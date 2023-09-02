В Железнодорожном районе Хабаровска работают 52 избирательных участка Фото: Иван МАКЕЕВ

В Железнодорожном районе Хабаровска работают 52 избирательных участка. За каждым из них закреплены определенные адреса, жители которых могут участвовать в голосовании по месту прописки. Публикуем список избирательных участков в Железнодорожном районе Хабаровска с адресами и контактами.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №1 в Железнодорожном районе Хабаровска располагается во Дворце культуры железнодорожников по адресу: Клубная, 1. Телефон: 38-22-25. За участком закреплены адреса:

- Аэродромная, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 24, 28;

- Клубная, 6 А, 8, 9, 10;

- Целинная, 21 А;

- Школьная, 2, 4, 5/10, 6, 7 А, 7/11, 8, 8 А, 9, 10, 10 А, 12, 14, 14 А;

- проезд Бригадный, все дома;

- проезд Стрелочный, все дома;

- проспект 60-летия Октября, 66, 76, 82.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №2 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №2 в Железнодорожном районе Хабаровска находится по адресу: Огородная, 1. Телефон: 38-82-79. За ним закреплены адреса:

- Аэродромная, 1, 11, 13, 15, 19, 21, 29, 32, 34, 35 А, 38, 44, 48, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 82, 86, 88, 92, 94, 94 А, 96, 98;

- Автономная, все дома;

- База 29, все дома;

- Ветка БСС, все дома;

- Казанская, все дома;

- Новороссийская, все дома;

- Огородная, все дома;

- Пирогова, все дома;

- Севастопольская, все дома;

- Складская, все дома;

- 2-я Сумская, все дома;

- Целинная, 31, 35, 37, 47;

- Циолковского (улица и переулок), все дома;

- переулок Дунайский, все дома;

- переулок Казанский, все дома;

- переулок Севастопольский, все дома;

- переулок Целинный, все дома;

- шоссе Аэродромное, 3, 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №3 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №3 в Железнодорожном районе Хабаровска расположен по адресу: Школьная, 32. Телефон: 38-23-63. Закрепленные адреса:

- Клубная, 12, 14, 15, 20;

- Школьная, 11, 13, 15, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28;

- проезд Локомотивный, все дома;

- проспект 60-летия Октября, 42, 84, 86, 88, 90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №4 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №4 в Железнодорожном районе расположен в школе №40 имени Маршала СССР Г. К. Жукова по адресу: Школьная, 17. Телефон: 38-21-49. За участком закреплены адреса:

- Клубная, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33;

- Локомотивная, 1, 3, 6, 7, 7 А;

- проезд Светофорный, все дома;

- проспект 60-летия Октября, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 100, 102, 104, 106.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №5 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №5 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в школе №9 по адресу: переулок Клубный, 19. Телефон: 38-29-48. За участком закреплены адреса:

- Клубная, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

- Локомотивная, 9, 11, 11 А, 12, 12 Б, 12 В, 12 Г, 13, 14 б, 15, 16, 18;

- Машинистов, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31;

- проспект 60-летия Октября, 93, 95, 99, 110, 112, 112 А, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 А;

- переулок Клубный, 3, 11, 13, 15;

- переулок Машинистов, 1, 3, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26;

- переулок Школьный, все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №6 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №6 в Железнодорожном районе находится на ж/д вокзале станции Хабаровск-2 по адресу: Балтийская, 4. Телефон: 38-24-36. Адреса, закрепленные за участком:

- Балтийская, все дома;

- Заслонова, все дома;

- Индустриальная, 20, 21 А, 24, 33, 35, 37;

- Кубанская, все дома;

- Перекопская, все дома;

- Республиканская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 А, 18, 20, 22, 26, 30, 32;

- Танковая, все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №7 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №7 в Железнодорожном районе находится в Техникуме транспортных технологий имени Героя СССР А.С. Панова по адресу: Шмаковская, 8 А. Телефон: 38-81-55. Адреса, закрепленные за участком:

- Геодезическая, все дома;

- Зеленая, все дома;

- Канская, все дома;

- Машинистов, 33 А, 35, 35 А, 37, 38, 39, 40, 42;

- Промывочная, все дома;

- Пропарочная, все дома;

- Шмаковская, все дома;

- переулок Канский, все дома;

- переулок Промывочный, все дома;

- переулок Пропарочный, все дома;

- переулок Шмаковский, все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №8 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №87 в Железнодорожном районе находится в гостинице «Чайка» по адресу: Георгиевская, 29. Адреса, закрепленные за участком:

- квартал ДОС, 5 А, 6 А, 6 Б, 13, 14, 16, 20, 32, 33, 37, 47, 48, 53, 57, 58, 59, 69, 74, 76, 78;

- Большой Аэродром, 54;

- 1220 километр, все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №9 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №9 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в Многопрофильном лицее имени 202-й воздушно-десантной бригады по адресу: Шкотова, 14. Телефон: 23-46-49. Список адресов, закрепленных за участком:

