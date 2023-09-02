80 избирательных участков работают в Индустриальном районе Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Индустриальном районе Хабаровска работают 80 избирательных участков. За каждым из них закреплены адреса, жители которых могут участвовать в голосовании по месту прописки. Публикуем список избирательных участков в Индустриальном районе Хабаровска с адресами и контактами.

*Если номера домов не указаны, значит, избирательный участок обслуживает всех жителей улицы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №54 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №54 в Индустриальном районе Хабаровска находится в школе №10 по адресу: Дзержинского, 9. Телефон: +7 (914) 170-04-14. Адреса, закрепленные за участком:

- Блюхера, 1 А, 2, 2 Б, 4, 8, 10, 12, 14, 20;

- Пионерская, 1/2, ½ А, 1/2 Б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №55 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №55 в Индустриальном районе Хабаровска находится также в школе №10 на Дзержинского, 9. Телефон: 22-20-74. Адреса, закрепленные за участком:

- Блюхера, 1, 3, 5, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 18 А;

- Волочаевская, 68, 70, 70 А, 73 А, 74, 74 А, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 95, 97 Б, 107;

- Гамарника, 22, 24;

- Уссурийская, 7, 8, 12, 14;

- Шеронова, 1, 3, 5, 7 А, 9;

- переулок Волочаевский, 2, 2 А, 4, 7, 10;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №56 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №56 в Индустриальном районе Хабаровска находится в здании «Хабаровскэнергосбыта» по адресу: Слободская, 12. Телефон: 37 84 73. Адреса, закрепленные за участком:

- Гамарника, 58, 60, 62, 64, 72;

- Павловича, 1, 1а, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7а, 11а, 11а/1, 11а/2;

- Слободская, 2 А, 2 Д, 2 Е, 2 Ж, 2 З, 2 И, 4, 8, 10 А, 16, 23, 25;

- Уссурийская, 37, 39, 41/3;

- Шеронова, 28;

- переулок Лагерный, 5, 11;

- переулок Смены, 3, 4, 5, 6, 6 А, 7, 7 А, 10, 10 А, 10 Б, 10 Ж, 11, 16;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №57 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №57 в Индустриальном районе Хабаровска находится в здании Краевой клинической больницы №2 по адресу: Павловича, 1 Б. Телефон: 47-42-77. За участком закреплены учреждения:

- Краевая клиническая больница №2 на Павловича, 1 Б;

- Медико-санитарная часть МВД РФ по Хабаровскому краю на Павловича, 1 В;

- Родильный дом №2 в переулке Казарменном, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №58 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №58 в Индустриальном районе Хабаровска находится в начальной школе школа «Первые шаги» по адресу: Королева,3. Телефон: 36-07-23. Адреса, закрепленные за участком:

- 65-летия Победы, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/13, 1/14, 1/15;

- Глинная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39;

- Черепичная, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

- Юности, 17 А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №59 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №59 в Индустриальном районе Хабаровска находится в школе №19 по адресу: Волочаевская, 30. Телефон: 59-46-01. Адреса, закрепленные за участком:

- Ватутина, 48;

- Верхнеудинская, 11;

- Волочаевская, 21, 23, 25, 27, 28, 38, 50;

- Цимлянская, 1, 3, 3 А, 4 А, 5, 6, 7, 8, 8 А, 9, 10, 12, 12 А, 13 А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28;

- переулок Азовский, 3, 5, 7, 9;

- переулок Казарменный, 15;

- переулок Картографический, 2, 3 А, 4, 5, 5 А, 6, 7, 7 А, 8, 8 А, 9 А, 10, 11, 12, 14;

- переулок Молдавский, 7, 9, 14, 14 А;

- переулок Облачный, 2, 4 А, 4 В, 12, 18, 18 А, 40, 42, 44;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №60 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №60 в Индустриальном районе расположен в здании Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания по адресу: Волочаевская, 1. Телефон: +7 (914) 170-25-39. Адреса, закрепленные за участком:

- Ватутина, 18;

- Верхнеудинская, 7, 21, 31, 31/16;

- Волочаевская, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22;

- Местная;

- Чекалина;

- переулок Местный;

- переулок Черепичный;

- переулок Трубный, 13, 17;

- проезд Черепичный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №61 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №61 в Индустриальном районе Хабаровска расположен в Правовом лицее имени Сергея Николенко по адресу: переулок Трубный, 7. Телефон: 21-51-16. Адреса, закрепленные за участком:

Ватутина, 16;

- Волочаевская, 7, 9;

- Олега Кошевого, 9, 10;

- переулок Трубный, 2, 8, 10, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №62 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №62 в Индустриальном районе находится в здании Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности по адресу: Ремесленная, 8. Телефон: 58-00-00 (добавочный номер 205). Адреса, закрепленные за участком:

- Ладожская,3, 4, 5, 21;

- Оборонная, 4, 5;

- Олега Кошевого, 9 А, 9 Б;

- Ремесленная;

- Шевчука, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 42, 44, 46;

- переулок Ладожский;

- переулок Ремесленный;

- Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России на Ремесленной, 18/ переулок Ладожский, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №63 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №63 в Индустриальном районе находится в Хабаровском колледже отраслевых технологий и сферы обслуживания по адресу: Волочаевская, 1. Телефон: 36-74-60. Адреса, закрепленные за участком:

