Пушкина, 4, 6, 8, 12, 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №219 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №219 в Центральном районе работает в школе №12 на Ленина, 12. Телефон: 22-17-08. Закрепленные адреса:

- Гамарника, 37, 39, 41, 41 А, 43 А, 43 Б;

- Ленина, 30, 32, 34, 36, 38, 38 А, 40, 40 А, 41, 42;

- Пушкина, 5, 7, 7 А, 9, 11, 13;

- Шеронова, 44, 55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №220 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №220 в Центральном районе расположен в институте переподготовки квалификации на Ленина, 24. Телефон: 21-27-57. Закрепленные адреса:

- Волочаевская, 115, 117, 118, 123;

- Гоголя, 5, 7;

- Дзержинского, 4, 6, 8;

- Ленина, 26, 28, 31, 33, 35;

- Шеронова, 50, 52, 63.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №221 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №221 в Центральном районе расположен в школе №30 на Дзержинского, 3. Телефон: 31-32-05. Закрепленные адреса:

- Волочаевская, 120, 122, 131, 133;

- Дзержинского, 19, 23, 24;

- Запарина, 30, 32;

- Ленина, 25;

- Шеронова, 67, 77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №222 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №222 в Центральном районе расположен на Ленина, 19. Закрепленные адреса:

- Гамарника, 4, 6, 6 А, 8, 9, 11, 15, 15 А, 17, 19;

- Запарина, 1а, 4, 6, 7, 8, 15;

- Калинина, 8, 10;

- Комсомольская, 4, 4 Б, 8, 8 А, 10, 12, 14, 16, 18, 18 А;

- Ленина, 22, 22 А;

- Уссурийская, 5;

- Шуранова, 43, 46, 47, 48 А, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 64 А;

- переулок Гражданский;

- переулок Доступный;

- переулок Конечный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №223 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №223 в Центральном районе расположен в центре социальной работы с населением «Содружество» на Калинина, 50. Телефон: 23-37-92. Закрепленные адреса:

- Запарина, 25, 49, 51 А, 53;

- Калинина, 12, 14, 38, 38 А, 50;

- Ленина, 18 А, 20, 23;

- Фрунзе, 1, 3, 11, 14, 34;

- Уссурийский бульвар, 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №224 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №224 в Центральном районе расположен в начальной школе «Открытие» на Ленина, 6. Телефон: 29-49-51. Закрепленные адреса:

- Истомина, 2, 2 А, 4, 4 А, 4 Б, 5, 7, 9, 9 А, 11 Б, 14, 14 Б, 20, 21, 22 А, 23, 24;

- Кавказская, 1, 1 Б, 5 А, 21, 21 А, 29, 40, 41, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 47, 47 А;

- Калинина, 3, 5, 25 А, 27 А, 31, 33, 37, 41, 43;

- Комсомольская, 28, 30, 34, 38, 38 А, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 53, 53 А, 53 Б, 55, 55 А, 55 Б, 56, 57, 58, 62, 66;

- Ленина, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13/1;

- Набережная, 33 Б, 34, 35;

- Тургенева, 4, 6, 7, 8, 9, 26, 26 Б, 34, 36, 43, 43 А, 45 (детская больница имени Истомина) 48, 49, 50, 50 А, 54, 54 А;

- Фрунзе, 39 А;

- переулок Кавказский, 7 А, 7 В;

- переулок Тургенева, 11 Б, 11 В.

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