- квартал ДОС, 45, 46, 50, 54, 60, 61, 65, 66, 70, 72, 73, 77;

- Бикинская, все дома;

- Иркутская, все дома;

- Кронштадтская, все дома

- Ленская, все дома;

- Океанская, все дома;

- Приморская, все дома;

- переулок Кронштадтский, все дома;

- переулок Океанский, все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №10 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №10 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в поликлинике №7 по адресу: квартал ДОС (Большой Аэродром), 42 А. Телефон: 23-56-59. Список адресов, закрепленных за участком:

- квартал ДОС (Большой Аэродром), 21, 38, 44, 49, 52, 55, 56, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 75;

- Шкотова, 1/2, 3/4, 9 А, 9 Б, 13, 22, 34, 64 Б, 106 А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №11 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №11 в Железнодорожном районе Хабаровска расположен в школе №26 имени Героя РФ Р.Н. Филипова по адресу: Георгиевская, 37. Телефон: 23-62-38. За избирательным участком закреплены дома в квартале ДОС №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 51.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №12 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №12 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в Российском Государственном университете Правосудия по адресу Восточное шоссе, 49. Список адресов, закрепленных за участком:

- Квартал ДОС, 3, 5, 9, 10, 11, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35;

- Большой Аэродром, 6, 14;

- шоссе Восточное, 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №13 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №13 в Железнодорожном районе находится в Хабаровском технологическом колледже по адресу: Восточное шоссе, 2 А. Телефон: 27-60-29. Список адресов, закрепленных за участком:

- Аршинная, все дома

- 1-я Благодатная, все дома;

- Благодатная, все дома

- Горького, 56 А, Б, В, Е, Ж, З, И, К, Л, М, 58, 58 Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, 60 А-В, 62, 62 А, 71 Б;

- Грибная, все дома;

- Живописная, все дома;

- Княжничная, все дома;

- Красный Яр, все дома;

- Купеческая, все дома;

- Курсовая, все дома;

- Лесная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18/1, 24;

- Медовая, все дома;

- Морошковая, все дома;

- Нововыборгская, все дома;

- Перьевая, все дома;

- Подсобное хозяйство, все дома;

- Пригородная, все дома;

- Пушистая, все дома;

- Тенистая, все дома;

- Турбинная, все дома;

- Шкотова, 1;

- Ямская, все дома;

- переулок Благодатный, все дома;

- переулок Верстовой, все дома;

- переулок Заречный, все дома;

- переулок Костромской, все дома;

- переулок Медовый, все дома;

- переулок Нововыборгский, все дома;

- переулок Пермский, все дома;

- переулок Пригородный, все дома;

- переулок Турбинный, все дома;

- шоссе Восточное, 1 В/3, 1 Г/18, 1 Г/27, 1 Д/1, 1 Д/16, 1 Д/21, 1 Е/15, 1 Е/19, 1 Е/41, 1 Е/43, 1 Ж/12, 1 Ж/18, 1 С/14, 2 А, 3, 8, 10, 22, 24 А, 25, 27 А.

- ТС «Алмаз», все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №14 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №14 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в школе №66 по адресу: Горького, 6. Телефон: 22-96-71. Список адресов, закрепленных за участком:

- улица Воспоминаний, все дома;

- Гвардейская, все дома;

- Горького, 1, 2, 3, 4, 4 В, 5, 7, 7 А, 8, 9, 9 А, 11, 11 А, 12, 13, 13 А, 14, 14 А, 15 А, 16, 17, 17 А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 А, 28, 29, 30, 31, 32, 32/2, 34, 35, 36, 38, 39, 39 А, 40, 40 А, 40 В, 41, 42, 43, 44, 45 А, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57;

- Елисейская, все дома;

- Крупской, все дома;

- Молодежная, все дома;

- Новая, все дома;

- Полевая, все дома;

- Рылеева, все дома;

- Трудовая, все дома;

- Цеховая, все дома;

- Энтузиастов, 14, 16, 18;

- переулок Безымянный, все дома;

- переулок Литовский, все дома;

- переулок Полевой, все дома;

- переулок Трудовой, все дома

- переулок Цеховой, все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №15 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №15 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в детско-юношеском центре «Техноспектр» по адресу: Ломоносова, 2. Телефон: 58-53-22. Список адресов, закрепленных за участком:

- Антоновская, все дома;

- Боевая, все дома;

- Дальняя, все дома;

- Донская, все дома;

- Жуковского, 1, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 20, 21, 25, 29, 31, 45 В;

- Кадетская, все дома;

- Кизинская, все дома;

- Крайняя, все дома;

- Ломоносова, все дома;

- Марусинская, все дома;

- Мичурина, все дома;

- Народная, все дома;

- Наумовская, все дома;

- Нельканская, все дома;

- Новосибирская, все дома;

- Сельская, все дома;

- Серова, все дома;

- Софийская, все дома;

- Славянская, все дома;