- Ватутина, 11;

- Волочаевская, 2 А, 5, 5 В;

- Краснореченская, 221, 223, 225, 225/1, 225/2, 227, 227 А, 227 Д;

- Оборонная, 7, 8, 8 А, 8 Б, 9, 9 А, 10, 11, 12, 13, 14 А, 16, 18, 18 Б, 18 Д, 20, 22 А;

- Олега Кошевого, 2, 3 А, 4, 5, 6, 7, 7 А, 8, 11, 12, 13;

- Шевчука, 30, 30 А, 30 Б, 36, 36 А, 38, 40;

- переулок Трубный, 8 А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №64 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №64 в Индустриальном районе Хабаровска находится в гимназии №1 по адресу: Юности, 32. Телефон: 36-29-20. Адреса, закрепленные за участком:

- 1220 километр, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 27, 39;

- Космическая, 13, 13 А, 13 Б, 13 В, 13 Г, 15, 17;

- Юности, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 28 А, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №65 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №65 в Индустриальном районе находится в помещении Хабаровского педагогического колледжа имени Героя СССР Л. Калараша по адресу: Космическая, 7. Телефон: 31-91-18. Адреса, закрепленные за участком:

- Калараша, 14, 14 А, 16, 18, 20, 20 А, 27, 29, 31;

- Космическая, 3, 5, 5 А, 5 Б, 5 В, 9, 9 А, 9 Б, 9 В, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №66 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №66 в Индустриальном районе Хабаровска находится в спортшколе «Феникс» по адресу: Королева, 4 Б. Телефон: 8 (914) 170-25-67. Адреса, закрепленные за участком:

- Калараша, 8, 10, 12, 15, 17, 23, 25;

- Королева, 2 А, 4, 4 А, 6, 7, 8, 8 А, 8 Б, 9, 11, 12, 12 А, 12 Б, 13, 14;

- переулок Бурейский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №67: СПИСОК АДРЕСОВ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Избирательный участок №67 в Индустриальном районе Хабаровска находится в здании начальной школы «Первые шаги» по адресу: Королева, 3. Телефон: 36-39-04. Адреса, закрепленные за участком:

- Бурейская;

- Калараша, 7, 9, 11, 13;

- Краснореченская, 122, 128;

- Юности, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 А, 12, 13, 13 А, 14, 16, 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №68 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №68 в Индустриальном районе Хабаровска находится по адресу: Пионерская, 50. Телефон: 33-72-01. Адреса, закрепленные за участком:

- Павла Морозова, 97, 132;

- Пионерская, 50;

- Сысоева, 17, 18, 19, 21;

- переулок Инский, 13, 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №69 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №69 в Индустриальном районе Хабаровска находится в помещении школы №62 по адресу: Шимановская, 2 А. Телефон: 36-08-76. Адреса, закрепленные за участком:

- Краснореченская, 201, 201 А, 203, 205, 207, 209, 211;

- Радищева, 8 А, 8 Б, 8 В, 8 Г, 12, 14, 16;

- Шимановская, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10;

- переулок Инский, 1, 1 А, 3, 5, 7, 9, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №70 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №70 в Индустриальном районе Хабаровска находится на территории «Комбината питания» по адресу: Бурейская, 2 Б. Телефон: 36-27-16. Закрепленные адреса:

- Калараша, 2, 2 А, 3, 4, 4 А, 4 Б, 5, 6, 6 А, 6 Б, 6 В;

- Путевая, 12 А, 12 Б, 12 В.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №71 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №71 расположен в лицее «Вектор» по адресу: Путевая, 2 А. Телефон: 36-40-68. За участком закреплены дома на улице Калараша №№ 22, 22 А, 24, 24 А, 26, 28, 30, 30 А, 32, 34, 36.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №72 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №72 в Индустриальном районе находится в Хабаровском государственном институте культуры по адресу: Краснореченская, 112. Телефон: 56-35-40. Адреса, закрепленные за участком:

- Краснореченская, 106, 114, 114 А, 116, 197, 199;

- Путевая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 А, 8 Б, 8 В, 14;

- переулок 3-й Путевой, 1, 2, 3, 5, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №73 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №73 в Индустриальном районе Хабаровска находится по адресу: Кубяка, 7. Телефон: 36-29-66. Адреса, закрепленные за участком:

- Береговая;

- Заречная;

- Насыпная;

- Релочная;

- Кубяка, 3, 3 А, 3 Б, 5, 5 А, 5 Б, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22;

- переулок Насыпной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №74 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №74 в Индустриальном районе находится в здании Хабаровского промышленно-экономического техникума по адресу: Краснореченская, 104. Телефон: 47-50-41. За участком закреплены дома на улице Краснореченской №№ 102 А, 177, 179, 181, 181 А, 183, 185, 185 А, 187, 189, 191, 193.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №75 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №75 находится в школе №68 по адресу: переулок Байкальский, 4 А. Телефон: 33-66-66. Адреса, закрепленные за участком:

- Байкальская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 55, 57, 73;

- Двинская, 1, 2, 6, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27 А, 54 А;

- Докучаева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 25 А;

- Комитетская, 5, 12 А;

- Краснореченская, 167, 169, 171, 173, 179 А;

- Тимирязева, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

- переулок Байкальский, 4, 8, 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №76 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №76 находится в Хабаровском педагогическом колледже по адресу: переулок Байкальский, 6. Телефон: 33-99-03. Адреса, закрепленные за участком:

- Пионерская, 40, 42, 44, 46, 48;

- переулок Байкальский, 5, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №77 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №77 в Индустриальном районе Хабаровска расположен в школе №24 имени Д. Желудкова по адресу: Флегонтова, 2 А. Телефон: 36-08-60. Закрепленные адреса:

- Балтийская, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 115 А, 117, 117 Б;

- Краснореченская, 98, 100, 163, 165;

- Трамвайная, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

- Флегонтова, 6, 10, 12, 13, 14, 14 А, 14 Б, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25 А, 27;

- переулок Трамвайный, 17;

- проезд Трамвайный, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10;

- Флегонтова, 8 (АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие»).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №78 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Участок №78 в Индустриальном районе находится в Хабаровском промышленно-экономическом техникуме по адресу: Краснореченская, 145. Телефон: 54-11-75. Адреса, закрепленные за участком:

- Ипподромная;

- Ангарская, 3, 3 А, 5 А, 13;

- Индустриальная, 1, 1 А, 1 В, 2, 2 А, 2 Г, 2 Д, 2 Е, 3, 3 А, 4, 5, 7;

- Краснореченская, 141, 143, 147, 149, 155 А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №79 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №79 в Индустриальном районе Хабаровска находится в Доме культуры по адресу: Световая, 9. Телефон: 39-09-89. Адреса, закрепленные за участком:

- Восточная, 12;

- Западная;

- Индустриальная, 9;

- Краснореченская, 76, 78, 80, 80 А, 82, 82 А, 84, 84 А, 86, 127 А, 129, 133;

- Узловая, 1, 3, 3 А, 6, 8;

- Урицкого, 14, 14 А, 16, 16 А, 18, 18 А, 20, 22

- Центральная, 10, 15, 17, 37 А, 49, 49 А, 51, 51 Б, 53, 53 Б, 55, 55 А, 55 Б, 57;

- проезд Иртышский, 11, 11 А, 12, 13, 14, 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №80 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №80 находится в здании школы №87 имени летчика-спасателя челюскинцев А.П. Светогорова по адресу: проезд Иртышский, 6. Телефон: 54-39-36. Адреса, закрепленные за участком:

- Бийская, 2;

- Иртышская;

- Краснореченская, 113, 113 А, 113 Б, 117, 117 А, 119, 123, 125;

- Урицкого, 6, 8;

- переулок Иртышский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №81 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №81 в Индустриальном районе Хабаровска находится в начальной школе «Открытие» по адресу: Ургальская, 8. Телефон: 53-57-81. Закрепленные адреса:

- Аксенова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 35;

- Световая, 1, 2, 3, 7, 8;

- Узловая, 13, 21;

- Ургальская;

- Центральная, 2, 8, 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №82 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №82 в Индустриальном районе находится в здании поликлиники №11 по адресу: Краснореченская, 107 А. Телефон: 8 (914) 170-29-39. Адреса, закрепленные за участком:

- Айвазовского, 4, 4 А, 5, 10, 10 А, 12, 14, 20;

- Атлантическая, 9, 10/4, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26;

- Богачева, 1, 2, 5;

- Гастелло, 56, 58, 59, 61, 61 А, 62, 63, 63 А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80;

- Краснореченская, 64, 66, 68, 72, 97, 101, 101 А, 103, 103 А, 105 А, 107, 109;

- Крестьянская, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51;

- Омская, 7, 9, 9а, 11, 17;

- Репина, 5, 7, 9, 9 А, 11, 12, 13, 14, 15, 15 А, 17, 18, 18 А, 19;

- Союзная, 29, 29 Б;

- Сурикова, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

- Фурманова, 35, 44;

- Халтурина, 40, 41, 41 А, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58;

- переулок Айвазовского, 4, 6, 7, 8, 9, 12;

- переулок Фурманова, 1, 3, 5, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №83 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: АДРЕСА

Избирательный участок №83 расположен в общежитии Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания по адресу: Сурикова, 4 А. Телефон: 51-39-94. Адреса, закрепленные за участком:

- Краснореченская, 52, 54, 54 А, 56, 60, 81, 83, 85, 85 А, 93 А, 95, 95 А;

- Союзная, 7, 8, 11, 13, 25, 27, 27 А, 27 Б, 29 А, 90, 92;

- Сурикова, 4, 4 А, 6;

- Фурманова, 7 А, 19, 21, 25.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №84 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №84 в Индустриальном районе Хабаровска находится в Городской клинической больнице имени профессора Г.Л. Александровича по адресу: Аксенова, 41. Телефон: 53-61-23. Участок обслуживает только адрес медицинского учреждения.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №85 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №85 в Индустриальном районе Хабаровска находится по адресу: Архангельская, 25. Телефон: 52-15-28. Адреса, закрепленные за участком:

- Аксенова, 22, 22 А, 24, 26, 28, 30, 30 А, 43, 45, 47, 49, 51, 51 А;

- Архангельская, 23, 23а, 27;

- Карельская;

- Халтурина, 4;

- переулок Карельский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №86 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №86 в Индустриальном районе Хабаровска расположен в школе искусств №6 по адресу: Аксенова, 55. Телефон: 53-61-08. Адреса, закрепленные за участком:

- Аксенова, 32, 32 А, 34, 36, 40;

- Архангельская, 48 А;

- Белорусская, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 52, 52а, 54, 56, 58;

- Вологодская, 14, 14 Б, 18, 26, 28, 30, 32, 34, 34 а, 37, 41, 43, 45, 45 а, 47, 49, 51, 53;

- Халтурина, 30 А, 30 Б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №87 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: АДРЕСА

Избирательный участок №87 работает в школе №72 по адресу: Архангельская, 50. Телефон: 53-63-61. Закрепленные адреса:

- Армейская;

- Архангельская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 26/3, 28, 30, 32, 34 А, 36 А, 38, 42;

- Атлантическая, 2, 6, 7, 8;

- Ачинская;

- Белорусская, 4, 6, 19, 21, 33, 35, 37;

- Гастелло, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47Б, 48, 49, 49 В, 50, 50 А, 51, 52, 53, 54, 55, 57;

- Кишиневская;

- Крестьянская, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

- Омская, 10, 16, 18, 18 А, 20, 22, 24, 26;

- Оршская;

- Охотская;

- Сахалинская;

- Сунгарийская;

- Томская;

- Фадеева;

- Халтурина, 2, 2 Б, 3, 6, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 32, 35, 36, 37, 38;

- переулок Крылова;

- переулок Сахалинский;

- переулок Смежный;

- переулок Темниковского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №88: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №88 в Индустриальном районе Хабаровска находится в школе №70 по адресу: Ворошилова, 55. Телефон: 51-38-96. Адреса, закрепленные за участком:

- Ворошилова, 39, 41, 41 А, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 61;

- Фурманова, 2 А, 4 А, 8, 8 А;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №89 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №89 расположен в лицее «РИТМ» по адресу: Фурманова, 1. Телефон: 50-53-87. Адреса, закрепленные за участком:

- Краснореченская, 46, 48, 52 А;

- Суворова, 11, 13, 15, 15 А, 17 А, 19, 26;

- Фурманова, 2, 4, 6, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №90 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №90 работает на базе школы №29 по адресу: Союзная, 1. Телефон: 54-56-77. Адреса, закрепленные за участком:

- Краснореченская, 65, 67, 69, 71, 71 А, 73, 75, 75 А, 77, 79;

- Пионерская, 3, 5;

- Союзная, 1 Б, 5, 72, 82, 82 А;

- Суворова, 1;

- Союзная, 80 (Детская городская клиническая больница №9), 86 (Дерматовенерологическое отделение №2 Краевого кожно-венерологического диспансера).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №91 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №91 в Индустриальном районе Хабаровска находится в здании Дворца Дружбы «Русь» по адресу: Герцена, 2. Телефон: 91-01-39. Адреса, закрепленные за участком:

- Герцена, 1, 3, 3 А, 5, 7, 7 А, 17;

- Краснореченская, 40, 40 А, 42, 42 А, 57, 57 А, 59, 59 А, 61, 63;

- Союзная, 64, 66, 68, 70;

- Суворова, 6, 8, 10, 10 А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №92 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №92 в Индустриальном районе работает в Хабаровском техникуме городской инфраструктуры и промышленного производства по адресу: Краснореченская, 45. Телефон: 54-63-75. Адреса, закрепленные за участком:

- Кабельная, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

- Карагинская;

- Краснореченская, 32, 34, 36, 43, 45, 47, 49, 51, 53;

- Кузбасская;

- Прогрессивная, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

- Союзная, 58, 60, 62

- Якутская;

- переулок Кабельный;

- переулок Якутский;

- Прогрессивная, 2 Б (Детская клиническая больница имени А.К. Пиотровича).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №93: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №93 в Индустриальном районе находится в помещении центра театрального искусства «Бенефис» по адресу: Ворошилова, 3. Телефон: 51-16-44. Адреса:

- 8-е Марта, 1, 1 А, 1 Б, 2, 2 А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44;

- Башенная, 1, 1 А, 1 Б, 1 В, 2, 2 А, 2 Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16 А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 39 А, 40, 41, 41/25, 42, 44;

- Войсковая, 2 А, 2 Б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 А, 16, 16 А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;

- Ворошилова, 1, 3, 4, 6;

- Даурская, 1, 1 А, 2, 2 А, 2 Б, 2 В, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 27 А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40;

- Коломенская, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 21 А, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/13, 36, 38;

- Парковая;

- Южная, 9, 15, 17, 19, 21, 21 А, 23, 27, 29, 31;

- переулок Нагорный, 1, 1 А, 2, 2 А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 29, 31, 33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №94 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №94 в Индустриальном районе Хабаровска находится в школе №56 по адресу: Герцена, 12. Телефон: 54-69-52. Адреса, закрепленные за участком:

- Герцена, 8 А, 10, 14, 16, 19;