- Фортунная, все дома;

- Энтузиастов, 1, 3, 4, 9, 10, 11;

- переулок Мичурина, все дома

- переулок Шахтинский, все дома;

- все дома в СНТ Восток, Восток-1, Восток-4, Мичурина, Мичурина-1, Мичурина-2, Мичурина-3, Мичурина-4, Мичурина-5, Мичурина-7, Мичурина-8, Мичурина-9, Мичурина-11, Мичурина-12;

- СОТ Пионер, все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №16 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №16 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в городской поликлинике №8 по адресу: Воровского, 10 А. Телефон: 22-93-56. Список адресов, закрепленных за участком:

- Воровского, 10, 10 А, 12, 16, 18, 19 А, 20, 21, 22, 24, 25;

- Гагарина, 5 А, 5 Б, 7, 9, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №17 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №17 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в школе №27 по адресу: Воровского, 24 Б. Телефон: 22-85-40. Список адресов, закрепленных за участком:

- Воровского, 22 А;

- Гагарина, 1, 1 А-Е;

- Покуса, 26, 28, 30, 36.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №18 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №18 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в Академическом лицее по адресу: Воровского, 24 А. Телефон: 35-10-91. Список адресов, закрепленных за участком:

- Воровского, 27, 27 А, 29, 29 А, 30, 31, 31 А, 36, 37;

- Гагарина, 1 Ж, 3 Б, 10, 12;

- Осетинская, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

- Покуса, 22, 32, 52;

- Семашко, 13.

К участку №18 также относятся Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов №1 на Гагарина, 1 и Хабаровский специализированный дом ветеранов №1 на Покуса, 22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №19 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №19 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в здании Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий по адресу: Гагарина, 2 Г. Телефон: 69-27-69 (добавочный 2025). Список адресов, закрепленных за участком:

- Воровского, 38;

- Гагарина, 2, 2 А, 2 Б, 2 Г, 2 Д, 3, 4, 4 А, 4 Б, 5, 6, 6 А;

- Коммунаров,все дома;

- Осетинская, 1, 1 А, 1 Б, 2, 3, 5, 6, 7, 7 А, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

- Покуса, 18;

- Семашко, 1 А, 3, 5, 7, 9;

- Челябинская, все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №20 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №20 находится в Доме культуры поселка имени Горького по адресу: Жуковского, 4. Список адресов, закрепленных за участком:

- Гагарина, 8, 11 Б, 13, 13 Б, 14, 16, 18;

- Жуковского, 24Г/8, 26, 42, 44/1, 46/9, 66/3, 66/12, 74/20, 76/17, 80/4, 80/17, 82/1, 92;

- Семашко, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 45;

- подстанция Горький, все дома;

- Содружество, все дома;

- СНТ Надежда-2, Сад-4, Содружество;

- СОТ Лесник, Надежда, Надежда-2, 2-я Надежда-1, 2-я Надежда-2, 2-я Надежда-3, 2-я Надежда-4, 2-я Надежда-5, 2-я Надежда-6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №21 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №21 находится в Железнодорожном районе Хабаровска в школе №76 имени А.А. Есягина по адресу: Костромская, 44. Телефон: 27-20-74. Список адресов, закрепленных за участком:

- Костромская, 1, 2 А, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 30 А, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 46 А, 46 Б, 48 А, 48 Б;

- Луговая, все дома;

- Пермская, все дома.

- шоссе Восточное, 30 А, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 50.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №23 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №23 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в помещении ООО «Али» по адресу: переулок Гаражный, 1. Телефон: 27-44-73. Список адресов, закрепленных за участком:

- Костромская, 48, 50, 52, 54, 56, 58;

- Промышленная, все дома;

- переулок и проезд Гаражный, все дома;

- проспект 60-летия Октября, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 144, 146, 150, 154;

- шоссе Восточное, 38, 40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №24 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №24 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в здании МУП «Стрела» по адресу: проспект 60-летия Октября, 188. Телефон: 91-30-02. Список адресов, закрепленных за участком:

- Карла Маркса, 106, 108/1, 108/2;

- Хабаровская, 2, 2 А, 4, 23, 25, 27, 27 А, 33, 33 А, 41;

- переулок Дорожный, все дома;

- проспект 60-летия Октября, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 167 А, 169, 171, 172 А, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 181, 181 А, 183, 185, 185 А, 187, 187 А, 189, 191, 193, 195, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 206 А, 206 В, 207, 208, 211, 213, 215, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №25 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №25 в Железнодорожном районе Хабаровска расположен в Межотраслевом информационно-аналитическом центре по адресу: Карла Маркса, 120. Телефон: 27-61-12. Список адресов, закрепленных за участком:

- Дежнева, все дома;

- Карла Маркса, 110, 112, 114, 118, 118 А, 118 Б, 122, 124, 124 А, 126;

- Кирпичная, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 36, 36 А, 36 Б;

- Саратовская, 2, 2 А, 3, 4, 4 А;