- Краснореченская, 34 А, 34 Б, 36 А;

- Кутузова, 2, 3, 3 А, 4;

- Прогрессивная, 21, 23, 25, 27, 29;

- Суворова, 28;

- Прогрессивная, 6 (Детская краевая клиническая больница имени А.К. Пиотровича»).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №95 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №95 в Индустриальном районе находится в школе искусств №1 по адресу: Суворова, 40. Телефон: 50-53-94. Адреса, закрепленные за участком:

- Ворошилова, 11, 13, 13 А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 А;

- Суворова, 40/1, 40/1/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №96 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №96 в Индустриальном районе Хабаровска работает в Городской поликлинике №11 по адресу: Суворова, 38. Телефон: 50-70-51. Адреса, закрепленные за участком:

- Ворошилова, 29, 31, 33, 35, 37, 39 А;

- Суворова, 30, 32, 34, 36, 38 А, 42, 43, 45, 47, 49.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №97 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №97 в Индустриальном районе Хабаровска находится по адресу: Ворошилова, 42. Телефон: 51-00-15. Участок обслуживает дома №№ 28, 30, 32, 38, 42, 50 и 52 по улице Ворошилова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №98 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №98 в Индустриальном районе Хабаровска расположен в Центре работы с населением «Единство» по адресу: Суворова, 62. Телефон: 45-70-37. Адреса, закрепленные за участком:

- Ворошилова, 16, 18, 20, 22, 24;

- Палубная;

- Парусная;

- Сидоренко;

- Суворова, 44, 46, 48, 50, 60, 62;

- переулок Палубный;

- переулок Фестивальный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №99 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №99 в Индустриальном районе расположен в хабаровской школе №52 по адресу: Ворошилова, 36. Телефон: 50-53-79. Адреса:

- Ворошилова, 34, 40, 48, 48 А, 48 Б;

- Суворова, 63, 65, 67, 67 А, 70;

- Черняховского, 1, 3, 7 А, 7 Б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №100 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №100 в Индустриальном районе Хабаровска находится по адресу: Черняховского, 5. Телефон: 8 (914) 170-43-79. Адреса, закрепленные за участком:

- Суворова, 69, 71;

- Черняховского, 5, 7, 9, 9 А, 11, 11 А, 13, 15, 15 А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №101 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: АДРЕСА

Избирательный участок №101 в Индустриальном районе Хабаровска находится по адресу: Вологодская, 24. Телефон: 53-53-99. Закрепленные адреса:

- Белорусская, 2, 2 А;

- Вологодская, 2, 4, 4 А, 6 А, 8, 10, 10 А, 12, 14 А, 18 А, 20, 20 А, 22, 24;

- Памирская;

- Суворова, 80 А, 80 Б, 80 В.

- переулок Вологодский;

- переулок и проезд Памирский;

- проспект 60-летия Октября, 1 А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №102 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №102 находится по адресу: Рокоссовского, 40. Телефон: 51-22-25. Адреса, закрепленные за участком:

- Малиновского, 40, 42, 43, 45, 47;

- Рокоссовского, 40;

- Суворова, 72, 74.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №103 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №103 в Индустриальном районе Хабаровска находится в школе №49 имени героев-даманцев по адресу: Рокоссовского, 32 А. Телефон: 50-53-81. Адреса, закрепленные за участком:

- Зареченская;

- Малиновского, 15, 37, 38, 38 Б, 38 В, 38 Г, 39, 51;

- Рокоссовского, 34, 36, 38, 42;

- Суворова, 64, 66, 68.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №104 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №104 в Индустриальном районе Хабаровска находится в здании школы №49 по адресу: Рокоссовского, 32. Телефон: 50-53-78. Адреса, закрепленные за участком:

- Малиновского, 13, 17, 33;

- Панфиловцев, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №105 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №105 находится в поликлинике №11 по адресу: Рокоссовского, 35. Телефон: 52-22-02. За участком закреплены дома №№ 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33 и 37 по Рокоссовского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №106 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №106 расположен в стоматологии №18 по адресу: Рокоссовского, 18 А. Телефон: 51-00-90. Адреса, закрепленные за участком:

- Ворошилова, 8, 10, 14;

- Панфиловцев, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27 А;

- Рокоссовского, 14, 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ №№ 107, 108 и 109 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Участки №№ 107, 108 и 109 работают в школе №85 по адресу: Малиновского, 19. Телефон первого: 8 (914) 170-67-54. Он обслуживает жителей домов №№ 24, 30, 32, 34, 36, 36 А, 38 на Панфиловцев.

Телефон участка №108: 50-51-01. Адреса, закрепленные за участком:

- Малиновского, 21, 23, 25, 27, 29;

- Панфиловцев, 26.