- Хабаровская, 29;

- переулок Дежнева, 1, 3, 3/25, 6, 6/2, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14 А, 15;

- переулок Саратовский, 2, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №26 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №26 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в Хабаровском торгово-экономическом техникуме по адресу: Карла Маркса, 136. Телефон: 27-07-35. Список адресов, закрепленных за участком:

- Антенная, 1;

- Карла Маркса, 115, 115 А, 117, 133, 135, 138, 140, 141, 142, 142 А, 142 В, 142 Г, 142 Д, 142 Е, 142 Ж, 143, 143 А, 144, 144 А, 144/2, 144/2 А, 144/2 Б, 144/2 В, 144/2 Г, 144/2 Д, 146, 146 Б, 146 Б/1, 146 В, 148, 150, 150 Б, 150 В, 150 Г, 150 Д, 150 Е, 150 Ж, 152, 152 А, 154, 154 А, 183;

- Саратовская, 16;

- переулок Кирпичный, все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №27 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №27 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в Краевом центре образования по адресу: переулок Албанский, 3 А. Телефон: 46-54-06. Список адресов, закрепленных за участком:

- Батумская, все дома;

- Выборгская, все дома;

- Ермака, все дома;

- Ишимская, все дома

- Карла Маркса, 143 Б, 143 В, 143 Г, 143 Д, 143 Е, 147, 158, 158 А, 160, 162, 164;

- Мурманская, все дома;

- Оборская, все дома;

- Орловская, все дома;

- Рыбинская, все дома;

- Свирская, все дома;

- Хинганская, все дома;

- Черниговская, 1, 3, 9, 11, 13, 15, 24, 34, 36, 41;

- переулок Батумский, все дома;

- Орловский, все дома;

- Рыбинский, все дома;

- Черниговский, все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №28 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №28 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в школе №23 по адресу: Карла Маркса, 111. Телефон: 33-46-11. Список адресов, закрепленных за участком:

- Албанская, все дома;

- Антенная, 4, 4 А, 6, 8, 9, 9 А, 10, 11, 12, 13, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18, 18 А, 18 Б, 19 Б, 20, 20 Б, 24 А, 24 Б;

- Карла Маркса, 119, 145, 163, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 185, 187, 193, 199, 200 А;

- Санитарная, все дома;

- Хирургическая, все дома;

- переулок Албанский, все дома;

- переулок Антенный, все дома;

- переулок Санитарный, все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №29 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №29 в Железнодорожном районе Хабаровска расположен в школе №80 по адресу: Свердлова, 28. Телефон: 70-05-98. Список закрепленных адресов:

- Большая, 8;

- Демьяна Бедного, 23, 25, 27, 29, 31;

- Карла Маркса, 99 Б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №30 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №30 в Железнодорожном районе находится в Межпоселенческом культурно-досуговом и методическом центре Хабаровского района по адресу: Краснодарская, 51. Телефон: 49-31-18. Список адресов, закрепленных за участком:

- 9-й Гвардейской стрелковой дивизии, все дома;

- Краснодарская, 2 А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21 А, 21 Б, 22, 23, 23 А, 23 Б, 23 В, 23 Д, 24, 25, 25 А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 А, 31 Б, 32, 33, 35, 37, 38, 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №31 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №31 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в МБОУ «Начальная школа - детсад №14» по адресу: Краснодарская, 47 А. Телефон: 27-26-51. Список адресов, закрепленных за участком:

- Абрикосовая, все дома;

- Бархатная, все дома;

- Беговая, все дома;

- Брусничная, все дома;

- Былинная, все дома;

- Вершинная, все дома;

- Виноградная, все дома;

- Геологическая, все дома;

- Голубичная, все дома;

- Декоративная, все дома;

- Долинная, все дома;

- Дубовая, все дома;

- Ежевичная, все дома;

- Жасминовая, все дома;

- Житная, все дома

- Земляничная, все дома;

- Калиновая, все дома;

- Карьерная, все дома;

- Кедровая, все дома;

- Кленовая, все дома;

- Контурная, все дома;

- Корфовская, все дома;

- Краснодарская, 41, 42, 43, 44, 44 Б, 45, 46, 46 А, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 58, 58 А, 59, 59 Б, 59 В/1, 60, 60 Б, 61, 62, 63 Б, 64, 65 А, 65 Б, 66, 67, 67 А, 67 Б, 69 А/1, 69 В, 70/5,71, 71 А, 73, 75, 79, 80, 90, 114 В, 118 А;

- Лирическая, все дома;

- Листопадная, все дома;

- Лозовая, все дома;

- Ольховая, все дома;

- Оригинальная, все дома;

- Осиновая, все дома;

- Пихтовая, все дома;

- Провинциальная, все дома;

- Прудовая, все дома;

- Рельефная, все дома;

- Росписная, все дома;

- Рябиновая, все дома;

- Светлая, все дома;

- Скворечная, все дома;

- Соколиная, все дома;