Телефон участка №109: 8 (914) 170-68-05. За ним закреплены дома по улицам:

- 8-е Марта, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102;

- Активистов;

- Башенная, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 86;

- Войсковая, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;

- Ворошилова, 2, 2 А;

- Даурская, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 72 А, 73, 76, 78, 80;

- Коломенская, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78Б, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93;

- Малиновского, 2, 4, 6, 10, 12;

- Нагорная, 23, 23/6, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57 А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 96;

- Панфиловцев, 16, 18, 20;

- Южная, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30/43, 32, 34, 36, 38;

- переулок Нагорный, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 А, 57, 57а, 58, 58 А, 58 Б, 59, 60, 60 А, 60 Б, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85;

- проезд Нагорный, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №110 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №110 в Индустриальном районе Хабаровска находится по адресу: Ворошилова, 3 А. Телефон: 51-33-67. Адреса, закрепленные за участком:

- Войсковая, 1;

- Ворошилова, 5, 5 А, 7, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №111 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №111 в Индустриальном районе Хабаровска находится в Краевом центре единоборств по адресу: Павла Морозова, 138. Телефон: 8 (914) 170-68-95. Адреса, закрепленные за участком:

- Весенняя, 1, 3, 3 А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

- Грибоедова, 13;

- Морозова Павла Леонтьевича, 113;

- Радио, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16;

- Радищева, 7, 13;

- Спортивная, 4 В, 14, 43;

- Шевчука, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20;

- Юнгов, 5, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

- переулок Бассейный, 8, 8 А;

- переулок Спортивный, 4, 4 А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №112 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №112 находится в спортшколе олимпийского резерва по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» по адресу: Павла Морозова, 83. Телефон: 45-67-09. Адреса, закрепленные за участком:

- Вахова, 8 В, 8 Г, 8 Д, 10 А, 10 Б;

- Павла Морозова, 87, 92, 94 В, 96 Г;

- Песчаная;

- Проточная;

- Сысоева, 2, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №113 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №113 в Индустриальном районе Хабаровска находится по адресу: Монтажная, 4. Телефон: 53-89-50. Адреса, закрепленные за участком:

- 3-й Кирпичный Завод;

- Краснореченская, 2 Б, 2 В, 2 Г, 2 Ж, 4 А, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 23 А, 24, 26, 30 А;

- Менделеева, 1, 3, 3 А, 5, 5 А, 7, 7 А, 9, 9 А, 11, 11 А, 11 Б, 13, 13 Б, 13 В, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;

- Монтажная, 1 А, 1 Б, 2, 3 А, 4, 5 А, 6, 8, 8 А, 8 Б, 10, 10 А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41;

- Нагорная, 1, 2, 2 А, 2 Б, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 А, 15, 16, 17, 17 А, 17/1, 17/2, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

- Союзная, 2, 24;

- Строительная, 4 А, 6, 7, 8, 24, 24 А, 24 А/Б;

- переулок Монтажный, 1, 5, 7, 9;

- проезд Нагорный, 1, 1 А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

- Краснореченская, 30 (Краевой кожно-венерологический диспансер).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №114 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №114 в Индустриальном районе Хабаровска находится в школе №49 по адресу: Краснореченская, 19. Телефон: 53-67-66. Адреса, закрепленные за участком:

- Краснореченская, 11, 13, 13а, 15, 17, 17 А;

- Союзная, 14, 26;

- Строительная, 1;

- переулок Краснореченский, 16, 18, 20, 22, 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ №115 И №116 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательные участки №№ 115 и 116 расположены в школе №46 по адресу: Артемовская, 86 А. Телефон участка №115: 8 (914) 170-70-75. Адреса, закрепленные за ним:

- 2-я Артемовская;

- Артемовская, 75, 77, 79, 79а, 81, 83, 102, 138, 140;

- переулок Краснореченский, 2 А, 4, 6, 8, 12, 14.

Телефон участка №116: 50-80-53. Закрепленные адреса:

- Артемовская, 55, 55 А, 55 Б, 57 А, 57 Б, 57 В, 59 А, 60 А, 64, 64 А, 66, 66 А, 70 А, 70 Б, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 112, 112 А, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 132, 136;

- Каширская;

- Подстанция АМК;

- Попова;

- Строительная, 2;

- переулок Каширский;

- переулок Короткий;

- переулок Краснореченский, 26, 28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №117 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №117 в Индустриальном районе Хабаровска находится в здании столовой «Дальхимфарм» по адресу: Ташкентская, 26 Б. Телефон: 53-76-93. Закрепленные адреса:

- 2-я Ташкентская;

- Автобусная, 110, 112, 120/4, 126, 126/2, 126/3, 128/9;

- Артемовская, 1, 1 А, 1 Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 А, 15, 16, 16 А, 17, 18 А, 19, 20, 21, 22, 22 А, 23, 24, 25, 25 А, 27, 27 В, 29, 30, 31, 31 А, 32, 33 А, 34, 34 А, 35, 36, 37, 38, 39, 41 А, 42, 44, 45, 46, 46 А, 47, 49, 50, 51, 51 А, 52 А, 54, 58;

- Владивостокское шоссе, 30, 30 А, 34 А, 36, 36 А, 42, 46 А, 48, 50/1, 52, 56;

- Павла Морозова, 2/3;

- Наречная;

- Пограничная;

- Районная;

- Речников;

- Сарапульская;

- Ставропольская;

- Тамбовская;

- Ташкентская;

- Энергетиков;

- Эстафетная;

- переулок и проезд Артемовский;

- переулок и проезд Наречный;