- Счастливая, все дома;

- Туристическая, все дома;

- Узорная, все дома;

- Утренняя, все дома;

- Уютная, все дома;

- Фермерская, все дома;

- Хуторская, все дома;

- Цветная, все дома;

- Черемуховая, все дома;

- Ягодная, все дома;

- Яровая, все дома;

- переулок Абрикосовый, все дома;

- переулок Бархатный, все дома;

- переулок Краснодарский, все дома;

- переулок Ягодный, все дома;

- СОТ Тополек, Хабаровское, Хабаровское-1, Хабаровское-2, Хабаровское-3, Хабаровское-5;

- учреждения Туберкулезная больница на Карла Маркса, 109 А, Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии на Краснодарской,2 В, Краевая клиническая больница №1 на Краснодарской, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №32 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №32 в Железнодорожном районе находится в школе №47 имени Героя РФ В.А. Тамгина по адресу: Данчука, 14. Телефон: 55-65-63. Список адресов, закрепленных за участком:

- Данчука, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 12, 14 Б, 14 В, 16, 17, 17 А, 18, 19, 19 А, 21, 23;

- Кочнева, 6, 8, 10, 14, 14 А, 14 Б, 14 Д, 14 Е, 15, 16, 16 А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32;

- Моторная, все дома;

- Окружная, все дома;

- Пилотов, все дома;

- переулок и проезд Моторный, все дома;

- переулок Штурманский, все дома;

- шоссе Матвеевское, 2, 2 Б, 4, 6, 8, 10, 12;

- шоссе Чернореченское, все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №33 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №33 в Железнодорожном районе Хабаровска находится по адресу: Матвеевское шоссе, 23. Телефон: 33-56-35. Список адресов, закрепленных за участком:

- Калачеевская, все дома;

- Кочнева, 1 А;

- Лучистая, все дома;

- Марины Расковой, все дома;

- Нестерова, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 75, 77, 79;

- Планерная, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69;

- Посадочная, все дома;

- Рассветная, все дома;

- Трехгорная, 175/1 Д, 175/1 Л, 175 Б/2, 175 Л/9, 175 Л/17, 177, 175 К/17, 175/1 К;

- Шефская, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57/1, 58;

- переулок Матвеевский, все дома;

- переулок Пилотов, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

- переулок Планерный, все дома;

- переулок Шефский, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 44;

- проезд Шефский, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 34;

- шоссе Матвеевское, 14, 16, 18, 20, 20 А, 22, 24, 25, 27, 29, 29 А, 30, 39, 55;

- СНТ Аквариум-2, Аквариум-3, Аквариум-5, Вагонник, Железнодорожный райисполком-1, Железнодорожный райисполком-2, Железнодорожный райисполком-3, Железнодорожный райисполком-5, Зеленый Мыс, Молния-2, Молния-3, Молния-4,

- СОТ Пенсионер, Пионер, Пионер-3, Полет, Полет-1, Полет-2, Полет-3, Полет-4, Полет-5, Полет-6, Полет-7, Пчелка, Пчелка-1, Пчелка-2, Пчелка-3, Пчелка-4, Рассвет, Рожок, Связист, Спутник, Спутник-3, Спутник-4, Спутник-6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №34 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №34 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в Центрк работы с населением «Исток» по адресу: Мирная, 16. Телефон: 33-56-32. Список адресов, закрепленных за участком:

- Ильмовая, все дома;

Летная, 1, 3, 3 А, 4 А, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40;

- Мирная, все дома;

- Нестерова, 1, 2, 2 А, 4, 5, 6, 7, 7-1, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31;

- Планерная, 2, 2 А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 А, 17, 19, 25, 27, 29;

- Троицкая, все дома;

- Шефская, 1, 1 А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

- Штурманская, все дома;

- переулок Мирный, все дома;

- переулок Шефский, 1, 3, 3 А, 4, 5, 5 А, 6, 7, 9, 10, 11, 11 А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30;

- проезд Шефский, 4 А, 4 Б, 18, 20;

-шоссе Матвеевское, 1, 1 А, 1 Б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 50 А, 52 А, 61;

- СОТ Березка-1, Березка-2, Березка-3, Березка-4, Дружба-1, Дружба-3, Дружба-4, Коммунальник-1, Коммунальник-2;

- СНТ Приозерное, Ракета, Росбакалея, Эмалировщик, Энергомаш, Энергомаш-1, Энергомаш-2, Энергомаш 2-4, Энергомаш 2-5, Энергомаш 2-6, Энергомаш 2-7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №35 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №35 находится в помещении Детского технопарка «Кванториум» по адресу: Карла Маркса, 113. Список адресов, закрепленных за участком:

- Демьяна Бедного, 14;

- Карла Маркса, 105, 105 А, 128, 128 А, 130, 132, 132 А, 132 Б, 132 В, 132 Г, 132 Д, 132 Е, 134;

- Саратовская, 8 А, 10, 10 А, 10 Б;

- переулок Дежнева, 17, 19, 19 А;

- переулок Саратовский, 6, 8, 14, 19, 23.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №36 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №36 в Железнодорожном районе Хабаровска находится по адресу: Карла Маркса, 95. Телефон: 46-18-80. Список адресов, закрепленных за участком:

- Большая, 4, 6 А, 10, 12;

- Карла Маркса, 93, 97, 99, 99 А;

- Свердлова, 30, 32, 34, 36.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №37 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №37 в Железнодорожном районе Хабаровска расположен в школе №13 по адресу: Большая, 30. Телефон: 70-10-13. Список адресов, закрепленных за участком:

- Авиационная, все дома;

- Большая, 5, 7, 9, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90;

- Восточный семафор, все дома;

- Демьяна Бедного, 19, 21;

- Корейская, все дома;

- Куйбышева, все дома;

- Лазо, 2, 2 Б, 4, 6, 8, 10 А, 10 А/2, 14, 14 А, 16, 18, 20, 21, 29, 29-1, 30, 31, 32, 34, 34 А, 36, 40, 42, 43, 43 А, 43 Б, 44, 45, 45 А, 46, 47 А, 47 Б, 48, 49, 49 А, 50, 51, 51 А, 51/1, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59/10, 60, 61, 61/3, 62, 63, 63/5, 63/6, 63/7, 63/9, 64, 65, 65/2, 65/5, 65/6, 65/7, 67, 67/7, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84/7, 86, 88/1, 88/3, 88/5, 88/9, 90/3, 90/5, 90/6, 92/3, 92/4;

- Невская, все дома;

- Почтовая, все дома;

- Пугачева, все дома;

- Раздольная, все дома;

- Свердлова, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 18 А, 19, 21, 23, 24, 26;

- Чернореченская, все дома;

- Ярославская, все дома;

- переулок Почтовый, все дома;

- переулок Свердлова, все дома;

- переулок Ухтомского, все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №38 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №38 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в здании Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Шатова, 2/1. Телефон: 47-25-01. Список адресов, закрепленных за участком:

- Героев Пассаров, 43/4, 43/6, 43/8, 43/10, 43/12, 43/22, 45/6, 47/15, 47/21, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/7, 49/8, 49/9, 49/11, 49/13, 49/17, 49/19, 49/21, 49/22, 49/23, 49/25, 49/26, 49/31, 51/1, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/8, 51/9, 55/4, 55/6, 55/8, 51/10, 51/11, 51/12, 51/14, 51/15, 51/16, 51/17, 51/18, 51/19, 51/20, 51/21, 51/22, 51/23, 51/24, 51/25, 51/27, 55/12, 55/14, 55/16, 55/18, 55/20, 55/22, 55/24;

- Кола Бельды, все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №39 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №39 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в спорткомплексе «Галактика по адресу: Чехова, 20 А. Телефон: 78-10-79. Список адресов, закрепленных за участком:

- Большая, 85, 87, 87 А, 87 Б, 89, 91;

- Вишневая, все дома;

- Владимирская, все дома;

- Грушевая, все дома;

- Романовская, все дома;

- Садовая, все дома;

- переулок Степной, все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ №40 и №41 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательные участки №40 и №41 в Железнодорожном районе Хабаровска находятся в школе №77 по адресу: Чехова, 20. Список адресов, закрепленных за участком №40:

- Беломорская, 65, 67;

- Большая, 87 В;

- Вяземская, 9, 9 А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

Список адресов, закрепленных за участком №41:

- Беломорская, 69;

- Большая, 99, 101, 103, 105;

- Воронежская, 38, 38 А, 40, 46, 48, 50, 52;

- Днепровская, все дома;

- Магнитогорская, все дома;

- Чехова, 2, 24;

- Уфимская, все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №42 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №42 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в Детско-юношеском центре «Сказка по адресу: Сигнальная, 4. Телефон: 98-04-53. Список адресов, закрепленных за участком:

- Большая, 87 Г;

- Вяземская, 8, 10;

- Сигнальная, 2, 2 А, 2 Б, 2 В, 4;

- Чехова, 4, 6, 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №43 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №43 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в библиотеке имени Гайдара по адресу: Ленинградский, 9. Телефон: 30-13-13. Список адресов, закрепленных за участком:

- Владивостокская, 22, 24, 35, 37, 38 А, 42, 49, 51, 53, 57 А, 59, 61, 61 А, 63, 65, 67;

- Войкова, 20;

- Ким-Ю-Чена, 79;

- Ленинградская, 41, 51, 53 (все корпуса);

- Некрасова, 6, 16;

- переулок Ленинградский, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №44 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №44 в Железнодорожном районе Хабаровска расположен в здании детско-юношеского центра «Восхождение» по адресу: Ленинградская, 71. Телефон: 38-98-52. Список адресов, закрепленных за участком:

- Амурский бульвар, 62, 64, 66;

- Владивостокская, 26, 30, 32, 34, 34 А, 38, 40, 44, 44 А, 44 Б;