- переулок Сарапульский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №118 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №118 находится на вокзал ж/д станции «Красная речка» по адресу: Пассажирская, 5. Телефон: 8 (914) 170-74-78. Адреса, закрепленные за участком:

- Афинская;

- Бирюзовая;

- Боярская;

- Версальская;

- Владивостокское шоссе, 1, 1 Б, 3, 5, 23, 24, 24 А, 26, 26 А, 28;

- Высотная;

- Зазеркальная;

- Закатная;

- Княжеская;

- Конечная;

- Королевская;

- Красноярская;

- Кустанайская;

- Лазурная;

- Липецкая;

- Луганская, 25, 26, 28, 32, 34;

- Мадридская;

- Мариинская;

- Объединенная;

- Пассажирская;

- Пятницкая;

- Райчихинская;

- Римская;

- Славная;

- Старославянская;

- Столичная;

- Таежная;

- Тимуровцев;

- Тракторная;

- Троянская;

- Федоровская;

- Яблоневая;

- Ясеневая;

- переулок Высотный, в том числе Хабаровский психоневрологический интернат в доме №1;

- переулок Красноярский;

- переулок Кустанайский;

- переулок Летний;

- переулок Объединенный;

- переулок Райчихинский;

- переулок Старославянский;

- проезд Липецкий 1-й;

- проезд Надежды;

- СНТ: «Ветеран», «Дубрава».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №119 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №119 в Индустриальном районе Хабаровска находится по адресу: Алеутская, 27. Телефон: 41-90-14. Адреса, закрепленные за участком:

- Автобусная, 52, 52 А, 56, 58, 58 А, 58 В, 58 Г, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 75, 75 В, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 130/3;

- Актюбинская;

- Алеутская;

- Архаринская, 7, 7 А, 9, 11, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42;

- Барнаульская;

- Витебская;

- Гомельская;

- Кемеровская;

- Керченская;

- Луганская, 17/14;

- Павла Морозова, 22, 4 Б/10;

- Облепиховая;

- Образцовая;

- Печерская;

- Погрузочная;

- Полтавская;

- Приемная;

- Рижская;

- Тагильская;

- Тверская;

- Украинская;

- Урожайная;

- переулок Актюбинский;

- переулок Алеутский;

- переулок и проезд Архаринский;

- переулок Барнаульский;

- переулок Кедровый, 6;

- переулок и проезд Кемеровский;

- переулок Керченский;

- переулок Образцовый;

- переулок Отрадный, 31;

- переулок Печерский;

- переулок Погрузочный;

- переулок Рижский;

- переулок и проезд Тагильский;

- переулок Тверской;

- переулок и проезд Украинский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №120 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №120 в Индустриальном районе расположен в Хабаровском доме-интернате для престарелых и инвалидов №2 и обслуживает только постояльцев учреждения. Адрес: переулок Автобусный, 1, корпус 1. Телефон: 53-03-61.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №121 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №121 находится в школе №67 по адресу: Автобусная, 10 А. Телефон: 53-07-85. Адреса, закрепленные за участком:

- Автобусная, 10, 12, 14, 14 А, 16, 16 А, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 45 А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 63;

- Барабинская, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 81 А, 82, 83, 84, 85, 90, 92;

- Верхоянская;

- Магаданская, 28, 31, 33, 34 А, 35 А;

- Мате Залки, 35, 37, 37 А, 44, 46, 48;

- Тобольская;

- переулок Автобусный, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18;

- переулок Анадырский, 2, 2 А, 4, 4 А, 6 А, 8 А, 16, 18;

- переулок Верхоянский;

- переулок Тобольский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №122 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №122 также находится в школе №67 по адресу: Автобусная, 10 А. Телефон: 8 (914) 170-80-52. Адреса, закрепленные за участком:

- Авачинская;

- Автобусная, 1, 2, 2 А, 4, 5, 6, 8, 8 А, 11;

- Архаринская, 4, 6, 14, 18, 20, 22;

- Бытовая;

- Донецкая;

- Корякская;

- Красноводская;

- Мате Залки, 39, 41, 50, 52, 54, 56;

- Парфенова;

- Ульяновская, 162 А, 164, 164 А;

- переулок Донецкий;

- переулок и проезд Корякский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №123 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №123 в Индустриальном районе находится в Центре работы с населением «Единство» по адресу: 53-08-10. Телефон: 53-08-10. Адреса, закрепленные за участком:

- ДОС;

- Луганская, 9;

- Мельничная, 9, 31 А, 31 Б;

- переулок Кедровый, 14 А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №124 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №124 в Индустриальном районе работает в школе №83 по адресу: Магаданская, 11 А. Телефон: 53-08-73. Адреса, закрепленные за участком:

- Барабинская, 1, 2, 3, 4, 4 А, 5, 6, 6 А, 12, 14, 17, 19, 24;

- Магаданская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26;

- Мате Залки, 1, 2, 4, 5, 5 А, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16 А, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34;

- переулок Анадырский, 1, 3, 7, 9, 9 А, 11 А, 13, 15;

- переулок Барабинский;

- переулок Магаданский;

- переулок Отрадный, 1, 2, 3 А, 4, 5, 5 А, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, 19, 19 А, 19 Б, 21, 23, 27, 29;