- Ленинградская, 49, 52, 56, 56 А, 56 Б, 56 В, 56 Г, 63, 65, 67, 69, 77;

- переулок Ленинградский, 11, 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №45 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №45 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в школе №15 по адресу: Серышева, 53. Телефон: 56-60-94. Список адресов, закрепленных за участком:

- Амурский бульвар, 59, 63;

- Ленинградская, 62, 83, 85, 87, 89, 91, 91 А, 93, 99;

- Некрасова, 52, 54;

- Первомайская, 18, 27;

- Серышева, 88, 98;

- Станционная, 3, 5, 6, 8, 8 А, 10, 12, 17, 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №46 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №46 в Железнодорожном районе находится в здании Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС) по адресу: Некрасова, 81. Телефон: 40-70-64. Список адресов, закрепленных за участком:

- Герасимова, 38;

- Некрасова, 64, 66, 68, 70;

- Станционная, 20, 27, 29, 31;

- Яшина, 80, 87 А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №47 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №47 в Железнодорожном районе Хабаровска находится по адресу: Лазо, 3 В. Телефон: 73-88-57. Список адресов, закрепленных за участком:

- Беломорская, 1, 3, 4, 5, 5 А, 7, 7 А, 8, 9, 10, 10 А, 10/42, 12 А, 15, 17, 19 А, 19 Б, 21, 23, 24, 25, 27;

- Декабристов, все дома;

- Деповская, все дома;

- Железнодорожная, 3, 5, 7, 10, 10 А, 11, 13, 13 А, 17, 17-2, 18 А, 19, 20 А, 21, 22, 25;

- Заозерная, все дома;

- Лазо, 9, 11, 11 А, 13, 15;

- Рабочая, все дома;

- Сенная, все дома;

- Сигнальная, 7, 11, 17, 19, 23, 26;

- Смоленская, все дома;

- Соревнования, все дома;

- Транспортная, все дома;

- Ухтомского, все дома;

- переулок Смоленский, все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №48 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №48 в Железнодорожном районе расположен по адресу: Больничная, 2 Ж. Телефон: 98-05-28. Список адресов, закрепленных за участком:

- Алтайская, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 42, 46, 48, 50, 50 Б;

- Армавирская, все дома;

- Безымянная, все дома;

- Больничная, все дома;

- Воронежская, 2, 5, 6, 8, 8 А, 8 Б, 10, 21, 23, 25, 27;

- Казбекская, 19, 21, 23, 23 Б, 25, 25 А, 29, 29 А, 33, 35, 36, 36 А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51 А, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62 А, 63, 64, 65, 65 А, 66, 67, 68, 69, 69 А, 70, 71 А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 94 А, 96, 98, 100, 104, 108, 110, 112, 112 А, 116, 118;

- Камская, все дома;

- Кима, все дома;

- Магнитная, все дома;

- Николаевская, 55 А, 57, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70;

- Нефтяная, все дома;

- Охотничья, все дома;

- Паровозная, все дома;

- Передовая, все дома;

- Поселковая, 69, 71, 73, 73 А;

- Профсоюзная, 2 А, 8;

- Свободная, все дома;

- Северная, 1, 3, 6 А, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24 А, 24 Б;

- Черноморская, 28, 30, 30 А, 31, 32, 33, 34, 35 А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61 А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 91, 93, 101, 103;

- Шелеста, 2, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 29 А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41 А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 92, 96, 98, 100;

- переулок Кима, все дома;

- переулок Магнитный, все дома;

- переулок Магистральный, все дома;

- переулок Минометный, все дома;

- переулок Нефтяной, все дома;

- переулок Охотничий, все дома;

- переулок Передовой, все дома;

- переулок Повторный, все дома;

- переулок Черноморский, все дома;

- переулок Шелеста, все дома;

- проезд Казбекский, все дома;

- проезд Малый, все дома;

- проезд Минометный, все дома;

- проезд Повторный, все дома;

- проезд Средний, все дома;

- Воронежская, 49 (Клиническая больница «РЖД-Медицина»).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ №49 и №53 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательные участки №49 и №53 в Железнодорожном районе Хабаровска находятся в лицее «Звездный» по адресу: Шатова,2/2. Телефон участка №49: 47-44-27. Номер участка №52: 47-44-44.

Список адресов, закрепленных за участком №49:

- Героев Пассаров, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4;

- Редько, все дома;

- Совхоз Дорурса, все дома;

- Совхозная, 31, 31 А, 31 В, 31 Д, 31/1 Б, 35/1, 35/1 Б, 37, 53, 61, 65, 69 Б, 106, 116.