- переулок Хехцирский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №125 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №125 в Индустриальном районе Хабаровска находится по адресу: Ульяновская, 154. Телефон: 53-02-68. Адреса, закрепленные за участком:

- Алданская;

- Баррикадная;

- Вилюйская;

- Мельничная, 8, 14 А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 29, 29 Б, 29 Д;

- Минусинская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 А, 18, 20, 20 А, 22 А, 24, 26, 28, 30, 38, 40, 40 Б, 42, 44, 48;

- Олюторская;

- Прибрежная, 116, 120, 122, 124, 126, 130 А, 132, 132 А, 134, 134 А, 134 Б, 136 А, 136 Б, 140;

- Сретенская;

- Ульяновская, 114, 116, 119, 120, 121, 121 А, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 137 А, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 155, 157, 159, 160, 160 А, 160 Б, 161, 166, 167, 169, 171, 173, 175, 181, 184, 185, 187, 189;

- переулок Кедровый, 1, 2, 3, 4, 8, 8 А, 8 В, 8 Г, 10, 12, 14;

- переулок Мельничный;

- переулок Олюторский;

- переулок Стадионный;

- переулок Ульяновский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №126 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №126 в Индустриальном районе Хабаровска находится по адресу: Балашовская, 33. Телефон: 8 (914) 170-81-20. Адреса, закрепленные за участком:

- Балашовская;

- Геофизическая;

- Минусинская, 1, 3, 5, 5 А, 7, 7 А, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

- Новоуссурийская;

- Прибрежная, 2, 2 А, 2 Б, 4, 6, 8, 11 А, 12, 14 А, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 А, 42, 44, 48, 50, 54, 60, 66, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 104 А, 106, 108, 110, 112, 114, 114 А, 116 А;

- Тюменская;

- Ульяновская, 1, 2, 2 А, 3, 4, 5 А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39 А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 52 А, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87 А, 88, 89, 89 А, 89 Б, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115;

- Холмогорская;

- Черешневая;

- Щербаковская;

Переулки:

- переулок Балашовский;

- переулок Геофизический;

- переулок Минусинский;

- переулок Прибрежный;

- переулок Рудный;

- переулок и проезд Тюменский;

- Холмогорский;

- Щербаковский;

- Яхонтовый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №127 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №127 в Индустриальном районе Хабаровска находится по адресу: Павла Морозова, 92 Б. Телефон: 47-36-11. Адреса, закрепленные за участком:

- Краснореченская, 157 А, 159 А;

- Павла Морозова, 92 А, 94 А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №128 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №128 расположен в поликлинике №17 по адресу: Павла Морозова, 93/1. Телефон: 8 (914) 170-83-42. Адреса, закрепленные за участком:

- Вахова, 4, 7, 7 Б;

- Зейская;

- Морозова Павла Леонтьевича, 95, 97/1;

- Приисковая;

- Сысоева, 9, 12, 15;

- переулок Зейский;

- переулок Приисковый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №129 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №129 в Индустриальном районе Хабаровска находится в школе №19 по адресу: Волочаевская, 30. Телефон: 8 (914) 170-86-81. Адреса, закрепленные за участком:

Слободская, 19, 21;

- Шеронова, 2, 4, 6, 8 корпус 1, 8 корпус 3, 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №130 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №130 в Индустриальном районе Хабаровска находится в спортшколе «Олимпия» по адресу: переулок Молдавский, 10. Телефон: 75-19-43. Адреса, закрепленные за участком:

- Ладожская, 14, 14 А, 25, 27;

- Олега Кошевого, 21, 23, 25, 27 А, 29, 31;

- Пионерская, 1;

- переулок Молдавский, 1, 2, 2 А, 4, 5, 6, 8, 8 А;

- переулок Трубный, 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №131 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №131 в Индустриальном районе Хабаровска находится по адресу: Павла Морозова, 92 Б. Телефон: 43-36-10. Адреса, закрепленные за участком:

- Краснореченская, 163 А, 165 А;

- Павла Морозова, 94, 96, 96 А;

- Флегонтова, 2, 4;

- переулок Демократический.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №132 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №132 в Индустриальном районе Хабаровска находится по адресу: Краснореченская, 96. Телефон: 46-55-96. Участок обслуживает дома №№ 155, 157, 161 и 161 А по Краснореченской.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №133 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №133 в Индустриальном районе Хабаровска находится по адресу: Павла Морозова, 83. Телефон: 8 (914) 170-87-23. Адреса, закрепленные за участком:

- Вахова, 8, 8 А, 8 Б, 10;

- Павла Морозова, 89, 91;

- Сысоева, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №134 В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ: СПИСОК АДРЕСОВ

Избирательный участок №134 в Индустриальном районе Хабаровска находится в школе №10 по адресу: Дзержинского, 9. Телефон: 22-15-72. Адреса, закрепленные за участком:

- Блюхера, 8 А;

- Фабричная, 19, 21, 27, 32, 33, 35, 39 А;

- Шеронова, 7;

- Шуранова, 40, 42;

- переулок Дзержинского, 3 А, 11, 11 А, 11 Б, 12, 13, 19, 20, 22, 24;

- переулок Фабричный, 2 А, 3, 6, 21, 23, 25, 35.

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