Список адресов, закрепленных за участком №53:

- Агатовая, 1, 5, 6 А, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 26;

- Алмазная, 7, 9, 11, 13, 21;

- Жемчужная, 2, 5, 6, 8, 15, 16, 22;

- Шатова, 2, 2 А, 4, 4 А, 6, 6 А, 8, 8 А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №50 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №50 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в здании поликлиники №24по адресу: Вяземская, 7 А. Телефон: 43-68-89. Список адресов, закрепленных за участком:

- Большая, 91 А, 93, 95, 97, 108, 112, 114, 116, 118, 122, 134, 136, 138, 142, 144;

- Вяземская, 1, 3, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №51 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №51 в Железнодорожном районе Хабаровска находится в помещении Паспортно-визового сервиса МВД РФ по адресу: Воронежская, 77. Телефон: 70-12-01. Список адресов, закрепленных за участком:

- квартал Амур, все дома;

- Алтайская, 3 А, 4 А, 5, 6, 8, 9, 9 А, 10, 13, 14, 15, 15 А, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

- Беломорская, 74, 76, 78, 81, 84, 85а, 86, 88, 90;

- Брянская, все дома;

- Волжская, все дома;

- Воронежская, 32, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 78, 81, 82, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 128, 130, 132, 134;

- Вяземская, 38, 40, 42, 46, 48, 52, 54;

- Дарвина, 1 А, 2, 2 А, 4, 4 А, 7;

- Енисейская, все дома;

- Железнодорожная, 66, 71, 75, 77, 78, 79, 80, 80 А, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 95 А, 96, 99, 99 Б, 99 В, 101, 103, 104, 105;

- Заводская, все дома;

- Казбекская, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 13 А, 15, 15 А, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

- Киевская, 1, 2, 2 А, 3, 3 А, 4, 5, 7, 8, 8 А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 А, 18, 18 А, 22, 26 А, 28;

- Колхозная, все дома;

- Короленко, все дома;

- Крымская, все дома;

- 2-я Крымская, все дома;

- Минина, все дома;

- Минская, 1, 2, 2 А, 2 Б, 3, 3 А, 4, 4 А, 5, 7, 8, 8 А, 9, 10, 12, 12 А, 13, 15, 15 А, 17, 18, 20, 21, 22, 23;

- Николаевская, 1, 1 А, 2, 3, 4, 5, 7, 7 А, 7 Б, 8, 9, 9 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15 А, 16, 17 А, 18, 19, 20, 21, 22, 22 А, 22 Б, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 А, 30, 31, 32, 32 А, 33, 34, 34 А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 А, 43, 43 А, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 58 А, 60;

- Овражная, все дома;

- Онежская, все дома;

- Пожарского, все дома;

- Поселковая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 32 А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 45 А, 45 Б, 46, 48, 50, 51, 54, 56, 56 А, 57, 60, 61, 62, 63, 63 А, 64, 65;

- Профсоюзная, 10 А, 12 А, 14, 14 А, 16, 16 А, 20, 24, 29;

- Северная, 23, 25, 25 А, 27, 29, 30, 30 А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43 А, 44, 47, 47 А, 48, 50;

- Совхозная, 2, 2 А, 3, 4, 5, 6, 7 А, 8, 9, 9 А, 10, 11, 11 Б, 12, 13 А, 14, 17, 17 А, 18, 21, 21 А, 22, 23, 26, 27, 28, 32, 34 А, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58 А, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86 А, 86 Б, 86 В, 88, 88 А, 88 Б, 88 Г, 90, 90 А, 90 Б, 90 В, 90 Г, 92, 92 В, 94, 94 А, 94 В, 94 Г, 96, 96 А, 96 Б, 96 В, 96 Г, 98, 100, 100 А, 100 Б, 100 В, 100 Г, 100 Д, 100 Ж, 104, 122 А;

- Станиславского, все дома;

- Степана Разина, все дома;

- Тельмана, все дома;

- Тунгусская, все дома;

- Черноморская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24 А, 25, 27, 29;

- переулок Брянский, все дома;

- переулок Минский, все дома;

- переулок Октябрьский, все дома;

- переулок Степана Разина, все дома;

- переулок Тунгусский, все дома;

- проезд Октябрьский, все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №52 В ХАБАРОВСКЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №52 в Железнодорожном районе находится в Хабаровском техническом колледже по адресу: Тихоокеанская, 132, тел. Телефон: 37-49-57. Список адресов, закрепленных за участком:

- Анюйская, все дома;

- Бородинская, все дома;

- Воронежская, 107, 131, 133, 135, 137, 139;

- Дарвина, 8, 8 А, 13, 14, 15;

- Киевская, 23, 31, 35, 37;

- Минометная, все дома;

- Минская, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 35 А, 36, 37, 38, 39 А, 43, 45, 47, 49, 51;

- Одесская, все дома;

- Северная, 56, 56 А, 57, 58, 59, 60, 60 А, 62, 66, 68, 69, 72;

- Челнинская, все дома;

- Чукотская, все дома;

- Шелеста, 112, 114, 116, 118, 120;

- переулок и проезд Анюйский, все дома;

- Бородинский, все дома;

- Одесский, все дома;

- Поселковый, все дома;

- Чукотский, все дома.

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